السفيرة الفرنسية بإسرائيل ترجّح تصويت بلادها لصالح قرار ضد الاستيطان

القدس - الأناضول – رجحت سفيرة فرنسا لدى إسرائيل، هيلين لي غال، دعم بلادها لمشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، من المرتقب التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي مساء الخميس.

وقالت السفيرة الفرنسية إن مشروع القرار “يعكس موقف باريس التقليدي من قضية المستوطنات “.

وأضافت، كما نقلت عنها الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) قولها في لقاء مع صحافيين إسرائيليين في تل أبيب اليوم، إن “صيغة مشروع القرار متوازنة”.

ويؤكد مشروع القرار، “عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″.

ويطالب إسرائيل، بصفتها “القوة القائمة بالاحتلال”، بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

ويوضح مشروع القرار أن “المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل”.

كما يدعو إلى “وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية”.

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

وكانت قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل/نيسان 2014.