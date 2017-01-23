لماذا يريد المغرب العودة إلى الاتحاد الأفريقي ولماذا ترفض الجزائر؟
د. حسين مجدوبي
قرر المغرب العودة إلى الاتحاد الأفريقي، وسيعالج هذا التكتل الإقليمي الطلب نهاية الشهر الجاري، ويوجد ترحيب إقليمي بقرار المغرب، كما يوجد تحفظ عدد من الدول الأفريقية بزعامة الجزائر وجنوب أفريقيا. وقد تحكمت عوامل متعددة في القرار، ويبقى التساؤل هل ستساهم العودة في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية؟ أم سوف لن تكون هناك إضافة نوعية؟
تاريخيا، قرر المغرب مغادرة الاتحاد الأفريقي سنة 1984، عندما كان يسمى منظمة الوحدة الأفريقية بسبب قبولها عضوية الدولة التي أعلنتها جبهة البوليساريو وهي «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية». وطيلة ثلاثة عقود رفض المغرب قيام المنظمة، التي أصبحت ابتداء من 2001 تحمل اسم الاتحاد، لعب أي دور في نزاع الصحراء. وقرر الملك محمد السادس خلال السنة الماضية العودة إلى الاتحاد، حيث قدم مستشاره في الشؤون الخارجية الطيب الفاسي الفهري الطلب في سبتمبر الماضي. وقامت غرفتا البرلمان النواب والشيوخ الأسبوع الماضي بالمصادقة على القرار وعلى قوانين الاتحاد الأفريقي. ويعتبر قرار الانضمام إلى الاتحاد ثاني أهم قرار يتخذه الملك في ملف الصحراء. وكان القرار الأول هو رفض استفتاء تقرير المصير وتقديم الحكم الذاتي بديلا له.
وتتعدد العوامل التي تقف وراء قرار المغرب بالعودة إلى صفوف الاتحاد الأفريقي ومنها، تماشيه مع التوجه الجديد للدبلوماسية المغربية المتمثل في الانفتاح على القارة الأفريقية، حيث قام الملك محمد السادس بأكثر من عشر زيارات إلى دول أفريقية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبالتالي لا يمكن للمغرب البقاء خارج المنظومة الأفريقية، تضاف إلى هذا الخطورة التي بدأ يشكلها الاتحاد الأفريقي في ملف الصحراء على مصالح المغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. في هذا الصدد، تبنت قمة جوهانسبورغ 2015 رسميا تولي الاتحاد الحديث باسم البوليساريو في المنتديات الدولية كقضية جميع الأفارقة. ويقوم الاتحاد الأفريقي بحملة دولية ضد المغرب ولصالح البوليساريو، مصرا على الإسراع باستفتاء تقرير المصير. ولم يكتف بهذا، بل قام بتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأفريقي في نزاع الصحراء وهو خواكيم شيصانو رئيس موزمبيق السابق. ويقوم الأخير بجولات في عواصم العالم مدافعا عن تقرير المصير وما يعتبره «تصفية الاستعمار في الصحراء». وقد قبلت الأمم المتحدة بمخاطبة الاتحاد الأفريقي في نزاع الصحراء واعتباره طرفا يساهم في البحث عن الحل. وبالتالي، لا يرغب المغرب في مواجهة الاتحاد الأفريقي في الأمم المتحدة، بل التحاور معه انطلاقا من عضويته في الاتحاد نفسه مستقبلا. وعليه، تعتقد الدولة المغربية أن سياسة الكرسي الفارغ طيلة ثلاثة عقود الماضية لم تعد مجدية، في ظل الدور المتعاظم للاتحاد الأفريقي في السياسة الدولية، ويستحسن التواجد داخل هياكله. وفي حالة قبول عضوية المغرب، سنرى مواجهات قوية بين جبهة البوليساريو ومؤيديها من الجزائر وجنوب أفريقيا وزيمبابوي في مواجهة المغرب، بدعم من السنغال وساحل العاج والغابون. ويرغب المغرب أنه في حالة صدور قرارات حول الصحراء، وإن كانت مؤكدة لاستفتاء تقرير المصير، لن تكون بالإجماع كما يحصل الآن، وستخفف من لهجة تعابير البيانات مثل «تصفية الاستعمار».
ويعتبر القطع مع سياسة الكرسي الفارغ إيجابية، ولكن هناك في الوقت نفسه انعكاسات للقرار، وقد تكون خطيرة مثل قرارات سابقة اتخذتها الدولة المغربية وانعكست سلبا عليها لاحقا ووضعتها في تناقض حقيقي. ومن ضمن هذه القرارات توقيع اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، واستثناء الصحراء من الاتفاقية، الأمر الذي فتح الباب أمام البوليساريو لرفع دعاوى ضد المغرب لاستثناء الصحراء، في هذا الصدد نجد:
أولا، أن جزءا من الرأي العام المغربي لم يتفهم بعد عودة المغرب في ظل استمرار عضوية البوليساريو، بينما الإعلام الرسمي وعدد من المحللين المغاربة يعتبرون البوليساريو حركة منبوذة من طرف المجتمع الدولي، وفجأة يتقاسم معها الفضاء الأفريقي نفسه، بل ستقرر البوليساريو في عودة المغرب.
ثانيا، ارتباطا بهذه النقطة، فإن دول الاتحاد الأفريقي ستلزم المغرب بقبول كل قوانين ومقتضيات الاتحاد الأفريقي سياسيا وتنظيميا، وبالتالي، فقبوله سيعني للمنتظم الدولي بدء اعتراف المغرب بجبهة البوليساريو، وسيترتب عن هذا الكثير من الأشياء. كما أن رفضه لقرارات الاتحاد الأفريقي قد تجر إلى تعليق عضويته مستقبلا.
ثالثا، وارتباطا بالنقطة الثانية، طلب المغرب العضوية في الاتحاد الأفريقي يعني قبوله عضوية البوليساريو، وهذا سيجعله في موقف غير قوي أمام شيئين، فمن جهة، لا يمكنه أن يضم منطقة الصحراء الغربية في الاتفاقيات التي ستوقع مستقبلا، وإن كان القضاء الأوروبي قد حسم في حكم الشهر الماضي في اتفاقية المنتوجات الزراعية والبحرية. ومن جهة أخرى، كيفية تعامله مع أنصار تقرير المصير في مدن الصحراء مثل، العيون واسمارة والداخلة، حيث سيشعرون بحرية أكبر في التعبير عن مواقفهم علانية وسط المغرب، طالما هذا الأخير قد قبل بالجلوس مع البوليساريو وقبول عضويته، وهو اعتراف غير مباشر. هذه الحرية ستكون على شاكلة ما يتمتع به الكتالان أو الباسك في إسبانيا، ولكن مع فارق أن هؤلاء يتواجدون في مؤسسات إسبانيا من برلمان وطني وإقليمي، بينما أنصار البوليساريو يرفضون في المغرب الانضمام إلى المؤسسات التشريعية المغربية.
