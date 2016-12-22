عضو مجلس شورى سعودي يُطالب بتصغير المساجد
Dec 22, 2016
لندن – القدس العربي:
طالب عضو مجلس شورى في السعودية بـ”تصغير المساجد” لتقليل نفقات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وقال عضو مجلس الشورى خالد آل سعود إن عدد وظائف الأئمة والمؤذنين المعتمدين لا تغطي عدد مساجد المملكة، الذي يتجاوز 100 ألف مسجد.
وبعد مطالبته تخفيف الأعباء على الحكومة من أجل رؤية 2030 انتقد آل سعود “مصاريف الكهرباء العالية في المساجد”.
وطالب بـ”بإعادة النظر في مساحة المساجد؛ لتخفيف الاستهلاك الكهربائي فيها، الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة”.
وأثارت هذه المطالبة جدلا في السعودية بين مؤيد ومعارض، فيما أبدى عدد كبير من السعوديين غضبهم من هذه المطالبة في تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي.
عندما يفلس الخواجة يبحث عن أي فتات في دغاتره القديمة أو عن أي سبب للأقتصاد في مصاريفه مع أن الدعوى فيها وجهة نظر ولكن قد تكون كلمة حق أريد به باطل.
عندنا كنائس ضخمة بالنرويج لا يزورها إلا العشرات فقط ولم أسمع عن تصغير الكنائس ولا توفير كهرباء التدفئة فيها !
وفوق هذا وذاك تكلف مبالغ ضخمة في الصيانة والإصلاحات والتجديد كل 5 سنوات تقريباً !!
وبالطبع أجرة القس فيها كأجرة 10 أئمة مستوردين بالسعودية !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
لا يبلغ عدد مساجد المملكة مائة ألف مسجد…اللهمّ إلا إذا حسبت المساجد داخل المنازل الخاصة.إنّ الدولة الإسلامية الوحيدة التي قارب عدد المساجد العامة فيها المائة ألف مسجد هي تركيا ثمّ من بعدها مصر.وأكبرمسجد في العالم الإسلامي هومسجد جامع الملوية في مدينة سامراء العراقية والذي بناه الخليفة المعتصم العباسي في القرن الثاث الهجريّ…إذْ يتسع لمائة ألف مصلٍ.
بطون المسلمين اولى بالصرف عليها لم يقل اقفلوا المساجد ولكن قال اقتصدوا .
انا شخصيا لا ارى داعى من بناء عشرة مساجد فى منطقة لا توجد بها مدرسة واحدة ولا حتى مركز صحى
هل يستطيع المطالبة بتصغير قصور الأمراء ؟!
* مربط الفرس وبيت القصيد
لا بالكهرباء ولا بالماء ولا بالتكلفة العالية؟؟
* بل (بقلة المصلين بالمساجد)؟!
*ما فائدة (المسجد ) بدون مصلين؟؟؟!
* وكما أشارت الاخت أمينة مساجد كثيرة
في منطقة صغيرة وتخلو من مدارس
ومراكز صحية ..؟؟؟
هل هذا هو (الإسلام) العظيم ؟؟؟
إسلام العلم والرحمة ؟؟
مع تحياتي لجميع الأعزاء القراء والمعلقين.
سلام