اعتقال فلسطيني من القدس بتهمة الحديث هاتفياً مع مشعل

القدس - الأناضول – اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فلسطينياً، من سكان القدس الشرقية المحتلة، بتهمة الحديث هاتفياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″، خالد مشعل.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب الخميس، إن الشرطة اعتقلت يوم أمس فلسطينياً من سكان بلدة الرام، شمالي القدس، عمره 30 عاماً “بشبهة التخابر مع جهات حمساوية بالخارج”.

وأشارت إلى أن من المقرر أن يتم اليوم الخميس الطلب من محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس تمديد اعتقاله.

ولم تذكر الشرطة الإسرائيلية اسم المعتقل، ولكن المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي قالت أن الحديث يدور عن تيسير أبو صبيح ، شقيق مصباح ابو صبيح، الذي استشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية بعد قتل إسرائيليين اثنين في هجوم بالرصاص في القدس الشرقية في التاسع من اكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأضافت المحطة الإسرائيلية إن ابو صبيح تحادث هاتفياً مع خالد مشعل، مباشرة بعد استشهاد شقيقه.

وعادة ما يجري القادة الفلسطينيون، اتصالات هاتفية مع ذوي الفلسطينيين الذين يستشهدون برصاص الأمن الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم صباح اليوم منزل مصباح ابو صبيح في بلدة كفر عقب، شمالي القدس.

ونفذ ابو صبيح هجوماً في القدس في التاسع من اكتوبر/تشرين أول الماضي، ما أدى إلى مقتل إسرائيلية وشرطي إسرائيلي وإصابة عدد من الإسرائيليين.

وقد استشهد ابو صبيح في ذات الحادث برصاص الشرطة الإسرائيلية.