ورغم قبول المغرب الجلوس في الفضاء نفسه مع البوليساريو، فهو لم يضمن بعد العودة إلى صفوف الاتحاد الأفريقي، إذ ترغب دول وعلى رأسها جنوب أفريقيا والجزائر إجراء امتحان «حسن النية» للرباط بشأن ما يعتبره حقوقه التاريخية، أي مناطق اقتطعت من خريطته الأصلية. وأكدت رئيسة المفوضية الأفريقية دوليماني زوما هذا التوجه عندما رفضت توزيع طلب المغرب على الدول الأعضاء، ما أدى إلى احتجاج المغرب رسميا على التماطل. ولا ترحب الجزائر بعودة المغرب، لأنها تتهمه بمحاولة تقسيم الاتحاد، وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، خاصة بعد انسحاب المغرب ودول عربية من قمة الاتحاد الأفريقي – الجامعة العربية خلال نوفمبر الماضي. وهكذا، هل عودة المغرب إلى الاتحاد ستجعل هذا التكتل القاري يساهم في حل نزاع الصحراء، وهو ما فشلت فيه الأمم المتحدة حتى الآن؟ أم سيزيد من تعقيد النزاع؟ الجواب سيحمله المستقبل.
كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»
د. حسين مجدوبي
” ثانيا، ارتباطا بهذه النقطة، فإن دول الاتحاد الأفريقي ستلزم المغرب بقبول كل قوانين ومقتضيات الاتحاد الأفريقي سياسيا وتنظيميا، وبالتالي، فقبوله سيعني للمنتظم الدولي بدء اعتراف المغرب بجبهة البوليساريو، وسيترتب عن هذا الكثير من الأشياء. كما أن رفضه لقرارات الاتحاد الأفريقي قد تجر إلى تعليق عضويته مستقبلا ” إهـ
أنا لا أعتقد أن العقوبة ستكون بتعليق عضوية المغرب من الإتحاد الأفريقي فقط !!
فهناك “قوات التدخل السريع الأفريقية”، للتعامل مع أزمات القارة والتي بإمكانها مساعدة أحدى الدول الأعضاء في الإتحاد على رد العدوان
حجم المناورة المغربية مع دول الإتحاد الأفريقي محدودة جداً بسبب إلتزامات الدول الأعضاء بقرارات الإتحاد والتي قد وقعوا عليها سابقاً
أعتقد أن الإستفتاء قادم لا محالة فالصحراويين قد صبروا كثيراً ولا حل منطقي آخر غيره خصوصاً أن الملك السابق قد وافق عليه !
ولا حول ولا قوة الا بالله
تعجبني مثل هذه التعليقات التي تنم عن طول باع في تحليل العلاقات والمشاكل والأزمات الدولية خاصة عندما يتعلق الأمر بقوات التدخل السريع للاتحاد الإفريقي ودورها في استتباب الأمن والسلام في بلدان القارة.
لكل المعلقين الدين لا زالوا يتكلمون على الاستفتاء، و لو اننا اوردنا الوثيقة من الامم المتحدة التي تقطع الشك باليقين
انه غير وارد و غير ممكن، لذلك الامم المتحدة الان تتكلم حن حل متفق عليه، يعني الصحراء مغربية الى الابد، اليكم
مرة اخرى الوثيقة، لعلى الذكرى تنفع المؤمنين:
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الموضوع رقم 2: الإستفتاء غير ممكن.
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بعد سنوات من الصعوبات لتحديد من لهم الحق في الاستفتاء، انتهت الامم المتحدة الى الجزم بانه مستحيل. و عللت ذلك ببنية المجتمع الصحاوي الرحل في الاساس، و اشياء اخرى… و يوجد شرح كافي و شافي لهذه المسألة في تقرير الأمين العام للامم المتحدة في سنة 603/2001 . فقرة 22, 23, 24. الرابط للغة الانجليزية و العربية. و بعدها تقرر البحث عن حل متفق عليه.
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2001/613
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2001/613&referer=http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurso/reports.shtml&Lang=A
تتمة، ان قراتم الوثيقة، لاحظوا كم مرة وردت كلمة الجزائر، و كم رسالة بعثها بو تفليقة.
هذا كله طبعا دفاعا عن شعب من 74.000 نسمة حسب الوثيقة. في مساحة اكبر من انغلترا.
يعني ملعب كرة قدم، قد يستوعب اكثر من هذا العدد. هراء ما ورائه هراء. و منع المحتجزين من بطاقة لاجئ.
لماذا الجزائر تدافع بشراسة عن الحدود الموروثة عن الاستعمار ولكم واسع النظر!!
هناك تناقظ كبير في مواقف الجزائر فهي تسب في العلن فرنسا ليل نهار لكن في نفس الوقت تقدس حدودها !!!
حلل وناقش
حقيقة الجزائر ليست ضد إنضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لقد سمعت وزير الخارجية الجزائري السيد رمظان لعمامرة يرحب بطلب المغرب بالانضمام للاتحاد الإفريقي بشرط ان يمثثل المغرب إلى القوانين الاتحاد الافريقي وهي معروفة ويجب على المغرب ان يصادق عليها لكي يلبى قبول طلبه.
إذا كانت الأمم المتحدة قد فشلت في حل النزاع المفبرك فهل تستطيع إفريقيا الغارقة في الفقر والحروب والتهميش والتبعية ؟؟!!!
الحل العقلاني والمنطقي والممكن الوحيد هو في عودة كل الصحراويين المحتجزين لدى الجزائر إلى وطنهم الأم المغرب والانضمام للقوى التقدمية بالمغرب للنضال من أجل استكمال الصرح الديموقراطي التنموي. لا بديل عن الوطن الأم ولا نضال إلا من داخل الوطن وأي استقواء بالخارج والقوى الاستعمارية ما هو إلا عمالة خيانة وانبطاح للأجندة المبريالية.
عاشت الصحراء مغربية للأبد
وعاش المغرب قويا موحدا من طنجة إلى لكويرة
اعتقد ان طلب المغرب الانظمام الى المنظمة الافريقية سيرفض لعدة اسباب اهمها على الاطلاق عدم جديته في تهعده باحترام الحدود .
ثانيا قمة مالابو.اظن ان الافارقة لن يغفروا للمغرب افشال القمة الافروعربية واذا مرت القضية وقتها بسلام فسيعاب المغرب برفض طلبه.
الافارقة يعلمون ان المغرب لا يريد الاعتراف بالبوليزاريو بل العودة الى المنظمة الافربقية ثم التاثير فيها وهذا الهدف صعب المنال لان افريقيا منذ انسحاب المغرب احتضت القضية الصحراوية لسنوات ولن تعود الى الخلف لاجل المغرب.
