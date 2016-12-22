31 مراقبا من الأمم المتحدة يشرفون على عمليات الإجلاء من شرق حلب

جنيف- أ ف ب- ذكرت الامم المتحدة الخميس انها نشرت عشرات المراقبين في شرق حلب لمراقبة المرحلة الاخيرة من عمليات إجلاء المقاتلين والمدنيين قبل سيطرة الجيش السوري عليها.

وصرح ينس لاركي المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة لوكالة فرانس برس أن “31 مراقبا دوليا ومحليا موجودون عند مدخل حي الراموسة”.

وفي 19 كانون الاول/ ديسمبر، قرر مجلس الأمن الدولي بالاجماع أن ينشر سريعا مراقبين امميين في شرق حلب للاشراف على عملية الاجلاء وتقييم وضع المدنيين.

واوضح لاركي انه بين المراقبين الامميين الـ31 الذين تنحصر مهمتهم بالاشراف، بدأ 20 بالوصول من دمشق مساء الثلاثاء، مضيفا ان نحو مئة من الموظفين في وكالات الامم المتحدة، معظمهم سوريون، موجودون اصلا في حلب ولكن ليس بصفة مراقبين.

وقال “حتى الان، كلف (المراقبون الـ31) الانتشار عند معبر الراموسة (…) بالتناوب ليكونوا موجودين في شكل دائم”.

وتعبر قوافل المدنيين ومقاتلي المعارضة التي تغادر شرق حلب معبر الراموسة لتتوجه بعدها إلى ريف حلب الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة.

وتأمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تشارك في عمليات الاجلاء منذ أيام عدة في ان تنتهي العملية الجمعة.