الموصل: 23 قتيلا بينهم ثمانية من الشرطة بتفجير ثلاث سيارات مفخخة في كوكجلي

بغداد - أ ف ب – اعلنت قوات الجيش العراقي الخميس مقتل 23 شخصاً بينهم ثمانية من عناصر الشرطة بتفجير ثلاث سيارات مفخخة استهدفت سوقاً شعبياً في بلدة كوكجلي الواقعة شرق مدينة الموصل، وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

واوضح بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة “استشهد 15 مدنياً وثمانية من الشرطة بتفجير ارهابي بثلاث سيارات مفخخة استهدفت سوق كوكجلي”.

وكوكجلي التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها من ايدي الجهاديين في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، تقع على الاطراف الشرقية لمدينة الموصل.

وكانت الحياة بدأت تعود الى هذه البلدة تدريجيا، وباتت الاسواق التي تجلب بضائع من اربيل تعج بالمتسوقين القادمين من الاحياء الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.

واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم في بيان نشره على تويتر مؤكداً ان العمليات نفذها ثلاثة انتحاريين.

وجاء في البيان “تمكن الاخوة ابو سيف العراقي وابو اسماء المصلاوي وابو عمار البصراوي، من الانغماس بعجلاتهم المفخخة وتفجيرها وسط تجمعات للجيش الرافضي في منقطة قوكجلي، ما ادى الى هلاك 20 مرتداً على الاقل واصابة آخرين، وتدمير عشر عربات همر و 4 شاحنات رباعية الدفع″.