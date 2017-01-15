نشطاء البوليساريو يطلبون تفتيش سفينة تحمل منتوجات الصحراء الغربية
حسين مجدوبي
مدريد – «القدس العربي»: بدأ نشطاء جبهة البوليساريو وأوروبيون يحاولون تطبيق حكم المحكمة الأوروبية بعدم استيراد منتوجات الصحراء الغربية الى الأسواق الأوروبية، حيث أعلنوا الاحتجاج ضد سفينة شحن نرويجية لنقلها زيوتاً من ميناء العيون الصحراوي نحو جزر الكناري.
وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت الشهر الماضي باستمرار اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي طالما أنها لا تشمل منتوجات الصحراء الغربية المتنازع على سيادتها. ونص الحكم على أن الاتفاقية التي طعن فيها البوليساريو لا تشمل منطقة الصحراء.
وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي أن نشطاء وسياسيين من اليسار الاشتراكي الموحد متعاطفين مع البوليساريو في الصحراء الغربية قد أكدوا منذ يومين وصول سفينة نرويجية الى ميناء لاس بالماس ضمن أرخبيل جزر الكناري التابعة لإسبانيا والواقعة قبالة شواطئ الصحراء الغربية. وتابعوا أن السفينة محملة بزيوت الأسماك التي شحنتها في ميناء العيون وانتقلت الى مياه موريتانيا ومنها الى جزر الكناري للتضليل، وفق ما يدعونه. وطالب النشطاء بضرورة تفتيش هذه السفينة لأنها، وفق موقفهم، تخرق الحكم الأوروبي الذي يمنع استيراد منتوجات من الصحراء.
ولم تصدر سلطات ميناء لاس بالماس أي بيان حول هذه المطالب وإن كانت قد قالت إن السفينة النرويجية محملة بالنفط الذي أفرغته في ميناء مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية. وتؤكد وكالة إيفي أن هذه السفينة كانت تحمل زيت السمك من الصحراء الى النرويج، ولكنه بعدما رفض هذا البلد الأوروبي الإسكندنافي استيراد منتوجات الصحراء الغربية، بدأت السفينة نفسها «كي باي» تنقل هذه الزيوت الى شركة فرنسية.
وهذه أول مرة يقوم نشطاء بمراقبة منتوجات الصحراء ويحاولون لفت انتباه سلطات ميناء أوروبي بتفتيشها لتطبيق القانون وفق نظرهم. وهذا تطور كان مرتقباً بعد قرار المحكمة الأوروبية، حيث ينوي نشطاء البوليساريو تكثيف مثل هذه الإجراءات. وتشكل منتوجات الصحراء الغربية فصلاً مهماً من المواجهة بين المغرب وجبهة البوليساريو على المستوى الدولي خاصة في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب. وتقدمت جبهة البوليساريو بدعوى ضد المنتوجات الزراعية، وصدر فيها الحكم السالف الذكر. وهناك دعوى أخرى تقدم بها البوليساريو ضد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنها تشمل مياه الصحراء، علماً أن الاتفاقية ميزت هذه المياه عن باقي مياه المغرب.
حسين مجدوبي
أليس الأمر متشابهاً مع منتوجات المستوطنات الصهيونية ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
اليس التشبيه و محوالة الاسقاط من خلال سؤال طعنة صهيونية؟
و لا حول و لا قوة الا بالله.
وغابت حليمة…وعادت حليمة…
وعادت حليمة لعادتها القديمة…
مللنا من نفس الأسطوانة.
