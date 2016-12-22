تحطم طائرة حربية ليبية جنوب شرق طرابلس ومقتل طاقمها

طرابلس - الأناضول – أعلن مسؤول أمني ليبي، عصر الخميس، سقوط طائرة حربية ومقتل قائدها ومساعده، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال رئيس الغرفة الأمنية المشتركة (تابعة لحكومة الوفاق) في مدينة ترهونة، صبحي مسعود، إن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في مدينة مصراتة، سقطت في منطقة الرحيمة بالمدينة الواقعة على بعد 80 كلم جنوب شرق طرابلس.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية بينها قناتا النبأ والرائد، أن “الحادث الذي نجم عن عطل فني، أسفر عن مقتل قائد الطائرة ومساعده”.

في هذه الأثناء، أفاد شهود عيان أن الطائرة سقطت فوق أحد المباني السكنية في منطقة الرحيمة الزويتينة، شرقي ترهونة.

ولم يتضح على الفور ما إذا نجم عن الحادث خسائر بشرية في المبنى السكني من عدمه. غير أن الشهود لفتوا إلى وجود أضرار مادية كبيرة.