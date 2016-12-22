المرصد السوري : مقتل 24 شخصاً في قصف جوي تركي لأحياء مدينة الباب

القاهرة- د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 24 شخصاً، بينهم سبعة أطفال و10 سيدات جراء قصف الطائرات التركية الخميس أحياء بمدينة الباب الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي، والتي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” .

وقال المرصد في بيان، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد من الجرحى بحالات خطرة.