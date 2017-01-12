﻿اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يستأنف جولة جديدة من إنعاش مباحثات السلام

تعز ـ نيويورك ـ «القدس العربي»: أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أنه ناقش مع القيادة القطرية في الدوحة أمس القضايا السياسية والإنسانية لحل الأزمة في اليمن، في الوقت الذي كشفت فيه تحالف لمجموعة منظمات غير حكومية محلية عن ارتكاب الميليشيا الحوثية وقوات صالح لنحو 2466 مدنيا خلال العام 2016.

وقال في تغريدة بصفحته الرسمية في موقع (تويتر) «اجتماع مطول اليوم (أمس) في قطر مع وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني تطرقنا فيه إلى أولويات المرحلة المقبلة لضمان حل سياسي سلمي في اليمن».

وأضاف «كل الشكر لدولة قطر على المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الشعب اليمني وتجديدها خلال هذا اللقاء لدعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة ومسار السلام في البلاد».

وكان ولد الشيخ استأنف قبل عدة أيام جولة جديدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بدأها في المملكة العربية السعودية، حيث التقى هناك المسؤولين السعوديين المعنيين بالملف اليمني بالاضافة إلى مسؤولين يمنيين وسفراء الدول الـ 18 الراعية لجهود إحلال السلام في اليمن، وفي مقدمتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وخلال الزيارة التقى المبعوث الدولي محافظ البنك المركزي في اليمن، لمناقشة الوضع الاقتصادي والتدابير الطارئة الضرورية لتجنب تدهور الاقتصاد بشكل أكبر.

ومع بدء وصول الريالات اليمنية، التي تم طبعها حديثا، إلى اليمن شجع ولد الشيخ أحمد الحكومة اليمنية والأطراف اليمنية الأخرى والمجتمع الدولي على اتخاذ التدابير الكفيلة باستئناف دفع الرواتب في جميع أنحاء البلاد. وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا التمويل اليمن في التغلب على الضغط المالي، وأن يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي.

وبالإضافة إلى حشد القوى لتحسين الوضع الاقتصادي، قال المبعوث الدولي إن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف اليمنية ودول المنطقة لضمان إعادة وقف الأعمال العدائية بشكل سريع واستئناف الحوار لإيجاد حل سياسي للصراع. وذكر أن الأحداث المأساوية الأخيرة والخسائر في أرواح المدنيين والأطفال، تذكير آخر بالحاجة إلى أن تجد الأطراف حلا سياسيا للصراع.

وخلال الأيام المقبلة سيكثف المبعوث الدولي جهوده لإيجاد حل سلمي للصراع في اليمن، ومن المقرر أن يسافر إلى الدوحة ومسقط وعدن وصنعاء خلال الفترة المقبلة.

وعلمت (القدس العربي) من مصادر موثوقة ان جولة ولد الشيخ في المنطقة ستشمل كل من المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، قبل زيارته للعاصمة الحكومية المؤقتة عدن، والتي سيلتقي فيها بالرئيس عبدربه منصور هادي وكبار المسؤولين اليمنيين المعنيين بمباحثات السلام مع الانقلابيين الحوثيين وصالح.

في غضون ذلك أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وهو تحالف لعشر منظمات حقوقية يمنية، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أكثر من 17 ألف انتهاكا طالت مدنيين في 20 محافظة خلال الفترة من 1 كانون ثاني (يناير) وحتى 31 كانون أول (ديسمبر) 2016، تنوعت بين القتل والاصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

وذكر التحالف الحقوقي اليمني أن عدد القتلى المدنيين الذين وثّق حالاتهم على أيدي الميليشيا الحوثية وقوات صالح خلال 2016 بلغ 2466 قتيلاً و 6042 جريحا، فيما وثّق تعرض 5092 مدنياً للاختطاف والاعتقال ووثّق تدمير 777 من الممتلكات العامة و2751 من الممتلكات الخاصة.

وأكد أن الميليشيا الحوثية وقوات صالح واصلت عمليات الاعتقال والاختطاف للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، وأن راصدي التحالف الحقوقي وثّقوا 5092 حالة اختطاف واعتقال في أوساط المدنيين، بينهم 20 امرأة، 118 طفلاً وأن محافظة صنعاء تصدرت قائمة عدد الحالات في هذا الصدد، حيث بلغت الاختطافات 694 وجاءت محافظة البيضاء في المرتبة التالي، حيث سجلت فيها 655 حالة اختطاف واعتقال، فيما شهدت محافظة إب 539 مختطفاً.

إلى ذلك، تجددت المعارك بين القوات الحكومية والمقاومة من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، في ذوباب في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) وشمال محافظة لحج (جنوب).

وقالت مصادر ميدانية إن المعارك تجددت وسط مديرية ذوباب، دون تحقيق أي تقدم يُذكر على الأرض، فيما هاجمت القوات الحكومية مواقع للحوثيين في منطقة المنصورة جنوب مديرية الوازعية.

وفي مدينة تعز مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، شنت القوات الحكومية هجوماً على مواقع في جبل المنعم بمنطقة الربيعي، وسيطرت على موقع الحرم وقرية تبيشعة وتباب طوره والمنظار.

وفي السياق ذاته، أحبطت القوات الحكومية هجوم للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، على مواقع التبة الحمراء غربي قرية الجريبة بمنطقة كرش شمال لحج.

وحسب مصدر محلي، فإن القصف ما يزال مستمراً بين الطرفين.

وأضاف في تصريح لموقع «المصدر أونلاين» «سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية خلال معارك الساعات الماضية»، لكنه لم يورد حصيلة محددة.