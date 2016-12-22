نجوى فؤاد: تزوجت 6 مرات.. وهذه أسباب الطلاق (فيديو)

القاهرة – القدس العربي:

كشفت الراقصة المصرية نجوى فؤاد عن عدد زيجاتها التي جاء أغلبها بسبب شهرتها ونجوميتها، مشيرة إلى أنه بعد مرور أشهر قليلة يكتشف أزواجها بأنها إنسانة عادية، وتختفي لهفة الانبهار بنجوميتها، وتبدأ المشاكل التي تصل حد الطلاق.

وأوضحت فؤاد في حوار تلفزيوني إن ما تردد عن أن عدد زيجاتها بلغ 12 زيجة غير صحيح بالمرة، لأنها لم تتزوج سوى 6 مرات، “منها 2 عرفي، وواحد مكنش مسلم وأشهر إسلامه”، على حد قولها.

وأشارت إلى أنها اشترطت على جميع أزواجها بأن يكون اهتمامها الأول بعملها؛ لأنها تنازلت عن أشياء كثيرة جدا في حياتها، كالأسرة والتعليم والدراسة: “مكنش ينفع أتنازل عن شغلي”.

ولفتت إلى أنه بعد أشهر قليلة يبدأ زوجها يشعر بأنه “جوز الست؛ بسبب شهرتها”، فينتهي الأمر بالطلاق.