الدبيلوماسية المغربية تعيش في تخبط دائم وعجزت كل العجز عن اختيار الطريق المناسب الذي يجب انتهاجه في ملف الصحراء ولعدة سنوات ولولا وقوف فرنسا والو.م.ا الى جانب المغرب لكان استفتاء تقرير المصير قد اجري منذ زمن.
اخيرا الى الاخوة المغاربة
اذا كان المغرب قد تقاسم الصحراء مع موريطانيا ثم انسحبت فلا اقل ان يترك الجزء الذي انسحبت منه موريطانيا للصحراويين لاقامة دولتهم.فما يضيركم ان كان جنوب المغرب موريطانيا او الصحراء الغربية.
لا أحد يفهم سيّاسة المغاربة سوى أنفسهم و دخول المغرب إلى الإتّحاد الإفريقي هو فقط لقلب الموازين و خلط الأوراق. المغرب سينطلق من مبدأ: سنجلس مع البوليزاريو في الإتّحاد الإفريقي كما نجلس معها في المفاوضات و من يؤمن بوجود دولة إسمها ” الجمهورية الصّحراويّة ”، فليوجّه لنا دعوة قمّة إفريقيّة في عاصمتها ”
المغرب يعي جيّدا، أنّ الإتّحاد الإفريقي ضعيف جدّا و هو إتّحاد على الورق فقط. أمّا واقعيا، فلم نسمع عنه حينما كانت قوات النّاتو تقصف ليبيا مثلا أو مالي ( فرنسا) أو في تدخّل أمريكا في الصّومال أو العشريّة السّوداء أو … أو حتّى حينما كانت فرنسا تتدخّل بجنودها لٱعتقال رئيس دولة إفريقية
الزمن لغة نحمله في شعورنا وأجزم أن الزمن الرديئ الذي فرّخت خلاله القوى الإستعمارية عددا من الدويلات بموجب القرار 1514 مات وشبع موتا لأن جنوب السودان وتيمور الشرقية وبعض الدويلات الإفريقية الهشة لازالت تعيش المأساة
مأساة الموت والدمار والخوف والجوع ..مأساة التخلف
ومن يعتقد أن الأمة المغربية ستقبل بتفريخ كيان صحراوي من عدم تاريخي وجغرافي وهوياتي فهو واهم لأن الزمن الذي تحمله الأمة المغربية في شعورها هو زمن القوة المادية والمعنوية
المغرب في العشرية الثانية من القرن 21 ليس هو المغرب خلال الربع الأخير من القرن 20 وبالتالي فإن أي حديث عن تفريخ كيان وهمي ومن عدم تاريخي وجغرافي وهوياتي هو حديث تضليلي
نتمنى ان يكون هناك حلا قريبا ، يسمح للشنعب الصحراووي تقروير مصيره..اما الدولة ال
مست
قلة ، و اما الحكم الذاتي
تحياتي
@المغترب يبدو انك لم تقرأ إجابتي بما انك طرحت نفس السؤال الذي كنت قد طرحته في مقال آخر
الجزائر ياعزيزي تدافع بشراسة عن حدود الدول عنداستقلالها لانها و انت تعلم و يعلم الجميع انها حررت كل شبر من آراضيها بدماء ملايين من الشهداء من خيرة ابناءها خلال كل مراحل الاستعمار الفرنسي حتى لا اقتصر على المليون و نصف خلال الثورة التحريرية المجيدة. هي لم ترث شيء كما يحاول البعض تشويه الصورة .
اما من هم ضد هذا المبدأ الاممي فهم أولئك الذين نصبهم الاستعمار و الف لهم نشيدهم الوطني فرضوا بالفتات الذي اعطاهم. فتجدهم كلما استقل بلد جار لهم حركوا جيوشهم لغزوه بدعوة ان هناك بيعة لقبيلة ما قبل عدة قرون.
حدث هذا مع الجزائر عند استقلالها، حدث هذا مع موريتانيا عند استقلالها و حدث هذا مع الصحراء الغربية عند استقلالها.
لدي سؤال لك الان . هل تعرف خريطة أوروبا قبل مائة عام فقط . فلم تكن هناك لا نرويج و لا اسلاندا و جزء من ألمانيا يتبع الدنمارك و جزء من فرنسا يتبع ألمانيا ولا جنوب السويد و لا ايرلندا ووووووو٠اما الدول العربية فلا لبنان و لا كويت و لا بحرين و لالالا.
هل عرفت الان لماذا وضعت الامم المتحدة هذا المبدأ؟
أخي مامادو أولا أريد أن اصحح معلوماتك هذا القانون وضعه الاتحاد الأفريقي وليس الأمم المتحدة
ثانيا ما العيب في العودة إلى حدود ما قبل الاستعمار وإعطاء لكل ذي حق حقه !!!
ليس منطقيا أن نسب ونشتم المستعمر ليل نهار ونجعله سبب كل مآسينا وفي نفس الوقت نقدس حدوده
وبما انك ذكرت أوربا فصحح معلوماتك الدول التي ذكرتها كلها كانت موجودة أما حدود ألمانيا فتغيرت وفرضت عليها لانها خسرت الحرب وقارن حدود أوربا بحدود أفريقيا ستجد فرقا شاسع فحدود الأولى واقعية أما الحدود الأفريقية فهي عبارة عن خطوط مستقيمة تارة عمودية وتارة أفقية أي حدود هذه وعلى أي أسس بنيت؟؟؟
الكثير من الدول أنشأها المستعمر للحفاظ على مصالحه لا أكثر ولا اقل
القافلة تسير بالمغرب الى صحرائه، و بالصحراء الى مغربها.
و للمدافعين عن حقوق الانسان واسع النظر في الجغرافيا للبحث عن بؤر التوتر في العالم!
على الإخوة الصحراويين تقدير الموقف والتعامل بمنطق وعقلانية مع هذا المشكل اظن أن التفاوض على حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية اقرب الى العقل والمنطق لأن استقلال الصحراء عن المغرب يعنى تفكيك المغرب
-سقوط الملكية
- قيام جمهورية الريف
- افساح المجال لعدة مناطق للتفكير في الانفصال خصوصا الاطلس الصغير ووادى سوس
هذا قليل من كثير يجعل استقلال الصحراء يكاد يكون مستحيلا
الموضوع ناقشته مع بعض أقاربي من الصحراويين على وسائط التواصل الاجتماعي فكان جزائي الطرد من صفحاتهم
وأتساءل لماذا لا تتوجه المغرب للتفاوض مباشرة مع الجزائر اللتي بيدها الحل
حياك الله عزيزي محمد علي وحيا الله الجميع
والسؤال هو : هل كان المغرب مفككاً قبل إحتلاله للصحراء سنة 1975 ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
اذا كانت الامم المتحدة لا تعترف بشرعية المغرب على سيادته للصحراء
فلماذا لا تعطيهم الاستقلال
أهل مكة ادرى بشعابها المغاربة لا يمكن ان يخطو بخطوة واحدة غير مدروسة لان هذا مصير أمة وليس مجموعة او تنظيم مسلح صنع من اجل قضاء الحاجة. الأيام وحدها التي تبرهن ان المغاربة ليسوا بسهولة التي يتغنى بها البعض.
