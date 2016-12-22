﻿الأردن بعد أحداث الكرك: مركز لإدارة الأزمات وآليات تنسيق برعاية الملك

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: استدعت أحداث مدينة الكرك في الأردن، التي انتهت أول من أمس، سلسلة إجراءات، بينها تطوير آليات اجتماع وتنسيق جديدة برعاية الملك عبد الله الثاني، للتفاعل مع أية محاولة انفلات جديدة تحت عنوان الإرهاب أو غيره، فضلاً عن مركز لإدارة الأزمات مزود بأحدث التقنيات.

وكان كلام الملك عبدالله واضحاً حين طلب من وزراء الداخلية والصحة والإعلام العمل ميدانياً من داخل مركز الأزمات، في حالة حصول ما يتطلب ذلك.

فالأردن، يقرأ الواقع جيداً، ويتوقع مواجهات مفتوحة مع الإرهاب أو أزمات عابرة على شكل موجات تأتي من الإقليم. البنية التحتية جاهزة في هذا الإطار، ضمن مؤسسة سيادية تم تفعيلها مؤخراً باسم مجلس السياسات، بعدما ترأسها شقيق الملك، الأمير فيصل بن الحسين.

هذه الصورة من العمل الإداري والسياسي والسيادي المنظم جداً صعدت بصورة ملموسة على هامش أحداث مدينة الكرك الأخيرة، وتحاول الاستثمار في المناخ الشعبي العارم الذي دخل في مزاج حاد جداً ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» والتيارات السلفية الجهادية، بعد مقتل أبرياء ورجال شرطة، وهو من المحظورات بالنسبة للمجتمع الاردني بكل حال.

الأردنيون المتعاطفون مع تنظيم «الدولة» في العراق وسوريا أو الذين يرددون بين حين وآخر أدبياته، لا يمكنهم تفهم فكرة العمل الجهادي في الأردن، وقد أثبت أهالي الكرك ذلك عندما خرج المئات منهم بالسلاح الشخصي مظهرين الرغبة في الاشتباك مباشرة مع المجموعات والخلايا الإرهابية.

الأردنيون، لديهم الآن صور جوية عبر الأقمار الصناعية، ومركز لإدارة الأزمات بأحدث التقنيات، فضلاً عن آليات اجتماع وتنسيق جديدة برعاية الملك شخصياً للتفاعل مع أية محاولة انفلات جديدة تحت عنوان الإرهاب أو غيره.

هذه كلها أنباء مستجدة على الرأي العام تقصّد مركز القرار في الدولة، تسليط الضوء عليها، إذ إن حكومة هاني الملقي، هي المستفيدة من هذا التطور التقني، خصوصاً بعدما صرح رئيس مجلس النواب، عاطف طراونة، أن الأولوية للصف الوطني، ويمكن تأجيل أي حديث رقابي عن تقصير أمني أو خلل في منظومة الإدارة الأمنية.

وعليه، تسلط صحيفة «عمون» المحلية الضوء على أول اجتماع أمني يحضره رئيس الوزراء في وزارة الداخلية بصفته وزيراً أيضا للدفاع. حصل ذلك، قبل مضي 24 ساعة على زيارة قام بها الملك لمجلس الوزراء، ما يعني أن هناك توجيهات ملكية في هذا السياق توحي بتغيير في آلية العمل الأمني، دون أن تكون الأهمية للأسماء والاشخاص مرحلياً، ودون تركيز على صخب الشارع الذي يطالب بإسقاط بعض المسؤولين على خلفية الأحداث الأخيرة.

أثناء ذلك، الاتجاه الاجتماعي يتغير دراماتيكياً فيما يتعلق بتنظيم «الدولة» وبأي نشاط يستهدف استقرار المجتمع، بصورة تحاصر، بل وتخنق، الحواضن الاجتماعية التي يمكنها أن توفر الغطاء لعناصر «الدولة» في نسختهم المحلية سواء أكانوا موجهين من الخارج أو مقلدين من الداخل.

في هذا السياق، تتواتر الأنباء عن عائلات الإرهابيين التي رفضت بالمجمل استلام جثث أولادها، وعن عشائر تبرأت علناً من المتورطين، ورفضت إقامة أي عزاء لهم حتى أن جثث المتسببين في حادثة الكرك دفنت من المجلس البلدي، وبواسطة عمال النظافة العامة، وبمكان مجهول.

هذا تطور جديد في الذهنية الاجتماعية، يضاف إلى تطور آخر تمثل برفع السلاح والهجوم على المسلحين باسم الإرهاب. والأهم، صوت أم لشابين تورطا في العملية خرج علناً ليعلن البراءة من سلوكهما.

الكرك عشائرياً واجتماعياً، خرجت بعد الأحداث التي شهدتها، من برنامج الحواضن مع محيطها في الجنوب، فيما سيشهد اليوم الجمعة مسيرة بعنوان «كلنا للوطن فداء»، تضم يساريين وإسلاميين، ضد الإرهاب وتنظيم «الدولة».

في الأثناء، قام مواطن أردني بإطلاق اسم «كرك» على مولودته التي رزق بها قبل يومين، تعبيراً عن تضامنه مع المحافظة.