مصادر يمنية : طائرات التحالف العربي تشن 12 غارة على شمال صنعاء

صنعاء – د ب أ – أفادت مصادر يمنية، بأن مقاتلات التحالف العربي شنت الخميس، سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح في محافظتي صنعاء وتعز.

وقالت المصادر، إن مقاتلات التحالف العربي شنت 12 غارة جوية على معسكر قوات الأمن الخاصة (صباحة)، شمال صنعاء.

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات عنيفة هزت شمال صنعاء، في حين شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على الموقع المستهدف، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

و لا تزال مقاتلات التحالف حتى الآن تحلق في أجواء العاصمة صنعاء، دون إطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين وقوات صالح.

وفي محافظة تعز، شنت مقاتلات التحالف نحو ثلاث غارات جوية على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون وقوات صالح.

وبحسب مصادر محلية، فإن الغارات استهدفت. مواقع متفرقة للحوثيين وقوات صالح في معسكر الإذاعة بمنطقة الحوبان شرق المدينة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفتها الغارات.

وتأتي تلك الغارات في الوقت الذي يشهد فيه عدد من جبهات القتال في محافظات تعز وشبوة ومأرب، إلى جانب مديرية نهم شرق صنعاء، معارك عنيفة بين مسلحي الحوثيين وقوات صالح من جهة، و قوات الجيش الحكومية مدعومة بالمقاومة الشعبية.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، دعم قوات الجيش الحكومية من خلال توجيه ضربات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ نحو عامين.