السياسة التوسعية للنظام المغربي و احتلاله للصحراء الغربية و تشريد اهلها الى دول الجوار جعلت المغرب منبوذا في اغلب دول العالم و الان يحاول العودة للاتحاد الافريقي بسوء نية لخلط الاوراق و تقسيم الاتحاد الافريقي و ضربه من الداخل و هذا ما تفطن له اغلب الافارقة لذالك سيحال ملف طلب المغرب الى المناقشة بين اعضاء الاتحاد الافريقي قبل قبوله و فرض مزيد من التعهدات للمغرب .
المغرب يحاول العودة بهدف ضرب الجمهورية الصحراوية و تبرير احتلاله لارضها و هذا سيرفضه الافارقة جملة و تفصيلا بما فيهم الدول المرحبة بعودة المغرب لان كل الافارقة متفقون على ان المغرب يحتل ارض الصحراء الغربية دون وجه حق و عليه الانسحاب دون شروط.
المغرب مطالب بتطبيق قرارات الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية و الاتحاد الافريقي لن يتمرد على قرارات اممية .
المغرب معروف بسياسته التوسعية في المنطقة على حساب جيرانه و كان لا يعترف حتى باستقلال موريتانيا .
كل الافارقة يحترمون الدول الكبرى في افريقيا كجنوب افريقيا و الجزائر و نيجيريا و ياخذون برايها و لا يخرجون عن الاجماع الافريقي.
كان على السايل ان يسال: لماذا التمست أغلبية دول قارتنا عودة المغرب ( 28 بلدا ) ولماذا رحبت بالطلب الأغلبية الساحقة (40 بلدا).ولماذا تنزعج الجزائر وتتضايق من هذه العودة؟.
عودوا الأن إلى لائحة الدول التي ترفض أو تنزعج من هذه العودة.
هذه الائحة لا تضم دول الجوار باستثناء بلد واحد ووحيد هو الجزائر .
لائحة المرحبين تضم السودان و مصر و ليبيا و تونس و موريتانيا و بوركينافاسو وموريتانيا و تشاد و مالي وكل دول شمال القارة و غربها عدا الجزائر .
لمن لا يعرف السبب فهو ” مكر التاريخ”.
في سنة 1961، احتضن المغرب قمة إفريقية حضرها زعماء التحرير في القارة: عبد الناصر، بورقيبة، موديبو كيتا، نكروما، احمد سيكوتوري وغيرهم. وحيث ان الجزاير كانت لا تزال تحت الاحتلتل، فقد استضاف المغرب ممثلين عن جبهة التحرير.
كان المطلوب هو خلق هيأة قارية تساعد في توحيد الرؤى والجهود و استكمال التحرير.
ثم انعقدت في السنة ذاتها، في منروفيا، قمة إفريقية مضادة، فبات الافارقة منقسمين إلى معسكرين.
بادرت نيجيريا يومها إلى عقد قمة لجمع الشمل. كان الخلاف حول ” القضية الجزايرية”، إذ رفضت دول، بإيعاز من فرنسا، حضور جبهة التحرير. لكن المغرب أصر على ان يمثل الجزائر ثوار يمثلون الشعب وليس ” اداريون” ينوبون عن سلطات الاحتلال. وكان وفد من قيادة جبهة التحرير قد قدم إلى نيجيريا من المغرب، على متن طائرة مغربية وبجوازات سفر مغربية. ففشلت القمة.
واليوم حينما تعترض الجزائر على عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي وتصرف لأجل ذلك الجهود والاموال، فإنها تعطي الدليل مرة اخرى، على انها تسيء لمن احسن اليها وقت الشدة وتتصرف بعقلية “دولة بدون ذاكرة”.
الله يهدي ما خلق.
ملف المغرب اسود في الاتحاد الافريقي و لا يمكن قبول طلبه للانظمام للاتحاد الافريقي قبل تطبيق قرارات الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء من اخر مستعمرة افريقية .
لماذا يخاف المغرب من تطبيق الاستفتاء لشعب الصحراء الغربية لانه يدرك ان النتيجة ستكون100/100 لصالح الاستقلال و لن يصوت صحراوي واحد لصالح الانظمام للمغرب.
المغرب امضى فعلا ميثاق الاتحاد الافريقي للانظمام اليه لكنه اصبح اليوم حبيس تعهداته .
المغرب يحتل ارض الصحراء الغربية مخترقا قرارات الامم المتحدة التي تعتبر الاقليم خاضع لتصفية الاستعمار .
المغرب مطالب الان بتطبيق قرارات الاتحاد الافريقي التي تطالبه بالانصياع لقرارات الامم المتحدة .
في القمة القادمة سيخضع ملف المغرب للمساءلة لتاكد من حسن نية المغرب في الانظمام للاتحاد الافريقي.
الدول الكبرى في الاتحاد لا ترحب بعودته قبل تطبيق قرارات الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء لشعب الصحراء الغربية.
نهاية احتلال الصحراء الغربية اقتربت بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي الذي اعترف و تعهد و التزم و امضى على ميثاق الاتحاد الافريقي.
الاعتراف بالجمهورية الصحراوية و بالحدود الموروثة عن الاستعمار و الانصياع لقرارات الاتحاد الافريقي.
المغرب اذا حاول التنصل من تعهداته وتمرد على ميثاق الاتحاد الافريقي ستعلق عضويته الى ان يطبق ما تعهد به.
اعتقد ان مفوضية الاتحاد الافريقي وضعت المغرب في الزاوية و اصبح لا يستطيع اللف او الدوران او المغالطة او التضليل او المناورة او الخداع و الزم على الجلوس بانضباط دون احداث المشاكل او الفوضى او العصيان او . . .
الاخوة المغارب انخدعوا بسياسة التضليل و الكذب و الخداع التي يمارسها النظام في المغرب و الان حبل الكذب انقطع و عريت سياسة بلدهم التي اوصلت المغرب الى الهاوية لا يدري اين يتجه ليخرج من هذا المستنقع لان ما بني على باطا فهو باطل.
المغرب غزى الصحراء الغربية سنة 1975 و اقتسمها مع موريتانيا التي كان يعتبرها مغربية و البوليزاريو تاسس سنة 1973اثناء الاحتلال الاسباني و بعد انسحاب موريتانيا اصبح يردد ان الصحراء الغربية كلها مغربية بحجة ان في يوم من الايام مرت قافلة للسلطان على اراضي الصحراء الغربية فاعتقد المغاربة انها اصبحت ملكهم
السلام عليكم
نشكر الدكتور مجدوبي على هذا التحليل الموضوعي لطلب المغرب للأنضمام للإتحاد الإفريقي. بالنسبة لنا كصحراويون نعتقد أن هذا الطلب هو مجرد مناورة مغربية بإعاز فرنسي ولتنفيذ أجندة فرنسية لزعزعة الإتحاد الإفريقي الذي أصبح قوة دولية يطرح لها ألف حساب والدليل على ذلك القمم التي تجمعه مع كبار هذا العالم كأمريكا الصين والهند وفرنسا وروسيا وبريطانيا وهو مالايروق لفرنسا التي تريد أن تبقى إفريقيا قاعدة خلفية لها لتستمر في نهب خيراتها. ومن جهة أخرى وطبقا للمعطيات الدولية الجديدة فنحن نعتقد أن أستقلال الصحراء الغربية باتت مسألة وقت وسيفرض على المغرب في القريب العاجل الأنصياع للشرعية الدولية.
@السيد مامادو, هل تعلم: مليون ونصف شهيد جزائري مقولة جمال عبد الناصر عندما خاطب بومدين.كما فجر في وقت سابق نائب بالبرلمان الجزائري آيت حمودة جدلا واسعا بتشكيكه في عدد شهداء ثورة التحرير الجزائرية، معتبرا أن رقم مليون ونصف مليون شهيد غير صحيح.لقد نفخ الجزائريون في عدد شهداء الثورة الجزائرية كما ضخم اليهود عدد ضحايا افران الغاز والمعتقلات النازية.زد على ذالك أن الجزائر نالت الإستقلال عن طريق الإستفتاء وكانت النتائج جد متقاربة بين نعم و لا
كما هي العادة هجمات كثيرة ومغرضة ضد المغرب من بعض المعلقين سامحهم الله :المغرب المحتل،المغرب يجب عليه احترام الحدود وهي كلها لا أساس لها من الصحة.فلا يمكن لأمة أن تجتمع على باطل.المغرب ملكا وحكومتا وشعبا ومعارضة مجمعون على عدالة قضيتنا ومشروعيتها جسدتها المسيرة الخضراء المضفرة والمضاهرات الشعبية ضد أعداء وحدة المغرب الترابية. فلا يمكن لأي مغربي أن يطعن في عدالة هذه القضية إلا إذا كان إنسانا مخبولا.
والمغرب لم يعمل سوى في استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي التي بقيت تحت الإحتلال الإستعماري حسب القوانين والأعراف الدولية
لا أقل ولا أكثر. ولو كان توسعيا لما تنازل عن حقه في استقلال موريطانيا.وإذا كان من يحترم الحدود فهي الجارة الجزائر أو النظام الجزائري حتى لا نخلط الأمور الذي لا زال يحتل لحد الآن المناطق الشرقية للمملكة بما فيها تندوف.
المغرب في صحرائه ولن يتنازل عن حبة رمل منها.ومن يدندن بتقرير المصير فالحكم الذاتي هو كذلك من أشكال تقرير المصير.والمغرب أول من طرح فكرة الإستفتاء كحل لحفض ماء وجه جنرالات الجزائر واستجابة لتدخلات بعض الأطراف العربية والدولية ولكن وقع فيه خلاف في حق من له الحق في الإستفتاء ومن ليس له الحق.وأضن هذا الموضوع قد تم فيه كلام ونقاش كثير وقد أكل عليه الدهر وشرب.
لقد رفض المغرب أول مرة التفاوض مع البوليزاريو وتراجع لعله يجد حل توافقي بطرحه للحكم الذاتي وانسحب من الإتحاد الإفريقي بحكم الضروف ولأسباب ويريد العودة لهذا الإتحاد الذي يعتبر أحد مؤسسيه حتى ولو بوجود هذا الكيان الوهمي لطروف وأسباب كذلك وهذه هي السياسة.ولن يضير المغرب في شيء من ذلك ما دام موجود في صحرائه لا يتزحح عنها ولو قيد أنملة.فنفسنا طويل وطويل جدا.
المغرب يريد العودة للإتحاد الأفريقي لأنه بلد إفريقي، و عضو مأسس لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقاً. وجوده في الإتحاد سيمكنه من التصدي للخصوم وتقويض نفوذهم داخل إفريقيا وسيقوي حلفائه وهم كثر في القارة السمراء، بالإضافة لهذا سيتمكن المغرب من تصحيح كل المغالطات التي كانت تمررها الجزائر عن الصحراء المغربية. والأهم من ذلك هو إفشال سياسة الجزائر الماكرة التي كانت ترمي لتوريط الإتحاد الأفريقي في نزاع مفتعل من قبل القذافي وبومدين.
المغرب في موقع قوة ولن يستطيع اليوم إيقاف زحفه نحو إفريقيا لا نظام العسكر الجزائري ولا جنوب إفريقيا، 40 دولة تدعم عودته للإتحاد، 28 منها طالبت بطرد البولساريو الإنفصالية والباقي سحب أو جمد اعترافه بجمهورية تندوف. العودة للإتحاد لا تعني الإعتراف بجمهورية الوهم كما يتوهم البعض، بل تعني الإنخراط الجدي للمغرب في المشروع الأفريقي والإعداد لتصحيح الأعطاب التي أعاقت تنمية الدول الإفريقية وأغرقتها في حروب وصراعات مزمنة، المعركة إذاً ستكون حول تغيير القوانين المهيكلة للإتحاد وهذا ما تخشاه الجزائر وحليفتها جنوب إيفريقيا، وعلى هذا الأساس يجب أن نفهم مدى انزعاج نظام الجزائر وفقدان أعصابه من عودة المغرب للإتحاد. العارفون بخبايا الأمور باتوا يدركون بأن مركز القوة داخل الإتحاد الأفريقي قد ينتقل من حلف قديم قائم على الايديولجية وتقسيم الدول وإشعال الحروب، الى حلف جديد ينشد التنمية والتعاون والإعتماد على النفس. أما الصحراء المغربية فأمرها محسوم وهي أصبحت من الجهات المغربية التي تعرف تطوراً ملحوظاً على كل المستويات.
الى نبيل هولندا :
الجزائر حررها الشهداء و اذا شككت في العدد ادعوك لزيارة مقابرها و احصاء شهدائها, لهذه الدرجة يحقد المغاربة على الجزائر لانها اصبحت اكبر قوة اقتصادية و عسكرية في القارة الافريقية و تقلق النظام المغربي الذي ابقى على المغاربة تحت نظامه في الفقر و البؤس و الشقاء و التخلف حتى اصبح المغرب يتذيل الدول الاكثر فقرا و تخلفا في العالم و اصبحت الجزائر مقصدا للهجرة الشرعية و الغير شرعية لعشرات الالاف من المغاربة بحثا عن عمل او حياة افضل
المغرب يحتل الصحراء الغربية و لا توجد دولة افريقية واحدة تدعم اطروحته الاستعمارية و قبل اسبوع اصدر الاتحاد الافريقي ادانة للمغرب على تماطله في تطبيق قرارات الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء للشعب الصحراوي ,ملك المغرب الغى زيارة الى دول افريقية امس بعد رفض هذه الدول استقباله على اراضيا و هذا ردا على ما يدعيه ان40 دولة تسانده
ايه الاخوة و الاخوات، ان قراتم ماذا يجري الآن في اديس ابيبا ستعلمون كل شيئ. الاجتماع يثم على تلاث مراحل،
اولا، اجنماع المنذوبين الدائمين لذى الاتحاد، و اليوم هو اخر يوم له، يثم تهيئة المواضيع للمناقشة في اجتماع الرؤساء،
و قد هيأ هذا الاجتماع اجندة الرؤساء، و تالث نقطة فيها هي رجوع المغرب، في يوم 30 من هذا الشهر. يعني مباشرة
بعد تالث نقطة، المغرب سيكون عضوا، و سيشارك في النقاط التالية و المهمة. و هنا خرج الامر من يد زوما و آل زوما.
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ثانيا، مجلس الهيأة التنفيدية، و هي مجلس لوزراء خارجية الاتحاد، لثلات ايام.
ثالتا، مجلس رؤساء اعضاء الاتحاد. و هنا بيت القصيد، و المغرب له مساندة 40 دولة. يستمر ليومين، 30 و 31 من هذا الشهر.
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مسالة الرجوع حسمت، و الدليل هو ان زوما الآن تهيئ لزيارة مبعوث الاتحاد للصحراء المغربية، لاحراجه امام الجميع.
لكنها ستذهب بعد الاجتماع، و سيكون مسؤول آخر للمفوظية. و ان استطاعت الجزائر و جنوب افريقيا برمجة زيارة
المبعوث الى الصحراء المغربية، فحلول عدة في يد المغرب. مثلا، طلب تاجيل الزيارة من اجل التاقلم مع وضعه الجديد كعضو
و هذا التاجيل قد يطول طبعا. او الموافقة على الزيارة، ثم بعدها مباشرة تنظيم زيارة لوفود من اربعين دولة للصحراء المغربية
لتصحيح مغالطات المبعوث المبرمج طبعا ضد المغرب. كما قال احد المعلقين، يجب ان تكون مغربيا حتى تفهم كيف يتعامل
المغرب ببراغماتية و ذكاء شديد. و اول خطوة ربما سيقوم بها المغرب و حلفاؤه هي تغيير عضوية البوليزاريو من عضو كامل
الى عضو مراقب، و هذا وارد و وفق قانون المنضمات العالمية لانه لا يعقل ان تكون البوبليزاريو عضوا كاملا و هي ليس لذيها
الا 10 دول من 55 (بالمغرب) تعترف بها. و الباقي مجرد تفاصيل.
على ما يبدو جبهة البليزاريو دخلت في سكرات الموت حوالي 40 دولة ترحب بعودة المغرب و 28 منها تريد طردها او على الاقل تجميد عضويتها فنسال لله ان يتم جمع هدا الشمل في اقرب وقت انه هو السميع و القادر عليه ؛اما دعاة الفرقة حسابهم عند الله ليس بيسير فحتى نبي الله عندما عاد وجد قومه طائفة بقيت على التوحيد و طائفة اتخدت العجل إلاها فأخد يجر بلحية اخيه فما كان جوابه اني خفت ان تقول فرقت بين القوم يعني فضل الشرك على التفرقة
مناقشة انظمام المغرب ستفصل فيه القمة و ليس المندوبون اما 40 دولة تساند المغرب فهذا ليس بصحيح و انما من ترويج النظام المغربي ,قبول انظمام المغرب سيكون بعد المناقشة لان هنالك التزام يجب ان ينفذه المغرب بحذافره قبل السماح له بدخول قاعة المؤتمر ,المغرب اعترف بالجمهورية الصحراوية و اعترف بخريطته الوطنية لا تشمل الصحراء الغربية المحتلة و بالحدود الموروثة عن الاستعمار و كل ما طلب منه دون تحفظ ,النتيجة انتصار باهر للجمهورية الصحراوية و انبطاح كامل للمغرب امام اصرار المفوضية الافريقية ,الف مبروك للجمهورية الصحراوية .
الصحراء الغربية في طريقها للاستقلال و التحرر من الاحتلال المغربي و لكن الطريقة التي يبحث عنها النظام المغربي لاسكات شعبه هي من عطلت تنفيذ القرار و هنا اهتدى لنصائح المستشارين ليدخل الاتحاد الافريقي و يمضي على ميثاقها و بعد الانظمام يحاول ان يحضر شعبه بتقبل تطبيق القرارات الاممية و الافريقية و الاندماج مع جيرانه وبناء المغرب العربي الكبير و التاقلم مع المنظومة الافريقية حتى لا تكون الصدمة كبيرة و بخسائر اقل التكاليف.
اذا وجدت من يشكك في تاريخك وفي ثورتك وبي عدد شهدائك وينسى فضل هذه الثورة على بلده فلولاها لما راى استقلال وطنه فماعليك الا الصمت وتجهاله فلا سبيل لاقناعه او حواره في امور اخرى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
السلام عليكم
إلسيد إبن الوليد من ألمانيا يبدو أنك تعرف خبايا الدبلوماسية المغربية وأنت بعيدا عنها. فقط للتذكير فإن عدد دول الإتحاد الإفريقي 54 دولة وليست 55 كما تقول والجميع يعرف أن آلدول الفاعلة والأساسية فيه هي جنوب إفريقيا والجزائر ونيجيريا وكلها مساندة للجمهورية الصحراوية وعندما تريد هذه الدول للمغرب أن لاينضم للإتحاد فلن ينضم . ضف إلى ذلك دول مثل إثيوبيا وتنزانيا وكينيا ورواندا وأوغندا وزامبيا وناميبيا ولوزوطو وغانا والسيشل والمزمبيق وأنغولا وزيبمباوي وسويزيلاندا وجنوب السودان وتشاد ومالي وموريتانيا وليبيا وجزيرة موريس كلها تعترف بالجمهورية الصحراوية وليست هناك أي دولة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية حتى أصدقائكم مثل السينيغال والغابون وكوت ديفوار . والدول الباقية من القارة تقف وقوف حيادي من القضية الصحراوية .
@صحراوي، اولا انا كتبت المغرب بين قوسين بعد الانضمام، يعني العدد سيصير 55.
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ثانيا، في مغالطات في عدد الدول التي كتبتها، و كانك لا تعرف ان ليبا بعد القدافي قد سحبت اعترافها بالبوليزاريو.
و كانك لا تعرف ان نيجيريا قد خرجت من تحالفها مع الجزائر و جنوب افريقيا. و هذه الاخيرة بدات تتململ.
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ثالتا، انا لست بعيد عن المغرب، هي مجرد ثلات ساعات بالطيارة. و ارتباط يومي لمعرفة ما يجري، و ربما انا مرتبط
بالبوليزاريو اكثر من اعضائه.
رحم الله الأستاذ الدكتور عبد الهادي بوطالب الذي أطلق على منظمة الاتحاد الإفريقي التي عوضت ” منظمة الوحدة الإفريقية ” صفة النقابة لأنه لاحظ أن الاتحاد الافريقي الجديد لا يعدو أن يكون نسخة مصورة لمنظمة الوحدة الافريقية التي انشئت سنة 1963 ، لكنها لم تسجل تقدما ولا عرفتْ نجاحا حتى قيل عنها إنها المنظمة الدولية الفاشلة بامتياز. ووُصِفت في نهاية عهدها بأنها مجرد نقابة لبعض الرؤساء الأفارقة .
المغرب يرغب في العودة إليها لتصحيح المسار، وسيفعل وسيكلل عمله بالنجاح،،، شكون حنا؟ أحنا المغرب.. أشكون حنا ؟ حنا المغرب…
دعونا نسال التاريخ. اتفاقية 9 شتنبر 1961 و هذا ليس بالتاريخ العميق بل هو البارحة.
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منذ احتلال منطقة المغرب الكبير، عمدت الدول الاستعمارية إلى خلق مشاكل حدودية بين هذه الدول، ولم يسلم المغرب والجزائر من هذه المشاكل، بحيث أن فرنسا وبعد دخولها للمغرب والجزائر عمدت إلى تقسيم أراضي التابعة للتراب المغربي وإلحاقها بالجزائر.
وفي هذا السياق قامت الحكومة المغربية (الحسن II) والحكومة الجزائرية المؤقتة (فرحات عباس) إلى عقد اتفاقية لتسوية الحدود المغربية الجزائرية (9 شتنبر 1961). فقد نصت هذه الاتفاقية على أن المغرب سيساند الشعب الجزائري في معركته ضد الاستعمار، والدفاع على وحدته الوطنية، وسيعارض أي تقسيم للتراب الجزائري، وبالمقابل تعترف الحكومة الجزائرية بأن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيوجد لها حلا بواسطة المفاوضات بين الطرفين لكن بعد استقلال الجزائر ظهرت مجموعة من التطورات على أرض الواقع، بحيث قامت الحكومة المغربية بمطالبتها بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، لكن تعذر عليها ذلك، بسبب تغير المواقف الجزائرية التي أصبحت ترى أن الاتفاقية المبرمة لم تعد صالحة، وبالتالي أقرت الجزائر بأن المغرب تجاهل مجموعة من الحقائق باعتبار أن الحقوق التاريخية لمغربية الأراضي قد تجاوزها الزمن، إضافة إلى أن منظمة الوحدة الإفريقية اعتمدت مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار…
السلام عليكم
يأخ الوليد لا أريد أن أدخل في صراع بيزنطي عديم الجدوى والفائدة فنحن هنا للتحاور وجني الفائدة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند بعض المغاربة ويجب علينا أن نعزز روح الحوار بيننا ونتقبل الرأي والرأي الأخر. أولا الأرض لله سبحانه وتعالى ولمن يسكنها وأعمرها ودافع عنها وليست لمن يدعي تبعيتها له ولو كانت الأمور كذلك لقلنا لك أن أجدادنا المرابطين الذين أسسوا دولتهم في الساقية الحمراء ووادي الذهب وشمال موريتانيا وبنوا خلافة إسلامية أمتدات حتى إسبانيا يعطينا الحق بالمطالبة بالأراضي التي كانت تابعة لهم وبما فيها المغرب الحالي . الجميع يعلم أنه لتجنب هذه الصراعات قررت اللأمم المتحدة أن الحدود المعترف بها دوليا هي الحدود الموروثة عن الحقبة الإستعمارية وعلى الجميع أحترامها . ولتصحيح المعلومة ليبيا لم تسحب أعترافها بالجمهورية الصحراوية وقدمت لك أسماء 23 دولة تعترف بالجمهورية الصحراوية في أفريقيا ولم تذكر لي دولة واحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. أما كونك أقرب إلى البوليساريو من أعضاء في البوليساريو نفسها ” بدون تعليق”.
إلى الزميل عبد القادر الجزائري.
1-ذكرت ان الجزائر حررها الشهداء من ابنايها، وهذا صحيح. لكنك لم تذكر ان الزعماء الذين وجهوا المناضلين وقادوا الثورة كانوا في المغرب الذي تشتمه كل حين.
2- ثم ذكرت ان الجزائر تحولت – عكس المغرب – إلى قوة إقتصادية كبرى.
كيف تتحدث يا زميلنا عن ” قوة إقتصادية ” وبورصة الجزائر هي الأضعف في شمال افريقيا والشرق الاوسط؟.
إلا تعلم قيمة العملة في البلد؟ 100 دينار تساوي 1 أورو لا أكثر.
إلا تعرف عدد المستثمرين والسياح في البلد؟
إلا تعرف مستوى البطالة والتضخم؟
عد يا زميلنا إلى مقال كاتبنا المحترم توفيق رباحي في نفس عدد ” القدس العربي “، فقد شهد شاهد من أهلها. ثم أقرأ الردود و التعاليق الاتية من البلد، فستجد نفسك في حالة شرود.
سجلت القضية الصحراوية لدى الامم التحدة منذ1963 كقضية تصفية استعمار…في هذا الوقت تعرضت فيه الجزائر لغزو غادر سافر بدون سبب..كما عانت موريتانيا حصارا يشبه حصار كوبا لمدة تفوق 10 سنوات…
يقول عبد السلام جلود رقم2 في القيادة الليبية: عرضنا على الحسن2 القيام بعمل مشترك لتحرير الصحراء من الاستعمار الاسباني فأجابني:يا آخي انا اللى فيا مكفيني و بغيتني نتخاصم مع السبنيول؟ (و الحق ان الملك كان في عين اعصار الضباط الاحرار)فقام الشباب الصحراوي الثوري بانشاء البوليزاريو لتحرير الصحراء..فلما بدت بشائر النصر تلوح في الافق هرول الملك نحو الجنرال فرنكو لحمله على تقسيم الصحراء بينه و بين موريتانيا. وبدأ مسلسل جديد في الصراع انتهى في الاول بانسحاب موريتانيا ثم بوقف اطلاق النار في 1991 و تشكيل المينورسو اتي اوكل لها مهمة تنظم الاستفتاء الذي لم يتم لحد الان بفعل تعنت القوة المستعمرة.
