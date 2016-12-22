برشلونة يكتسح إيركوليس بسباعية ويصعد لدور الـ16 لكأس ملك أسبانيا

برشلونة – د ب أ

التحق برشلونة بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر لبطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم عقب فوزه الكبير 7 / صفر على ضيفه إيركوليس، المنافس بدوري الدرجة الثالثة الأسباني، في إياب دور الـ32 للمسابقة الأربعاء.

وكان برشلونة تعادل 1 / 1 خارج ملعبه في مباراة الذهاب، ليحجز بطاقة التأهل، بعدما فاز 8 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب (كامب نو) معقل الفريق الكتالوني، بتقدم برشلونة بهدفين أحرزهما لوكاس ديني وإيفان راكيتيتش في الدقيقتين 37 و45 من ركلة جزاء.

وواصل برشلونة فرض هيمنته على أحداث الشوط الثاني، ليضيف رافينيا وأردا توران وباكو ألكاسير ثلاثة أهداف أخرى في الدقائق 50 و55 و73 .

وعاد توران لهز الشباك مرة أخرى محرزا الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 86 و89، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).