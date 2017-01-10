مصادر يمنية : مقتل 8 مدنيين وإصابة 15 في غارات للتحالف شرق صنعاء

صنعاء – د ب أ – أفاد مصدر طبي يمني من مكتب الصحة الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء الثلاثاء بمقتل ثمانية مدنيين وإصابة15 آخرين في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي بمديرية نهم.

وقال المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، إن ثمانية مدنيين قتلوا بينهم طلاب ومعلمين، وجرح 15 آخرون في غارات شنتها مقاتلات التحالف قرب مدرسة الفلاح في منطقة بيت معصار بمديرية نهم، مشيراً إلى أن عملية البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة حتى الآن.

وذكر شهود عيان أن مقاتلات التحالف شنت صباح اليوم ثلاث غارات جوية على الخط الرئيسي لمديرية نهم وسوق “بني زتر” الواقع جوار مدرسة الفلاح، ما أدى إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة طلاب ومعلمين اثنين، وإصابة 15 آخرين، إلى جانب تضرر المدرسة وعدد من المحلات التجارية.

وأكدت المصادر، “عدم وجود أي مواقع عسكرية قريبة من ذلك الموقع″.

وحتى الآن لم تصدر قوات التحالف العربي اي تصريح حول ذلك.

وتشهد مديرية نهم معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف العربي، من جهة ثانية، منذ عدة أشهر.

وتشن مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية ضربات جوية ضد الحوثيين والقوات الموالية لهم في اليمن منذ أكثر من عام ونصف.