فعلا لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
اخ داوود بعد التحية. للاسف لم تكن موفقا ابدا بهذا التشبيه. اراك متحاملا جدا على المغرب ( مراكش). يجب التفريق بين نظام الحكم، ان كنت انت تختلف معه، وبين المغرب كبلد والمغاربة كشعب طيب كريم. لا لتفتيت المغرب الغربي، الصحراء قضية يبتز بها المغرب دائما من قبل الاوروبيين والصحراء جزء من المغرب واي عربي ومسلم يدعو الى تقسيم المقسم وتفتيت المفتت، عليه ان يعيد النظر في ارائه وفيما يقول وليتق الله ربه. قضية ان الشعب الصحراوي يريد الانفصال، حيها فلنقم دولة كردية بين تركيا وسوريا والعراق ودولة للنوبيين في مصر وللامازيغ في ليبيا وللمسيحيبن في لبنان وللفلسطينيين في الاردن الخ. هذا كلام غير مقبول نحن امة واحدة، نسعى لازالة حدود سايكس وبيكو، لا ان نصنع حدود اخرى!!! . مع التحية
حياك الله عزيزي الدكتور رياض وحيا الله الجميع
قضية الشعب الصحراوي مشابهة لقضية الشعب الفلسطيني من حيث الإحتلال والتهجير
ففي سنة 1975 وبأمر ملكي سارت مسيرة سوداء من الشقيق المغرب لإحتلال الصحراء (بعد خروج المستعمر الإسباني منها بفعل ضربات الثوار الصحراويين) والنتيجة تهجير عشرات الآلاف من شعبها المسلم
هذا الملك طالب بالإستفتاء لكنه وضع العراقيل ثم طالب إبنه بالحكم الذاتي والله أعلم بالنيات !
الكروي داود لا تهمه البوليساريو (الممثل الرسمي للصحراويين) لأنها لا تختلف عن بقية الأنظمة العربية ولكن يهمه الشعب فقط
الكروي داود لاجئ ويعرف معاناة اللاجئين ولهذا فهو معهم دائماً
ولا حول ولا قوة الا بالله
لانك لاجئ؟
ومن ارغمك عن اللجوء؟؟؟ ومن ارغم الشعب المغربي الذي كان يمكن ان يعيش بيننا بالحب و السلام مثله مثل بقية الشعب المغربي الشقيق؟؟
لماذا لم تبق في العراق لمحاربة الطائفية المحسوبية والفساد؟؟
ام كان الاسهل ان تهرب و تترك السفينة تغرق بما لها و من عليها!!!؟
الم يكن بإمكانك الجلوس في بلدك لتصنع غدا مشرقا؟
المغرب و لله الحمد لايعيش لا طائفية لا عنصرية و لاحرب لتبرير الهروب!!!
لماذا ادا مقارنة ما لا يقارن؟؟؟!
ستحاسب علئ ما انت قائله .ادعوك بزيارة المغرب والأقاليم الجنوبية حينها يمكنك التعليق انت تعيش الاوهام اعلم ان شمس العرب ستشرق من المغرب ايها وشعب المغرب هو من يبني بسواعده القوية ومنهم ابناء الجنوب الاصليين اما ساكني حمادات تندوف فلا حول لهم ولا قوة عن حالهم ويوما سيعودون اكيد علئ وطنهم الام وسيموت الجنرالات الغجر المستوطنين في الجزاءر ببعضهم
البوليزاريو تريد تاديب اوروبا !!!! … الجزائر ارادت حربا قانونية ضد اوروبا، فقالت لها هذه الاخيرة، مرحبا هذا اختصاصنا.
الباخرة في احترام تام للقانون الدولي، و لحكم المحكمة الاروبية، لان اوروبا تتعامل مع شركة مسجلة ربما في الرباط،
و ليس في العيون، و لوداعي لوجيستيكية تستعمل مناء العيون. اين المشكلة يا سادة؟
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راحت مرة اخرى اموال كثيرة من خيرات الجزائر هباءا منثورة وراء السراب.
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ماذا يفهم من اجتماعات المغرب مع التحاد الاوروبي مؤخرا و المكثفة؟ و الكلام على تعميق و تسريع الاتفاقيات؟
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لا افهم استراتيجية الجزائر، ربما تلعب آخر الاوراق، و تريد التفريط حتى في التعاطف الكبير في اسبانيا مع البوليزاريو.
قال عليه الصلاة و السلام: اثنان لايتعلمان مستحي و متكبر!
المغرب قال أنه ربح الحكم القضائي الأوروبي في اتفاقية المنتوجات الزراعية والبحرية، والآن نرى كيف يتم تعقب سفن محملةبمنتوجات من الصحراء الغربية. كان على المغرب القول بأنه خسر الدعوى. حبل الكذب قصير
يا ابن الوليد.
المحكمة أوروبية و الباخرة نرويجية تحول شحنة الى باخرة فرنسية و النشطاء صحراويون و اوروبيون اما الارض فهي جزر الكناري ” الاسبانية “. و……….. في حين نجد كل تعليقك هو عن الجزائر.
