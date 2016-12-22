مستوطنو بؤرة “عامونا” يتعهدون بإخلائها طوعا

القدس- الأناضول - تعهد مستوطنون إسرائيليون، بإخلاء طوعي للبؤرة الاستيطانية الإسرائيلية “عامونا”، توطئة لتأجيل إخلائهم منها.

وقال زعيم حزب “هناك مستقبل “، المعارض يائير لابيد، في تصريح صحافي:” أهنئ سكان عامونا على إظهار المسؤولية ومنع المواجهة مع قوات الأمن، قلوبنا معهم في هذه الظروف الصعبة”.

وكانت محكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) قد طلبت تعهداً خطياً من سكان البؤرة الاستيطانية قبل النظر في طلب الحكومة الإسرائيلية إرجاء موعد الإخلاء.

وألزمت المحكمة، الحكومة الإسرائيلية في قرار اتخذته قبل عامين، بإخلاء البؤرة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بعد أن ثبت لها إقامتها على أرض فلسطينية خاصة في وسط الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن المستوطنين وقعوا التعهد وأرسلوه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأضافت إن المستوطنين وقعوا على “إخلاء سلمي وبدون أي نزاعات او مواجهة”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عرضت نقل عشرات المستوطنين من ” عامونا” إلى أرض فلسطينية قريبة ولكن تبين لاحقاً أن هناك مالك فلسطيني للأرض.

وفي هذا الصدد قالت منظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية التي تدافع عن الفلسطينيين أصحاب الأراضي المهددة بالاستيطان:” أبلغت الدولة المحكمة العليا أنه لا يمكنها بدء أعمال البنية التحتية في القطعة 38 باعتبارها أرض بملكية فلسطينية خاصة”.

وأشارت المنظمة الإسرائيلية في تصريح صحافي، أن الحكومة الإسرائيلية كانت تنوي نقل عشرات المستوطنين إلى القطعة 38 القريبة من الأرض المقامة عليها البؤرة الاستيطانية عامونا.

ولم تُحدد المهلة التي تطلبها الحكومة لتأجيل إخلاء المستوطنين في “عامونا”.

كما لم يتضح الحل الذي تقدمه الحكومة للمستوطنين بعد اتضاح إن الأرض البديلة مملوكة لفلسطيني.