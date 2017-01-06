﻿اليمن: القوات الحكومية تحقق مكاسب عسكرية في البلدات الغربية لمحافظة تعز

تعز ـ «القدس العربي»: ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي حققت مكاسب عسكرية مهمة في البلدات الغربية لمحافظة تعز، وسط اليمن، فيما أعلن الأكاديميون الجامعيون أنهم سيبدؤون اليوم السبت الاضراب الشامل عن العمل، في جامعة صنعاء وبقية الجامعات الحكومية.

وعلمت (القدس العربي) من مصادر عسكرية ميدانية ان القوات الحكومية حققت تقدما عسكريا ومكاسب عسكرية مهمة في المناطق الساحلية الغربية لمحافظة تعز، بعد مواجهات عنيفة منذ عدة أيام بين الميليشيا الانقلابية (الحوثيين/صالح) من جهة والقوات الحكومية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) من جهة أخرى.

وذكرت أن المكاسب العسكرية التي حققتها القوات الحكومية تشمل مناطق في جبهات بلدات مقبنة وجبل حبشي والوزاعية التي تقع جميعها في محاذاة الشريط الساحلي الغربي لمحافظة تعز، والتي تسيطر على طرق مهمة تستخدمها الميليشيا الانقلابية في عمليات الامداد العسكري من محافظات الحديدة ومن مدينة المخا السحلية، غربي تعز، حيث يستخدم ميناؤها الوحيد في تعز لتهريب الأسلحة والتموين العسكري للميليشيات الانقلابية.

وتزامنت هذه العمليات مع نحو 30 غارة جوية لقوات التحالف العربي التي عملت غطاء جويا للقوات الحكومية للتقدم على الأرض، في هذه المناطق التي حققت فيها القوات الحكومية تقدما ميدانيا خلال اليومين الماضيين، آخرها ما حققته الخميس.

ونسب موقع (المصدر أونلاين) الاخباري المستقل إلى مصادر عسكرية قولها «إن الجيش الوطني تمكن من تحرير مناطق الاقحف وتباب الأجد و الشائعة والجبيرية والصفراء في بلاد الوافي شمال جبل حبشي غربي تعز».

وواصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها العسكري نحو مواقع مليشيات الحوثي والرئيس السابق علي صالح في قرية العبدلة في بلدة مقبنة غربي محافظة تعز، حيث تمكن الجيش الوطني أمس من تحرير قرية البركنة وتبة دار قاسم، واستمرار تقدمه الميداني نحو منطقة الحجر في عزلة العبدلة.

وذكرت المصادر ان الجيش الوطني شن هجوما واسعا على مواقع عسكرية تابعة للميليشيا الانقلابية (الحوثي/صالح) في جنوب بلدة الوزاعية الساحلية، غربي محافظة تعز وغرب بلدة المضاربة التابعة لمحافظة لحج، جنوبي اليمن. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي ظهر امس الجمعة ثلاث غارات على مواقع مليشيا الحوثي وصالح في معسكر القطاع الساحلي وثلاث غارات على مواقع لهم في منطقة يختل والكورنيش بمدينة المخا، غربي محافظة تعز.

واستهدفت الغارات الجوية أيضا مواقع ميليشيا الحوثيين في منطقة الأحيوق الواقعة بين مدينة المخاء وبلدة الوازعية، وكذا مواقع للحوثيين في هضبة عسيلة في بلدة مقبنة غربي تعز، بالإضافة إلى منطقة يختل بمديرية المخاء.

وأكدت المصادر ان المواجهات الميدانية بين القوات الحكومية وميليشيا الانقلابيين بالإضافة إلى الغارات الجوية أسفرت عن سقوط 17 قتيلاً من الحوثيين وإصابة العشرات غيرهم، كما تعرضت العديد من العربات العسكرية التابعة لهم للتدمير.

في غضون ذلك اعلنت نقابة الأكاديميين الجامعيين اليمنيين عن دخولهم الإضراب الشامل عن العمل ابتداء من اليوم السبت بعد أن فشلت كافة الجهود الحوثية، كسلطة أمر واقع في صنعاء، خلال الأسبوع الماضي لإقناع الأكاديميين الجامعيين بالعدول عن إضرابهم الشامل، الذي بدؤوه بإضراب جزئي خلال الأسبوع المنصرم.

وكانت نقابة الأكاديميين بدأت برنامج الإضراب عن العمل الأسبوع المنصرم بمرحلة تعليق الشارات الحمراء ثم مرحلة الإضراب الجزئي، ودخلوا في مفاوضات لم تسفر عن أي نتيجة، لإنهاء هذا الإضراب الذي سيتسبب في توقف العملية التعليمية في كافة الجامعات الحكومية، والذي جاء احتجاجاً على عدم صرف سلطة الحوثيين مرتبات الأساتذة الجامعيين منذ أربعة أشهر.

وأعلنت نقابة الأكاديميين الجامعيين أنها ستدخل في إضراب شامل مفتوح ابتداء من اليوم السبت حتى تحقيق كافة مطالبها وفي مقدمة ذلك صرف الرواتب ووقف التعيينات غير القانونية في الجامعات ووضع حد لحالة الفساد المالي الذي يبدد موارد الجامعات بواسطة الإدارة الجامعية المعينة من قبل الحوثيين.