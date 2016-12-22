الأيقونة الحلبية “بانا” تغرّد من حاسوب جاويش أوغلو

أنقرة- الأناضول- أرسلت الطفلة الحلبية “بانا العبد”، الخميس، رسالة شكر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على إهدائها حاسب لوحي خاص.

وشكرت بانا البالغة من العمر 7 أعوام في رسالتها المصورة، جاويش أوغلو، قائلة بالانجليزية “أشكرك باسمي وباسم كل أطفال حلب، (..)، وأنا أحبك”.

وردّ وزير الخارجية على الطفلة بانا، قائلا “أنا أيضا أحبك جدا يا صديقتي العزيزة”.

واستقبل جاويش أوغلو، الأربعاء، الأيقونة الحلبية “بانا”، في مقر وزارة الخارجية بأنقرة، مع بقية أفراد أسرتها.

ووصلت الطفلة السورية “بانا” التي باتت تعرف باسم “الأيقونة الحلبية” إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، بعد خروجها على متن حافلات أجلت الإثنين الماضي، مدنيين من أحياء حلب المحاصرة، بموجب اتفاق بين المعارضة السورية والنظام برعاية روسية تركية.

وكانت بانا ووالدتها فاطمة، مدرسة اللغة الإنجليزية، أنشأتا حسابًا على موقع “تويتر” قبل 3 أشهر، كانتا تكتبان فيه من مسكنهم في حي القاطرجي بحلب الشرقية، معاناة سكان المدينة، ويطالبان بوقف المذابح فيها.

ويتابع حساب بانا على تويتر 363 ألف شخص.