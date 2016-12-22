قطة تمنع صاحبتها من دخول نيوزيلندا
Dec 22, 2016
ولينجتون – د ب أ
منعت السلطات النيوزيلندية امرأة كندية من دخول البلاد بعد أن حاولت تهريب قطتها في حقيبة اليد التي تحملها.
وقالت وزارة الصناعات الأولية في بيان صحفي إن الراكبة الكندية لم تذكر أنها لديها قطة مخبأة في الحقيبة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة كريج هيوز أن المرأة اعترفت فقط بوجود القطة عندما أصر موظفو المطار على إجراء مسح بأشعة إكس على حقيبتها.
ومنعت المرأة من دخول نيوزيلندا وأعيدت إلى كندا على متن أول رحلة متاحة.
يذكر أن نيوزيلندا لديها قواعد صارمة تتعلق بالسلامة الصحية حيث تمنع بمقتضاها قدوم القطط والكلاب من الخارج في مسعى لمنع الآفات والأمراض من دخول البلاد.
ليست فقط نيوزلندا فهناك أستراليا والتي تمنع أيضاً حتى من إدخال أي أطعمة مع المسافر !
ولا حول ولا قوة الا بالله
*من حق (نيوزيلندا ) سن القوانين
لحماية أراضيها ومواطنيها ولكن أحيانا
بزودوها شوي ..!؟
* كان بإمكانهم مصادرة (القطة) والسماح
للسيدة بالدخول.
* مرة نشرت (قدسنا العزيزة) تقرير عن
سلطات المطار في نيوزيلندا منعوا
سيدة من دخول البلاد بسبب ثلاث
او أربع حبات ليمون لم تصرح السيدة بها!؟
قوانين صارمة جدا !؟
* فكوها شوي..بحبحوها شوي..
* ما تعرف تعال عندنا وخذوا دورة في
البحبحة والتسهيل والتطنيش..
سلام
*ذكرتني عزيزي الكروي بقصة أحد
اقاربي مقيم في (أستراليا ) وقدم
للاردن زيارة ورجع ووالدته وضعت
كيس (ملوخية ناشف ) في حقيبته
ونسيت تخبره.
المهم بمطار سيدني إكتشف
كيس الملوخية وعندما سألوه
قال لهم هذا كيس (ملوخية) مجفف
وشرح لهم بالإنجليزي طبعا
ولم يقتنعوا وصادروا الكيس
وحولوه للفحص وسجل عنوان قريبي
وتركوه يدخل لأنه يحمل الجنسية
الاسترالية.
بعد يومين اتصلوا بقريبي وسلموه
الكيس ..
سلام