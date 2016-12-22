مصادر: تنظيم “الدولة” يسيطر على بلدة في ريف حمص الشرقي بسوريا

دمشق – ( د ب أ ) ” سيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” ،مساء اليوم الخميس على قرية خطاب في ريف حمص الشرقي بعد انسحاب القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين.

وقالت مصادر اعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية إن تنظيم داعش شن هجوما مساء اليوم على قرية خطاب/ 75 كم شرق مدينة حمص/ ، وسيطر عليها بعد انسحاب القوات الحكومية ، وتقدم التنظيم وشن هجوما واسعا من عدة محاور على بلدة جب الجراح/ 73 كم شرق مدينة حمص .

وأضاف المصدر أن عناصر القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها انسحبوا من القرية ويخوضون معارك مع التنظيم على أطراف بلدة جب الجراح، وأن الطيران الروسي يقصف تحركات التنظيم في تلك المنطقة .

وتبعد بلدة جب الجراح حوالي 80 كم غرب مدينة تدمر في وسط سورية، التي سيطر عليها تنظيم داعش بداية الاسبوع الماضي