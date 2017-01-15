﻿نشطاء البوليساريو يطلبون تفتيش سفينة تحمل منتوجات الصحراء الغربية

مدريد – «القدس العربي»: بدأ نشطاء جبهة البوليساريو وأوروبيون يحاولون تطبيق حكم المحكمة الأوروبية بعدم استيراد منتوجات الصحراء الغربية الى الأسواق الأوروبية، حيث أعلنوا الاحتجاج ضد سفينة شحن نرويجية لنقلها زيوتاً من ميناء العيون الصحراوي نحو جزر الكناري.

وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت الشهر الماضي باستمرار اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي طالما أنها لا تشمل منتوجات الصحراء الغربية المتنازع على سيادتها. ونص الحكم على أن الاتفاقية التي طعن فيها البوليساريو لا تشمل منطقة الصحراء.

وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي أن نشطاء وسياسيين من اليسار الاشتراكي الموحد متعاطفين مع البوليساريو في الصحراء الغربية قد أكدوا منذ يومين وصول سفينة نرويجية الى ميناء لاس بالماس ضمن أرخبيل جزر الكناري التابعة لإسبانيا والواقعة قبالة شواطئ الصحراء الغربية. وتابعوا أن السفينة محملة بزيوت الأسماك التي شحنتها في ميناء العيون وانتقلت الى مياه موريتانيا ومنها الى جزر الكناري للتضليل، وفق ما يدعونه. وطالب النشطاء بضرورة تفتيش هذه السفينة لأنها، وفق موقفهم، تخرق الحكم الأوروبي الذي يمنع استيراد منتوجات من الصحراء.

ولم تصدر سلطات ميناء لاس بالماس أي بيان حول هذه المطالب وإن كانت قد قالت إن السفينة النرويجية محملة بالنفط الذي أفرغته في ميناء مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية. وتؤكد وكالة إيفي أن هذه السفينة كانت تحمل زيت السمك من الصحراء الى النرويج، ولكنه بعدما رفض هذا البلد الأوروبي الإسكندنافي استيراد منتوجات الصحراء الغربية، بدأت السفينة نفسها «كي باي» تنقل هذه الزيوت الى شركة فرنسية.

وهذه أول مرة يقوم نشطاء بمراقبة منتوجات الصحراء ويحاولون لفت انتباه سلطات ميناء أوروبي بتفتيشها لتطبيق القانون وفق نظرهم. وهذا تطور كان مرتقباً بعد قرار المحكمة الأوروبية، حيث ينوي نشطاء البوليساريو تكثيف مثل هذه الإجراءات. وتشكل منتوجات الصحراء الغربية فصلاً مهماً من المواجهة بين المغرب وجبهة البوليساريو على المستوى الدولي خاصة في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب. وتقدمت جبهة البوليساريو بدعوى ضد المنتوجات الزراعية، وصدر فيها الحكم السالف الذكر. وهناك دعوى أخرى تقدم بها البوليساريو ضد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنها تشمل مياه الصحراء، علماً أن الاتفاقية ميزت هذه المياه عن باقي مياه المغرب.