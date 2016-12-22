هيفاء وهبي تُطل على جمهورها بحذاء غريب (صورة)

لندن – القدس العربي

أطلت الفنانة اللبنانية المعروفة هيفاء وهبي على جمهورها ومحبيها بحذاء غريب وملابس شتوية، وذلك في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي في “أنستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي في الصورة وهي ترتدي حذاء غريب حيث تشبه مقدمته الأحذية الرجالة، ومن الخلف يوجد عليه بعض الفرو فقط، وهو الأمر الذي أدى إلى سخرية البعض من الحذاء مؤكدين أن شكل الحذاء الغريب سيصبح موضة خلال الأيام القادمة بسبب هيفاء.

يشار الى أن وهبي اعتذرت مؤخرا عن إحياء الحفلات الغنائية في رأس السنة، مؤكدة انها ستحتفل به مع عائلتها، كما اعتذرت عن تقديم مسلسل رمضان “أوقات الخطر”، لانشغالها بتصوير فيلم وكليب جديد تستعد لإطلاقه خلال الفترة القادمة.