والله لو كانت الجزائر بكل هذا التأثير لكانت تستحق ان تطالب كل الشعوب العربية الانضمام اليها.
@مامادو، البوليزاريو هي صنيعة الجزائر، و نحن قوم ندخل البيوت من ابوابها.
لم تقول المحكمة ان الصحراء مغربية ولم تقول انها جزائرية ولم تقول انه بوليزاروية المهم ان تؤدى دورها الى حين عجبا للاعراب والمتأسلمون منهم من شغلوه بالحرب ومنهم من شغلوه بالقلم ومنهم من شغلوه بالمحكمة ومنهم من يلحون له بالعصى تختلف الوسائل والهدف واحد نخرب بيوتنا بأيدينا اللهم رحمتك
الغريب والمدهش هو أن بلد جار يتواطأ مع أحفاد إزابيلا وفرناندو من أجل قطع رزق قاطني الصحراء المغربية
والأغرب هو أن الأخ الكرودي يحاول عبثا تشبيه ما يزرعه المستوطنون الصهاينة فوق أرض مغتصبة بما يزرعه المسلمون المغاربة فوق أرض مغربية بتكلم عربي
رحمك الله يانزار فلازال الفرزدق بيننا يبحث عن جرير ليغرس السكين في رئتيه
فلا حول ولا قوة إلا بالله
حياك الله عزيزي المغربي من أصول صحراوية وحيا الله الجميع
نعم يا أخي فإن أرض الصحراء مغتصبة ولا تجوز حتى الصلاة فيها – هذا هو شرعنا
يجب على الشعب المغربي الحبيب تغير الخطاب الذي فرضته الدولة عليه وأن يفكر بإنسانية بشقيقه الصحراوي
ملاحظة :
الكروي داود يدعو للوحدة ولكن بالتفاهم والمحبة والحفاظ على الحقوق
الكروي داود يدعو لحل وسط وهو بالنظام الكونفيدرالي
الكروي داود مع الشعوب وليس الأنظمة
ولا حول ولا قوة الا بالله
لا ارى مبررا للاصرار على التشبيه بين قضية فلسطين والصحراء. ومن اين هذه الفتوى التي تحرم الصلاة في الصحراء لانها ( مغتصبة) وهذا في ( شرعنا) حسب تعبيرك اخ كروي. هل ممكن الايضاح. هل سقط فرض الصلاة عن الفلسطينين لان فلسطين ارض مغتصبة؟ ما هذا الكلام؟!
حياك الله دكتور رياض مرة أخرى وحيا الله المعارضين لرأيي والمؤيدين وحيا الله الجميع
1- هناك أحاديث صحيحة تمنع إقامة الصلاة في منطقة مغتصبة أو لا تقبل فيها الصلاة
2- الصحراء الغربية محتلة من المغرب لذلك لا تقبل صلاة المغاربة فيها وهذا هو شرعنا يا أخي
3- الفلسطينيين أرضهم مُغتصبة فكيف لا يُصلون فيها ؟ أنسيت أنهم أصحاب الأرض ؟ كالصحراويين
ولا حول ولا قوة الا بالله
لا يوجد شعب صحراوي جنوب المغرب، و الا وجد شعب صحراوي جنوب الجزائر.
لا يوجد الا قبائل كانت على علاقة شرعية بملك المغرب بصحرائه. و هذا ما تاكذ عليه وثيقة
الراي الاستشلري لمحكمة العفو الدولية. ابعد هذا تنازعون؟ و لو تبتث الحجة و قد نشرنا الوثيقة
مرارا و تكرارا. هناك رب حسيب، يحمي المغرب بواسطة اهله. فهات ما عندك.
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ثانية ان صح ما تقوله على لسان رسول الله (ص)، فما هذه الانتقائية، ارض مغتصبة هي مغتصبة،
فلا يجوز الصلاة فيها حسب شرعك الرباني. اذا فلسطين مغتصبة و لا يجوز فيها الصلاة.
و اهلي في ارضهم جنوب المغرب، قد ابطلت صلاتهم، لانهم وحدويون.
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ثالتا تستعمل قاموس من وراء البوليزاريو، مسيرة خضراء و ليست سوداء، و تحرير و ليس احتلال،
و مغاربة في ارضهم و ليس مستوطنين. و كل هذا يدل على ان في الامر شيئ ما، و لا مشرقي لحد الآن تحامل على المغرب بهذا الحماس. عجب العجاب! لا عليك فاربعين سنة قابلة للتجديد كي تهنأ بالا.
وهل هناك في الشرع شيء اسمه ( مسلمون يغتصبون ارض مسلمين اخرين) ؟؟ في الوضع الطبيعي لا يوجد حدود مطلقا بين المسلمين وهذه القصص التي نعيشها هي للاسف من بقايا الاستعمار. وتقبل تحيتي.
الصحراء العربية لم تكن يوما ارضأ
مغربية وحتى المحكمة الدولية
لم تعترف بالسيادة المغرب
علي الصحراء الغربية
فاقضية الصحراء قضية تصفية استعمار
هذا ما يجب إم يعرفه
إخواننا المغاربة وشكرا
ليست هذه هي المرة الاولى، ولن تكون الاخيرة، التي يعترض فيها إسبانيون منتوجات مغربية موجهة للسوق الاوربية.
يدعي هؤلاء “الناشطين” ان المغرب لا ينتج ولا يصدر سوى الحشيش والمهاجرين السر يين.
لكنهم حينما يصطدمون في الواقع بمنتوجات صناعية وفلاحية وبحرية تحمل علامة ” made in morrocco” فإنهم يصابون بالإحباط والتوتر.
ما يثير حنق هؤلاء النشطاء وبعض المعلقين هو ان موادا صنعتها عقول وسواعد مغربية، قادرة على منافسة الأوربيين في عقر دارهم.
أما الدفاع عن ” مظلومين ” في الصحاري او السهول او الجبال، فهذه رواية لا تنطلي إلا على أصحاب العقول البسيطة. ذلك ان الذين يطردون المهاجرين العرب والافارقة من بلدانهم، ويقيمون الحواجز تلو الاخرى في وجه الاجانب على حدودهم ، يجب ان يخجلوا وهم يتحدثون عن حقوق الشعوب وكرامة الناس.
أما ما كان من اخينا الكروي، فقد حذرناه من ان “غصة المغرب” واستعداء المغاربة لن يغير من الأمر شييا، لكنه سيبب له قلقا مستطيلا، وقد يصاب جراء ذلك بالاكتياب وقرحة المعدة.
الان المغرب يهرب المنتوجات و الثروات الصحراوية سرا من الصحراء الغربية المحتلة خوفا من مصادرتها في عرض البحر لانها منتوجات يحرم اخراجها من الاقليم المحتل ,فهل يتحول المغرب الى اكبر مهرب للمنتوجات و الثروات في العالم بعد ان اصدرت المحكمة الاوروبية العليا حكما ملزما? سبحان الله مغير الاحول الان اصبحت البوليزاريو تطارد المغرب في البحار و المحيطات و تمنعه من اخراج اي منتوج من الصحراء الغربية
ما تقوم به البوليساريو ومحتضنتها ونشطاؤها ومناصروهم هو لعب صبيان وعبث طفولي: لن يجرؤ أحد على تفتيش السفينة لأنه سيخرق القانون. أما المقارنة مع فلسطين فهو من اعمال السفهاء ورجس من عمل الشيطان. ولكن حليمة لن تغير عادتها أبدا.
البوليزاريو وضعت مراقبين داخل الصحراء الغربية المحتلة لترقب نشاط المغرب في الموانئ و المطارات الصحراوية لمنع المغرب من تصدير اي منتوج صحراوي خارج الاقليم المحتل و بهذا يكون المغرب محاصرا و لا يستطيع بيع ثروات الصحراء الغربية خاصة الفوسفات و المنتوجات الزراعية , و حسب اخر المعلومات بدات الشركات الاجنبية في الخروج من الصحراء الغربية خوفا من جرها الى المحاكم , يبدوا ان البوليزاريو احكمت سيطرتها على الصحراء الغربية و حشرت النظام المغربي في الزاوية
الصحراويون يراقبون ثرواتهم بالصحراء الغربية و يبلغون النشاء الاوروبيين باي اختراق لاحكام المحكمة الاوروبية من طرف المغرب ,الان يجد المغرب نفسه في ورطة اذا حاول تهريب اي منتوج من الصحراء الغربية و كل الدول المستوردة اصبحت تشترط من المغرب ان لا ينتمي المنتوج للصحراء الغربية ,انها ضربة قاضية تلقاها المغرب مع دخول السنة الجديدة مع محاولته الانضمام للاتحاد الافريقي الذي اشترط عليه الاعتراف بكل الاعضاء و بالحدود الموروثة عن الاستعمار و بخريطته المعترف بها لا تشمل الصحراء الغربية المحتلة
الى ابن الوليد والمغربي من اصول لا صحراوية يجب علينا احترام راي الاخرين فالسيد داواد نحترمه ونقدر تعاطفه معنا نحن الصحراويين وفي هذا الباب لم ينطق سوى بالحقيقة فنحيه مرة اخرى ،اما فيما يخص السفينة فهي تحمل خيرات الشعب الصحراوي المسروقة من الاحتلال وعليه يجب احترام عقول الناس وعدم الاستهتاربينا فالقانون فوق الجميع .
@ماء العينين، اراك تعلم الغيب عن اصولي. و هل انت من صحراء الجزائر؟ يا رجل، المسالة كلها فبركة …
الى المستوطن المغربي بالصحراء الغربية المحتلة :
المغرب الان ينهب و يهرب ثروات الشعب الصحراوي التي هي تحت وصاية الامم المتحدة حتى استقلال الصحراء الغربية من المحتل المغربي و يحاول تهريبها بكل الوسائل لكن يقضة الشعب الصحراوي ترصده في الموانئ و المطارات ,الان بعد الحصار المضروب عليه يحاول الدخول للاتحاد الافريقي بدون شروط بعد العزلة القاتلة التي وضعته في الزاوية ,
إلى محمد ولد المختار
هل تعلم من هم مشاريع المستوطنين ؟
إنهم أولئك الذين أقحمتهم البروبغندا الجزائرية والبوليسارية وسط أقل من 40 ألف محتجز صحراوي مغربي أي ما يقارب 60ألف مشروع مستوطن من أصول جزائرية وموريتانية ومن برابيش شمال مالي ومن الحراطين وجياع الساحل والصحراء ممن يستفيدون من المساعدات
وهل تعلم أن ثلاثة أرباع ممن يسمون قياديين في الرابوني هم من أصول جزائرية وموريتانية ولا علاقة لهم بالصحراء الغربية المغربية وعلى رأس هؤلاء لامين البوهالي الجندي السابق بالجيش الجزائري ، وزوجة المقبور خديجة حمدي إبنة إطار في محافظة تندوف ، ووزيردفاع ما الكيان الوهمي عبدالله الحبيب البلال وغيرهم كثير
واتحداك أن تكذب هذه المعلومة يا عزيزي ، والسؤال هو : لماذا ترفض الجزائرالإحصاء بمخيمات القهر والتدجين ؟
الجواب هو أنها خائفة من الفضيحة …
مشاريع المستوطنين موجودون بالمخيمات ياعزيزي و نحن المغاربة من أصول صحراوية نرفض رفضا قاطعا دخولهم إلى أرضنا ..أرض الأجداد
أما قضية التجارة بالصحراء المغربية فهي أكثر فعالية في إتجاه الغرب الإفريقي ، وسلع الصحراء المغربية موجودة في موريتانيا وبوركينافاصو وساحل العاج والسينغال وغينيا ومالي وغيرها ….
فطوبى لكم بالثرثرة
الى الزميل ولد المختار.
لو نزلت في مطار العيون او السمارة لزيارة الاهل او بغرض السياحة او قضاء مارب اخرى، فستجد السلطات المغربية في استقبالك وليس موظفين امميين.
ولو دخلت البلد من معبر الكريكرات، لوجدت رجال الأمن والجمارك المغاربة على الباب وليس قبعات زرق، لان الصحراء تحت إدارة مغربية وليس تحت وصاية أممية كما تدعي.
الا تعلم ان الأمين العام للأمم المتحدة، بأن كيمون نفسه برمج زيارة للمنطقة في مارس 2016، فزار موريتانيا والجزائر وتيندوف ولم يصل العيون كما كان مقررا بسبب تحفظ المغرب؟
ثنم اسأل نفسك يا زميلنا، من نظم بطولة قارية بالعيون في كرة اليد؟
، ومن نظم وينظم كل سنة بطولة دولية في الرياضات البحرية بالداخلة، و منتدى كرانس مونطانا بنفس المدينة؟
من ينظم ويشرف على الانتخابات الجهوية والبرلمانية في الصحراء؟ هل هي سلطات المغرب ام القبعات الزرق؟.
إلا تعرف يا زميلنا انه كلما حان موعد استحقاق انتخابي في المملكة، إلا وطلب زعيم بوليساريو تدخل الامم المتحدة لوقف العملية في الصحراء بدعوى انها ليست تحت سلطة المملكة؟
هل استجابت الأمم المتحدة مرة واحدة خلال 40 عاما؟
لا يا زميلنا. الامم المتحدة لم تجب ابدا ولم تستجب قط ولم تتدخل البتة لأن الوضع ليس كما تدعي او تتمنى.
والسلام على من تذكر واهتدى.
يا اخي رياض، المانيا، بعدة تحية صادقة، اقول لك ان تشبيه مسالة الوايزاريو بفلسطين مسالة قديمة، و هذا يضرب
قضية فلسطين في العمق. اولها علم البوليزاريو، هو علم فلسطين تماما، زائد هلال و نجم مأخود من علم الجزائر، كي
لا ينسى البوليزاريو لمن يعود الفضل. ثانيا تسمية جمهورية وهمهم بالعربية، ثم الاستماتة بالصاق وصف الصهيونية على
المغرب، و مهاجمة مواطنيه اليهود و لو ان منهم من هو اشد عداءا للصهيونية من العرب و و …
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و هذا كله باسم قال الله و قال الرسول لاعطاء المسالة خاتما دينيا، ثم باسم الشعوب لخاتم انساني و و و …
ارجو من الاخوة المغاربة الاهتمام بسبتة ومليلية المغربية المحتلة من الإسبان مثل اهتمامهم بالصحراء الغربية
وشكرا
السلام عليكم
حياك الله الأخ الكروي ودمت في نصرة الحق شامخا فالحق يعلى ولا يعلى عليه.
المغرب بعد ماخسر كل المعارك القانونية ضد الشعب الصحراوي وفي كافة المحافل الدولية هاهو يحاول إدخال الثروات المنهوبة من الصحراء الغربية من بوابته الخلفية وحاميته فرنسا لأنها الوحيدة التي تساعده على أستمراره في أحتلاله للصحراء الغربية ونهب ثرواتها ولولاها لكان وجوده فيها قد حسم منذ زمن طويل. أما أتهام الجزائر بكل ماهب ودب فهو دليل على قلة وضعف الحجج لدى الكثير من المغاربة في إقناع الرأي العام الدولي بشرعنة أحتلالهم للصحراء الغربية .
السلام عليكم ….
الى دعاة الانفصال وتقرير المصير. اتحداكم جميعا ان تعطوني اسم رءيس جمهورية الوهم المزعومة قبل دخول الاستعمار.
السلام عليكم ….
الى دعاة الانفصال وتقرير المصير. اتحداكم جميعا ان تعطوني اسم رءيس جمهورية الوهم المزعومة قبل دخول الاستعمار.
اعتقد ان المعلقين المغاربة اصيبوا بعقدة اسمها الجزائر التي تساند المظلومين و اصحاب الحق الشرعيين و كل المنظمات و الهيئات الدولية تدين احتلال المغرب للصحراء الغربية و تعتبره غير شرعي و تدعوه للانسحاب الى حدوده المعترف بها فكيف تعلقون فشلكم الذريع على الجزائر و انتم الان في مستنقع الصحراء الغربية في حماية فرنسا الاستعمارية .
الصحراء الغربية لها شعبها الذي لا يريد ان يكون مغربيا بالقوة لان هذا الشعب له هويته و ثقافته و لهجته و تقاليده التي ليست مغربية و لن تكون مغربية .
