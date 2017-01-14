﻿شركة روسية تُجمد أدمغة البشر لإعادتهم إلى الحياة بعد الموت!

لندن ـ «القدس العربي»: تتسارع وتيرة التطور العلمي في العالم وخاصة في مجالي الطب والتكنولوجيا إلا أن العلم لا يزال عاجزاً أمام الموت ولا يمكنه أن يفعل شيئاً لشخص فارق الحياة، فيما تتسابق شركات وعلماء من أجل طرح صرعات في هذا المجال تُعطي الأمل للبشر الراغبين بالحياة في أن يتمكنوا من البقاء في هذا العالم مدة أطول.

أما أحدث صرعات «إحياء الموتى» فجاءت من شركة روسية تزعم أنها قد تتمكن يوماً ما من إعادة الأموات إلى الحياة، ولذلك فانها تقوم بالحفاظ على أدمغتهم عبر تجميدها لإعادتهم إلى الحياة الدنيا بعد الموت، ولو بعد حين، حسب ما أوردت جريدة «دايلي ميل» البريطانية في تقرير لها.

وقالت الصحيفة إن الكثير من البريطانيين دفعوا آلاف الدولارات لهذه الشركة الروسية أملاً في تأمين عودتهم إلى الحياة بعد الموت، فيما تشير الصحيفة إلى أن تكلفة تجميد الدماغ والحفاظ عليه لا تتعدى الـ10 آلاف جنيه استرليني (13 ألف دولار أمريكي) فقط. وحسب التقرير الصحافي البريطاني فان شركة «كيريو رس» الروسية تزعم أنها تقدم صفقة جيدة مقارنة بالأسعار التي تعرضها المختبرات الأمريكية التي تجمد الدماغ البشري، إذ سيتم تجميد المخ لوضعه في جسم إنسان جديد عندما تسمح التكنولوجيا بذلك في المستقبل، وذلك مقابل 10 آلاف جنيه استرليني فقط.

وعندما يموت الناس ستكون رفاتهم المجمدة في الثلج الجاف معبأة، وستنقل جوا أو سيتم نقلها براً إلى روسيا، ليتم تخزينها لعشرات السنين أو القرون أو حتى لفترة أطول في ثلاجات ضخمة داخل مستودع قارس البرودة داخل قرية تحيط بها المنازل الخاصة نحو 47 ميلا بالشمال الشرقي من الكرملين.

وحسب «دايلي ميل» فانه في المستقبل، عندما تسمح النانو تكنولوجي، تأمل الشركة أن يتم إجراء محاولة لإعادة العقول المجمدة إلى الحياة، وبالنسبة للبعض يُعد هذا الأمر كابوسا أو خيالا علميا إلا أن البعض الآخر يعتبره احتمالا واقعيا وخطوة محيرة نحو الحياة الأبدية.

وتقول الصحيفة إن الإجراء المتبع من قبل الشركة الروسية استخدم سابقاً للحفاظ على ما تبقى من طفلة بريطانية ضحية للسرطان تبلغ من العمر 14 عاما وتعرف فقط باسم (JS) والتي ذهبت إلى المحكمة العام الماضي في أيامها الأخيرة للسماح بتجميد جسدها في منشأة في الولايات المتحدة، على أمل أن تتمكن من استئناف حياتها في المستقبل بعد أن يتقدم الطب ويقفز الفهم الطبي إلى الأمام، على حد تعبير الصحيفة. وتسعى هذه الشركة الروسية التي لديها الآن 52 جثة أو عقلاً مخزناً في قوارير تخزين مليئة بالرفات البشري، بنشاط لإقناع المزيد من العملاء، وتزعم تقديم خدمة أكثر فعالية من حيث التكلفة للمرضى.

ويمتلئ المستودع بعدد من الأعلام التابعة لعملاء الشركة، فقوانين الخصوصية تمنع الشركة الروسية من تسمية عملائها دون موافقتهم المسبقة، لكن المدير العام فاليريا أودالوفا قال إن اثنين من العملاء البريطانيين الرجال الذين تصل أعمارهم الآن إلى الستين وقعا على الأوراق اللازمة، بحيث سيتم تنفيذ تعليماتهم لتبريد أدمغتهم بعد وفاتهم، واحد منهما أستاذ بارز في الطب والذي اختار تجميد جسمه كاملا في المستقبل، بينما الشخص الآخر عالم واختار فقط تجميد دماغه.