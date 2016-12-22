وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لمكافحة الإرهاب بحزم بعد هجوم برلين

مزار شريف- د ب أ- دعت وزيرة الدفاع الاتحادية أورزولا فون دير لاين، لمكافحة الإرهاب بحزم بعد هجوم الدهس بشاحنة في العاصمة الألمانية برلين الذي استهدف أحد أسواق أعياد الميلاد (الكريسماس) يوم الاثنين الماضي.

وقالت اليوم الخميس أمام الجنود الألمان في سوق أعياد الميلاد بمعسكر مزار شريف لدى زيارتها للقوات المتمركزين هناك شمالي أفغانستان: “إنكم تؤيدون أننا لن ندع أنفسنا ننهزم أمام الإرهاب وأننا سوف ندافع عن أنفسنا في مواجهة الأشخاص الذين يجذبون الآخرين للتطرف”.

وشددت الوزيرة الألمانية على ضرورة أن يمضي المجتمع الدولي بأسره قدماً ضد الإرهاب بشكل حاسم، في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان أيضا، وقالت: “إننا نعرف أن السلام والحرية لا يعدان أشياء بديهية”.

يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أعلن مسؤوليته عن هجوم برلين الذي أودى بحياة 12 شخصاً وإصابة 50 تقريباً. ولكن ليس مؤكداً حتى الآن، إذا ما كان التنظيم هو الذي يقف وراء الهجوم أم لا.

وتتعرض أفغانستان للتطرف والإرهاب من جانب تنظيم طالبان بصفة خاصة، وينشط تنظيم (داعش) في هندكوش أيضاً.

وحذرت فون دير لاين مجددا من الانسحاب السريع من أفغانستان، مشددة على ضرورة استخدام سياسة “النفس الطويل” هناك، وقالت: “لقد تم تحقيق الكثير من الإنجازات. يتعين علينا ألا نخاطر بذلك من خلال التعجل في سحب القوات من البلاد”.

ووصلت وزيرة الدفاع الاتحادية صباح اليوم الخميس إلى أفغانستان للقيام بزيارتها المعتادة خلال فترة أعياد الميلاد (الكريسماس) لجنود الجيش الألماني البالغ عددهم نحو 800 جندي المتمركزين حاليا في معسكر “مزار شريف” شمالي أفغانستان.

جدير بالذكر أن هذه المرة الخامسة التي تزور فيها فون دير لاين أفغانستان في غضون ثلاثة أعوام.

يشار إلى أن الوضع الأمني ساء في أفغانستان بشكل كبير خلال هذا العام.

وتعرضت القنصلية الألمانية التي تم افتتاحها في عام 2013 في مزار شريف لهجوم من جانب المتمردين في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وأسفر ذلك عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 128 شخصاً. لذا قررت وزارة الخارجية الألمانية التخلي عن مبنى القنصلية.

وأنهى حلف شمال الأطلسي “ناتو” مهمته القتالية في هندوكوش في نهاية عام 2014 بعدما استمرت 13 عاماً.

ومنذ ذلك الحين تقتصر القوات الدولية في أفغانستان على تدريب الجنود الأفغان وتقديم المشورة لهم.

ويتمركز الجيش الألماني في أفغانستان منذ 15 عاماً، ويشارك حالياً في مهمة تدريب الجنود وتقديم المشورة لهم. وبعدما كان هناك أكثر من خمسة آلاف جندي يشاركون في مهمة قتالية، هناك حالياً 950 جندياً تقريباً، أغلبهم في مزار شريف.

يذكر أنه تم تمديد مهمة الجيش الألماني في أفغانستان الأسبوع الماضي لمدة عام، وتم السماح حاليا بالاستعانة بعدد من الجنود يصل إلى 980 جندياً.