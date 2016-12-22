المرصد السوري : مقتل 24 شخصاً في قصف جوي تركي لأحياء مدينة الباب
Dec 22, 2016
القاهرة- د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 24 شخصاً، بينهم سبعة أطفال و10 سيدات جراء قصف الطائرات التركية الخميس أحياء بمدينة الباب الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي، والتي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” .
وقال المرصد في بيان، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد من الجرحى بحالات خطرة.
المدنيون الأبرياء هم من يدفع الثمن غاليا في الحروب وخاصة في سوريا حيث ساهمت تركيا بدور كبير في إدخال الارهابيين إلى سوريا والآن أكتشفت خطر هؤلاء عليها أيضا
استغرب من الذين يبدأون بالتباكي على هؤلاء الضحايا الأبرياء عندما يكون سبب هذه المآسي من طرف غير تركيا أو حلفائها