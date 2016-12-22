جاويش أوغلو يبحث مع نظيريه السعودي والكويتي آخر المستجدات في سوريا

جدّة – الأناضول – بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس، آخر المستجدات على الساحة السورية مع نظيريه السعودي عادل الجبير، والكويتي صباح خالد الحمد الصباح، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.

جاء ذلك قبيل انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بمقرها في مدينة جدة السعودية، حيث تباحث خلال لقاءاته أجندة الاجتماع الطارئ الذي يعقد للنظر في آخر التطورات الحاصلة بسوريا ومحافظة حلب على وجه الخصوص.

ويشارك جاويش أوغلو في الاجتماع المرتقب الذي سيعقد اليوم بصفته رئيس الدورة الحالية.