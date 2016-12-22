ترامب يدعو إلى نقض قرار خاص بالمستوطنات الإسرائيلية في مجلس الأمن

واشنطن- د ب أ- دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى نقض قرار قُدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال: “يجب نقض القرار قيد البحث في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بإسرائيل”.

وأضاف: “كما تقول الولايات المتحدة دائما: السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يتحقق سوى بالمفاوضات المباشرة بين الأحزاب وليس عبر فرض شروط من قبل الأمم المتحدة. وهذا يضع إسرائيل في موقف تفاوضي سيء للغاية وغير نزيه بالمرة لكل الإسرائيليين”.