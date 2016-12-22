احكام اضافية في الكويت بسجن نائب شيعي سابق بتهمة “الاساءة” للسعودية

الكويت - أ ف ب – اصدرت محكمة الاستئناف الكويتية الخميس حكماً غيابياً اضافياً في حق النائب الشيعي السابق عبد الحميد دشتي بالسجن عشر سنوات بتهمة الاساءة الى المملكة العربية السعودية.

ومع الحكم الجديد، يصل مجموع الاحكام في حق دشتي الى 42 عاماً وستة اشهر وهي احكام صدرت على خلفية تصريحات ادلى بها واعتبرت مسيئة في حق السعودية ايضا والبحرين وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وكتب النائب المقيم خارج الكويت في تغريدة على تويتر “هل يصدق عاقل أن احكم بالسجن لمدة 42 سنه وستة شهور فقط لأنني عبرت عن رأي، عن أي ديمقراطية تتحدثون وتتشدقون بها؟”

انتخب دشتي الذي عرف بمواقفه المؤيدة لايران والرئيس السوري بشار الاسد، نائبا في العام 2013، قبل ان يغادر البلاد في اذار/مارس الماضي للخضوع لعلاج صحي في بريطانيا من دون ان يعود.

وحاول دشتي خوض الانتخابات الاخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكن السلطات منعته من ذلك.

ولا يزال النائب الشيعي يواجه عدة قضايا قد تتسبب في زيادة مدة السجن في حقه. والاحكام الصادرة ليست نهائية الا ان القانون الكويتي يمنع الاستئناف ما لم يحضر المتهم امام القضاء.

وانتقد دشتي عام 2011 التدخل السعودي في البحرين دعماً للسلطات في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في العام نفسه وقادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية.

وفي ايار/مايو، تقدم النائب بطلب استجواب وزير الخارجية الكويتي بشأن مشاركة بلاده في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن.

الا ان المجلس لم يتح له مساءلة الوزير في هذه القضية. وكان دشتي يعتبر ان هذه المشاركة مخالفة للدستور الكويتي.

ويضم مجلس الامة الحالي ستة نواب شيعة من اصل اعضائه الخمسين. ويشكل الشيعة نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة.