﻿اليمن: القوات الحكومية تتقدم نحو مشارف مدينة المخا الساحلية والمواجهات تزداد ضراوة في كافة الجبهات

تعز ـ «القدس العربي»: أكدت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية المدعومة بقوات المقاومة الشعبية، تقدمت أمس الأحد بشكل كبير نحو مشارف مدينة المخا، الساحلية الغربية لمحافظة تعز والتي تقع فيها ميناء المخا، التي تعتبر أهم الموانئ للميليشيا الانقلابية التي كانت تستخدمها بدرجة أساسية للتهريب بكل انواعه.

وذكرت «ان وحدات من القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية وصلت الأحد إلى مشارف مدينة المخا، وأنها أصبحت على بعد كيلو مترات محدودة عن وسط المدينة». وأوضحت أن هذا التقدم العسكري على الساحل الغربي لليمن، يتزامن مع تقدم عسكري أيضا في الجبهات المحيطة بالعاصمة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده عبدالله مجلي لـ(القدس العربي) «ان القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تحقق خطوات متسارعة بالتقدم صوب مدينة المخا بالتزامن مع التقدم نحو العاصمة صنعاء».

واضاف «ان وحدات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسنودين بالطيران المقاتل والأباتشي لدول التحالف العربي وصلوا إلى منطقة أبو رزيق، الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة، بالقرب من مدينة المخا، وسط انهيارات كبيرة في صفوف قوات الانقلابيين وتزايد حالات الفرار لقواتهم امام الضربات القوية لقوات الجيش واختراقات دفاعات المليشات الانقلابية وتنفيد الهجمات المركزة اثناء الهجوم من الحركة والعمل علي السيطرة علي الاماكن الهامة».

وأوضح أن هذا التقدم العسكري النوعي لقوات الجيش أسهم بدور كبير «في اختلال توازن دفاعات الانقلابيين في جبهات القتال، وسارع في تقدم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية باتجاه مدينة المخا، والتي تغلبت علي حقول ألغام المزروعة في المناطق الساحلية المؤدية إلى المخا».

وأكد مجلي ان وحدات «القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تواصل التقدم لاكمال السيطرة والتحرير لميناء المخا الاستراتيجي الذي لا يفصل بينه وبين تواجد قواتنا سوى كيلومترات محدودة، حيث أن هذه القوات في تقدم مستمر ومن المتوقع أن يتم السيطرة على ميناء المخا في أي لحظة».

وأشار إلى ان وحدات القوات المسلحة تواصل تمشيط المناطق المحررة على الساحل الغربي لمحافظة تعز باتجاه مدينة المخا وتطهيرها من حقول الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بهدف اعاقة تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.

وكشف الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية عن احتدام المعارك في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وأن «قوات الجيش والمقاومة الشعبية حققت مكاسب عسكرية مهمة، حيث حررت الجبال والتباب الهامة الحاكمة وأهمها جبل رشح وبادين وحلبان ودوه والتي تحقق السيطرة النارية علي اجزاء من العاصمة صنعاء لقواتنا المسلحة».

واشار إلى أن الخسائر البشرية والمادية الكبيرة للميليشيا الانقلابية أجبرت الكثير من أفرادها على الفرار وترك أسلحتهم والمعدات والاليات العسكرية الثثقيلة».

مؤكدا أن مطار صنعاء الدولي ومنطقة بني حشيش ومنطقة أرحب اصبحت على مرمى نيران القوات المسلحة، وأن الدعم اللوجستي من قوات التحالف العربي لعب دورا هاما في تغيير مجريات سير المعركة في عملياتها الهجومية في جبهات منطقة نهم، كما شكّل السيطرة على بعض مخازن الاسلحة التابعة للانقلابيين في منطقة نهم بمحافظة صنعاء وفي منطقة البقع بمحافظة صعدة ضربات قوية وموجعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية «التي تفاجات بالسيطرةعلي الاسلحة المنهوبة للجيش والتي نهبتها المليشا عقب اجتياحها للعاصمة صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية».

ووصف الخطط العسكرية المرسومة بـ(المتطورة) وقال «ان هذه الخطط المتطورة أوصلت قواتنا المسلحة الي تحقيق الانتصارات، عبر الروح المعنوية العالية لقوات الجيش والمقاومة الشعبية والجاهزية القتالية».

وكشف مجلي أن «هناك تواصل مع أعيان قبائل طوق العاصمة صنعاء وأن هناك استعدادات كبيرة للانقضاض علي المليشيا في مختلف الجبهات وتحقيق الانتصارات والأيام المقبلة مليئة بالمفاجات والانتصارات».

إلى ذلك، قام أمس الاحد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد بزيارة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، بعد ايام من لقاء مع الرئيس هادي في عدن.

وتحاول الأمم المتحدة التوصل إلى وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل اطراف النزاع.

وحسب مسؤولين يمنيين، فإن خريطة الطريق المطروحة من قبل مبعوث الأمم المتحدة الذي من المفترض ان يقدم تقريرا لمجلس الامن هذا الشهر تقترح ان «يتخلى هادي عن صلاحياته لنائب توافقي خلال شهر من توقيع اتفاق السلام المفترض التوصل اليه»، وهو ما يرفضه الرئيس اليمني المعترف به.