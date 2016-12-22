بايرن يسحق عشرة لاعبين من لايبزيج في قمة الدوري الالماني

برلين – رويترز

وجه بايرن ميونيخ حامل اللقب ضربة قوية لطموح ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج منافسه على القمة بعدما تفوق عليه بجدارة 3-صفر بفضل ثلاثة أهداف في الشوط الأول في مباراة قمة محبطة من طرف واحد لينفرد بصدارة دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم الأربعاء.

ويتنافس بايرن – بطل المانيا 26 مرة وهو رقم قياسي – مع لايبزيج على الصدارة لأول مرة ودخلا المباراة بالرصيد نفسه من النقاط وسط توقعات بمباراة مثيرة.

لكن الفريق الزائر لعب حوالي ساعة من اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ايميل فورسبرج ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 30 لكنه استقبل هدفين بالفعل قبل الطرد.

وبدأ بايرن بقوة وأنهى المباراة عمليا في أول نصف ساعة بعدما تقدم بهدفين عبر تياجو الكانتارا وتشابي الونسو في غضون سبع دقائق ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي هدفا ثالثا من ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول.

ويعني هذا الفوز وصول بايرن إلى عطلة الشتاء وهو متصدر برصيد 39 نقطة من 16 مباراة بعدما ألحق الهزيمة الثانية بمنافسه هذا الموسم. ويحتل هيرتا برلين المركز الثالث برصيد 30 نقطة بعد فوزه 2-صفر على دارمشتاد.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن “أنا راض تماما. كنا في غاية الشراسة وسيطرنا سريعا على المباراة”.

واعترف نظيره في لايبزيج رالف هازنهوتل بتفوق بايرن. وقال “إنه درس لنا وأداء ممتاز من بايرن. نظامنا يعمل بكفاءة عندما يكون الكل في يومه ولم يكن الأمر كذلك اليوم.

“لا زلت فخورا بما حققه الفريق حتى الان. لا تخصم منك نقطة حين تخسر 3-صفر”.

ولم يبد أن لايبزيج يرهب الموقف وبدأ المبارة بحيوية لكن بايرن سجل الهدف الأول المهم بعد 17 دقيقة.

ومرر فيليب لام كرة عرضية منخفضة إلى ليفاندوفسكي الذي سدد في القائم وارتدت الكرة إلى تياجو ليضعها بفخذه في المرمى.

وبعد ثماني دقائق انتزع ارتورو فيدال الكرة من نابي كيتا ومرر سريعا إلى تشابي ليضاعف التقدم.

وازدادت الأمور سوءا على لايبزيج عندما أوقف فورسبرج انطلاقة من لام بالتحام عنيف من الخلف. وكان الحكم سيعطيه بطاقة صفراء في البداية لكنه قرر طرده وسط احتجاجات من لاعبي بايرن وبناء على نصيحة مساعده.

وأدى خطأ آخر من لايبزيج إلى الهدف الثالث عندما أعيق دوجلاس كوستا بتهور داخل المنطقة عن طريق الحارس بيتر جولاتشي ليسجل ليفاندوفسكي من نقطة الجزاء.

ووضع مارفن بلاتنهاردت هيرتا في المقدمة بتسديدة رائعة من ركلة حرة في بداية الشوط الثاني ضد دارمشتاد متذيل الترتيب ثم مرر إلى سالومون كالو ليسجل الهدف الثاني برأسه.

ولا يزال هوفنهايم الفريق الوحيد الذي يخلو سجله من الهزائم في الدوري الالماني رغم أنه سيلوم نفسه بشدة بعدما استقبل هدفا متأخرا على أرضه ليتعادل 1-1 مع فيردر بريمن وهي نتيجة تركته في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

وحول ساندرو فاجنر كرة كيريم دميرباي العرضية المنخفضة في الشباك في الدقيقة 26 ليضع هوفنهايم في المقدمة لكن سيرج جنابري سجل قبل ثلاث دقائق على النهاية ليمنح نقطة لبريمن صاحب المركز 15.

وأحرز فلوريان نيدرليشنر هدفين ليقود فرايبورج الصاعد هذا الموسم للفوز 2-1 على مضيفه انجولشتاد والبقاء في المركز الثامن بينما تعادل كولونيا 1-1 بملعبه مع باير ليفركوزن.