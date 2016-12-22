تنظيم الدولة يخلي مدينة من ساكنيها في غرب العراق

الرمادي - د ب أ – أفاد مصدر عسكري عراقي الخميس، بقيام تنظيم الدولة الاسلامية، بإخلاء مدينة عكاشات الواقعة شرق قضاء القائم من ساكنيها لجعلها مخازن للأسلحة ولآليات التنظيم .

وقال المصدر، إن تنظيم الدولة أمر سكان منطقة عكاشات الواقعة شرق قضاء القائم بالخروج من منازلهم وإخلاء المدينة لجعلها مخزن للأسلحة والآليات العسكرية بعيدة عن أنظار السكان”.

وأضاف أن” المدنيين أخلوا منازلهم ولجأوا الى مناطق قضاء القائم والرطبة و المناطق الصحراوية والريفية ، موضحاً أن التنظيم أخبر المدنيين أن الضربات الجوية من قبل الطائرات قد ازدادت لوجود الكثير من المتعاونين مع القوات الامنية من أبناء المدينة”.

وعلى صعيد آخر ، أعلن المصدر أن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش انفجرت مستهدفة عناصر الحشد العشائري عند دخولهم الى أحد المنازل في منطقة الطالعة بناحية الصقلاوية شمال الفلوجة، ما أسفر عن مقتل عنصر من الحشد العشائري وجرح اثنين آخرين بجروح بليغة .