المغرب عند احتلاله الصحراء الغربية سنة 1975 غزاها بالمستوطنين المغاربة و اغراهم بتسليمهم اراضي السكان الاصليون للصحراء الغربية فقاموا بارتكاب جرائم و نهب للممتلكات اضطر السكان للهرب الى دول الجوار حفاظا على ارواحهم فاستقبلتهم الجزائر كلاجئيين بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولي تاركين كل ما يملكون وراءهم ليستولي عليها الجيش و المستوطنون المغاربة و كل هذه الجرائم موثقة لدى الاجئين الصحراويون
تحية للجميع . يبدو أن سلسلة الهزائم القانونية تتابع الى العدو المغرب فالامس القريب اصدرت المحكمة الأوربية حكماً باستثناء الصحراء الغربية من الإتفاقية الفلاحية و المنتوجات البحرية و غداً سيصدر نفس الحكم على الاتفاقية البحرية . سؤال لما يتم استصدار احكام ضد المغرب من هذه المحاكم ام هو عداء للمغرب بل العكس الدول الأوروبية هي حليفة للمغرب لكن للقانون مجري و ان كان لا يتماشى مع رغبات الدول و هذا هو الحال مع الصحراء الغربية جميع دول العالم لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لذا لاداعي للغضب ايها المغاربة و ارجو تفهم هذه الحقائق . هذا من ناحية . من ناحية أخرى ارجو تفهم و احترام جميع المعلقين و اخص بذكري الاخ داوود الذي اقدم له تاج التقدير على معرفته فالقضية و تفهمه و إصراره على مواقفه بالرغم من كيد المغاربة المغتصبين
اخوتي الصحراويين والمغاربيين والجزاءريين ! اشعر بالحزن الشديد عندما اقرا الاشتباكات بينكم نصر الله مظلومكم ولا اعلمه واخذ على يد الظالم كاءنا من كان وجمعكم جميعا تحت ظل الكتاب المجيد واذاب بينكم جاهلية الاحساب والانساب التي اشار النبي الكريم انها جاهلية لن تزول من امة محمد وهذا لا يعني تشجيعا بل تحذيرا للقضية بعد سياسي كما فهمت من النقاش الاخوة المغاربة يعتقدون ان الصحراء ارض مغاربية ويتهمون الجزاءر بتشجيع انفصال الصحراء والاخوة الصحراويين يتكلمون باستقلالية عن المغرب !! وانا اختكم المشرقية مش عارفة الحق مع مين ولا على مين بس ادعو الله ان تتحرر فلسطين ويصلي المغاربيون والصحراويون والجزاءريون باكين خلف صخرة عرج عنها محمد الى السماء تذكرو وجه رسول الله وهو يقول ان اموالكم واعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في سنتكم هذه .. يا رب وحد اخوتنا وامنن عليهم بقولك (واذكرو نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا )!
جريحة فلسطينية تدعو لحقن دماء الجميع ولعن الله السياسة التي فعلت بنا ذلك !
يا اختي غادة، كل ما في الامر، هناك تقريبا 40.000 “لاجئ” في تندوف. هذا هو الشعب الصحراوي، الدي تستعمله بعض
البلدان لتمزيق المغرب على صحرائه. رغم نداآت متعددة من الامم المتحدة، لاحصاء اللاجئين في تندوف، تابى
الجزائر احصاءهم و اكثر من هذا تحرمهم من بطاقة لاجئ معترف بها دوليا، لانها تعرف ان المكان سيفرغ عن آخره،
و كلهم سيرجعون الى وطنهم الام. لذلك يسميهم المغاربة بالمحتجزين. و البوليزاريو صناعة محلية بين القدافي و بومدين و هذا لا يحتاج الى اثبات، في ايام الاشتراكية ضد الملكيات. هذا هو بعجالة صلب الموضوع. يتكلمون على الاستفتاء و هذا غير قابل للتطبيق و بوثيقة الامم المتحدة و قد نشرتها مرارا. يعني ما نشهده هو اطالة الامر الى ان يحدث شيئ ما.الآن الصحراويون في وطنهم الام، و قلة محتجزة في تندوف جنوب الجزائر.
الى الاخو رياض، اثير و الاخت غادة، هنا مثال حي الى ما اريد ان اقول بالخطاب الديني و خطره.
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هناك اعلا من اعلن ان الصلاة في صحراء المغرب لا تجوز، و على لسان الرسول صلى الله عليه و سلم و يقول “هذا شرعنا”
المسالة سياسية بامتياز، و هنا يتم تطويع الدين لحاجة في نفس يعقوب. ذكرني بالعصر العباسي.
