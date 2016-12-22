مقتل 29 مدنيا في غارات تركية على مدينة الباب أحد معاقل تنظيم الدولة في شمال سوريا

بيروت- أ ف ب- قتل 29 مدنيا، بينهم ثمانية أطفال، الخميس في قصف جوي تركي على مدينة الباب، معقل تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “قتل 29 مدنيا، بينهم ثمانية أطفال، في قصف جوي تركي على مدينة الباب” في اطار العملية العسكرية المستمرة للقوات التركية والفصائل السورية المعارضة المتحالفة معها لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من المدينة.

وتشن الطائرات الحربية التركية غارات دعما للعملية البرية في سوريا، ويؤكد المسؤولون الاتراك مرارا انهم يقومون بما في وسعهم لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وبدأت تركيا في 24 اب/ اغسطس، هجوما بريا غير مسبوق في شمال سوريا دعما لفصائل معارضة لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من المنطقة الحدودية في شمال حلب، كما استهدفت مقاتلين اكرادا.

وتقع الباب على مسافة 30 كلم من الحدود التركية، وطالما شكلت هدفا للعملية العسكرية التركية التي اطلق عليها “درع الفرات”.

وقال وزير الدفاع التركي فكري ايشيك أمام البرلمان الخميس ان حوالى الف جهادي و299 مقاتلا كرديا قتلوا خلال أربعة أشهر من العملية العسكرية التركية، من دون ان يتطرق إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وتطوق القوات التركية والفصائل المعارضة، وفق عبد الرحمن، مدينة الباب من الجهات الشمالية والغربية والشرقية. وتخوض حاليا “اشتباكات عنيفة” عند اطرافها الشمالية “غداة فشلها في التقدم داخلها امام هجمات الجهاديين وخصوصا التفجيرات الانتحارية”.

واعلن الجيش التركي الاربعاء مقتل 14 جنديا تركيا واصابة 33 آخرين بجروح في هجمات نفذها تنظيم الدولة الاسلامية خلال معارك مدينة الباب في حصيلة هي الاسوأ التي تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق ان “المدينة ستسقط باكملها عاجلا ام آجلا”.