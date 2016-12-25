الرئيس اليمني يزور المكلا للمرة الأولى منذ طرد تنظيم القاعدة منها

عدن- أ ف ب- بدا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي زيارة إلى المكلا في جنوب شرق اليمن في أول زيارة له إلى المدينة منذ طرد تنظيم القاعدة منها في نيسان/ ابريل الماضي، حسبما افاد الاحد مصدر حكومي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس “الرئيس عبدربه منصور هادي وصل إلى مدينة المكلا مساء امس (السبت)”.

خضعت المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت، لسيطرة تنظيم القاعدة على مدى سنة قبل ان تطرده القوات الموالية للحكومة مدعومة من قوات التحالف بقيادة السعودية في نيسان/ ابريل.

وقامت الامارات بدور حاسم في طرد جهاديي تنظيم القاعدة من المدينة التي شهدت في الاشهر الماضية تفجيرات دامية نفذها تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف بينها مجموعة هجمات متزامنة في 28 حزيران/ يونيو قتل فيها 42 شخصا.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا على السلطة منذ أكثر من 20 شهرا اوقع اكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 الف جريح، بحسب الامم المتحدة.

وتشارك الامارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ اذار/ مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين.

والسبت افاد مسؤول عسكري يمني فرانس برس ان خمسة من المتمردين الحوثيين قتلوا في غارة للتحالف استهدفت مركبة عسكرية في شرق مديرية بيحان في محافظة شبوة الجنوبية.

كما قتل ثلاثة مسلحين يمنيين ينتمون الى قبيلة باعوضة في محافظة شبوة في كمين لمسلحي تنظيم القاعدة في مدينة عزان، وفقا لمصادر أمنية.

واوضحت المصادر أن مسلحي القاعدة اعترضوا مركبة تابعة لرجال من القبيلة “وأطلقوا عليها النار”، مضيفة ان رجال القبائل بداوا “التوافد إلى عزان بعد الحادثة للتصدي لتنظيم القاعدة”.