هنا نبدة سريعة ما وجدته على النت:
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… وأما حكم الصلاة في المسجد المغصوب فقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، وإلى هذا ذهب الحنابلة. قال في منار السبيل: ( ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها)
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم، وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها الخلال وفاقاً للأئمة الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: ” جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا”.
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و الآن تاتي الانتقائية، الصحراء نعم، فلسطين لا. “جعلت لي الارض مسجدا و طهورا” هذا قاله الرسول الاعضم.
اختي غادة شاويش تحية لك على كل تعليقاتك المميزة. لكن قضية الصحراء هذه قضية مفتعلة كما أنها واضحة ويكفي قراءة شيء يسير من تاريخ المنطقة لمعرفة أسبابها.
محاولة بعض المعلقين مقارنتها بالقضية الفلسطينية هو طعن للمغرب وفلسطين معا واهلنا في فلسطين يعرفوننا ونعرفهم ويعرفون تعلقنا بقضيتنا المقدسة التي يوازيها في اعتقادنا اي قضية محلية ولو كانت الصحراء المغربية.
الذين خلقوا هذا المشكل سيندمون ايما ندم عندما ياتي الغرب للعبث بديارهم وتشريدهم , آنذاك لن يكون هناك شيء اسمه المغرب او الجزاءر انما ميليشيات تتقاتل وتفتك ببعضها بعضا وتطلب استقلال مناطقها.
أخشى ان يتهور النظام المغربي ويرد على سفاهة النظام الجزاءري بمثل عمله , آنذاك فاقرأ على بلدينا السلام.
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ؟
القضية قضية تقرير مصير شعب أعزل حسب قوانين الأمم المتحدة و لا ناقة و لا جمل لجزائر الأحرار في هذه المصألة.
المغرب في صحرائه والأمم المتحدة تتحدث عن منطقة متنازع عليها وتأكد على حل تفاوضي ولا تعترف بدولة البولساريو لأنها لا تملك أرضا ولا شعبا ولا شرعية وهذا ما قالته زوما نفسها للبولساريو لأن إفريقيا في آخر المطاف لا يمكنها أن تستمر في الإعتراف بدولة ليست عضوا في الأمم المتحدة ودولة يعترف بها فقط عشرة دول إفريقية ودولة لا توجد إلا على الورق وفي أحلام البعض وستتحول قريبا إلى كابوس يذهب عليهم الإستمتاع بنومهم .
سبب كل هذه المشاكل هو إعلام العسكر الذي غسل ذماغ الجزائريين بعدائه للمغرب حتى اصبح يقارن المغرب بدولة الإحتلال.
فهم لا يسمعون عن المغرب إلا السوء فكيف يحبونه .
وعلى ذكر فلسطين ادعوا الاخوة الجزائريين ان يوقروها فهي قضية العرب كافة ودات قدسية للكل .ولعل سرقة العلم الفلسطيني اهانة له .
المغرب فوق أرضه وأبناؤه داخل الصحراء المغربية يعيشون في أمن وأمان ، يكدون ويجتهدون من أجل إزدهار منطقتهم فيهم التاجر والمعلم والطبيب ورجل الأعمال وووو ولا يعيرون أي إهتمام للبولساريو وحفنة من أتباعها ممن يحلمون بدولة لا توجد إلا في مخيلتهم ، والله لن ينال أحد من المغرب شيئا فقضية الصحراء المغربية هي قضية وجود وليست قضية حدود .
للاسف العميق اختلط النابل بالحابل .لماذا محكمة اوروبية تلغي منتوجات الصحرا باعتبار ان المغرب لايمتلك السيادة .ولا تقوليلي بانها مؤامرة والغرب والكلام الذي لاينتهي للاسف الحقيقة ردمت في1975 حينها كان الشعب المغربي يعيش الامية قليلين هم من يعرفون حدود الدول وكيف ترسم حدودها لجا النضام بتعريف المغرب عبر التاريخ .تلك حقب من التاريخ نشاة في ضروف اخرى هذه هي حدود المغرب تذهب الى حدود السنغال.لماذا كل دول العالم العربي لاتعيش اشكالية نزاع ارض لماذا المغرب وحده هل هي مؤامرة هل هو ضحية هل هو محسود ويتامر عليه العالم لماذا الاتحاد الاوروبي لايجد مشاكل في اتفاقياته التجارية مع دول العالم فقط المغرب ….