@بوعلام، الاستفتاء غير قابل للتفعيل، و قد اعطيت الوثيقة اعلاه. لان النظام في الجزائر، يريده على مقاسه طبعا.
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اما ما ورد في تعليقك عن مشاكل بين الملك الحسن الثاني، و الثيار الاشتراكي آنذاك، القدافي و بو مدين فهو صحيح،
و كانوا ضد الملكيات، و صناعة البوليزاريو تدخل في مسعاهم آنذاك. لكن الآن، مات المعسكر الشرقي، و فكرة بومدين
و القدافي لا زالت قائمة الى حين، و ما زالت ترهن مستقبل المنطقة.
@صحراوي، تريد دولة واحدة تعترف بمغربية الصحراء، هيك اكثر من واحدة، دول الخليج، تركيا، باكستان، …
و الآخرون لا يكتبون اعترافهم رسميا كما انهم لا يعترفون بطنجة و مراكش. بل يعترفون بالمغرب.
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مغالطة من العيار الثقيل في تعليقك، الامم المتجدة لم تقرر ان الحدود المعترف بها دوليا هي الحدود الموروثة عن
الحقبة الإستعمارية، و الا لكان مجلس الامن في عطالة دائمة. و ادخل من فضلك لموقع الامم المتحدة، و اعطينا الرابط.
هذا اجتهاد في الاتحاد الافريقي لحاجة في نفس يعقوب بعض الدول، فقط. و حتى هذا غير قائم، و الا لم تعترف الجزائر
بجنوب السودان. اوليس حدود السودان سابقا موروثة عن الاستعمار؟
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ان كنت تريد الحوار، فدع عنك، من فضلك، المغالطات.
@صحراوي، تريد نقاش، مرحبا. لكن الآن في تعليقين لك حسبت لك تلاث مغالطات منها من هو من العيار الثقيل باسم
الامم المتحدة. من فضلك، اريد معرفة ردك على هذه المغالطات اولا، ثم لنتحاور. انا لا اريد الدخول في نقاش عقيم.
استعمال المغالطات يسمى بروباغندا و ليس نقاش.
الى ابن الوليد المانيا: هل هناك شعب في العالم يحارب و يضحي بارواح ابنائه لتحرير بلده من الاستعمار و بعد الاستقلال و خروج المستعمر يسلم هذه الارض لمن كان يتفرج?
انت خرجت على موضوع بلدك الذي يحتل ارض شعب الصحراء الغربية منذ 1975 و كل القرارات الاممية و الافريقية و الدولية تدينه و تطالبه بالانسحاب من ارض جاره حتى اصبح المغرب اليوم يتوسل دول افريقية لتصوت على عودته بعد العزلة القاتلة التي اوجد المغرب نفسه فيها .و جال الملك افريقيا طولا و عرضا و لم يجد دولة واحدة تساند اطروحته الاستعمارية و اصبح يطالب فقط بقبول عضويته في الاتحاد ودون شروط ليخرج من العزلة و هو الذي كان قد انسحب من المنظمة الافريقية سنة 1984 بنفس الاسباب التي مازالت قائمة لحد الان . حلل و ناقش
المغرب اليوم يتوسل الافارقة للانظمام للاتحاد الافريقي و تخلى عن كل شروطه السابقة و تقبل كل شروط المفوضية الافريقية و السبب ان الان المغرب معزولا قاريا و مدانا من كل القارة بدون استثناء حتى السنغال و الكوت ديفوار اقرب اصدقائه تدين احتلاله للصحراء الغربية في كل لقاء للاتحاد الافريقي و لا تعترف هذه الدول باحتلاله للصحراء الغربية على الرغم ان هذه الدول لا تعترف بالجمهورية الصحراوية و لكنها في نفس الوقت تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره .
احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار غير قائم، فكما نرى تجزأ بلدان في افريقيا بمباركة الجزائر. السودان خير مثال، و غدا
دارفور، و ربما ليبيا … هذا مجرد تاجيل تفعيل اثفاقية عباس فرحات مع الحسن الثاني. لكنه مجرد تاجيل.
عجبا ممن يدعون العروبة ويحرضون على الفتنة
يا كروي الأفضل لك أن تنشغل بمثناك فنحن في غنى عن هكذا تحليلات
أو يمكن أن تكون محللا لفضائيات مصر فسيرحبون بك جدا
الاخ العزيز، عبد الله من المغرب، لا ادري انك تعلم، هناك شبه اتفاق على عدم ذكر النرويج بالاسم و تجاهله، هكذا
سيتم تقليص اسهمه في البورصة. فكلما كان النقاش معه، زادت اسهمه. مع كامل التقدير. و ان كان احد يرد على مغالطاته،
فدعوني انا له، لان لذي نتائج بحث قمت بها على كل تعليقاته. و الناشر يعلم هذا. و ساختار باي اسم ارد عليه.
او ردوا على مجهول. الفكرة اساسا للاخ آدم س د البارحة. و كانه تكلم بما كنت اريد قوله.
أريد أن اسأل المغاربة سؤالاً واحداً و الإجابة عليه بالحقيقة، السؤال هو إذا كان المغرب يؤكد أن الصحراء الغربية هي أراضي مغربية لماذا اقتسمها مع موريتانيا؟ بربك هل يمكن لأحد أن يدافع عن أرضه كما يدعي المغرب أنه دافع عن أرضه أن يقتسمها أم أنه كما يقال في المثل “السارق بأي ثمن باع رايح دائماً. أرجو أن أجد جواباً مقنعاً من مغربي حر.
الى سليمان، المثل لا يفال هكذا في مصر !!!!
ثانيا، جوابا على تساؤلك، لانه كانت هناك حضوض كبيرة لاتحاد المغرب و موريتانيا.
اخي الكريم
أنا موريتاني ولست مغربيا لكني أمتلك الرد علي سؤالك بالحقيقة
أخي الفاضل المغرب لم يقتسم أراضي الصحراء المغربية مع موريتانيا بل تمسك بها كلها
انضمام المغرب للاتحاد الافريقي دون عتاب ومحاسبة غير وارد فالنظام المغربي رفض حتى قبول ممثل عن الا تحاد الافريقي الى الصحراء الغربية وعامل المنظمة باستعلاء وانسحب منها ظلما وجورا ضاربا عرض الحائط بما تمثله من مكاسب وقيم لشعوب افريقيا وقوانين ومبادئ وانضمامه لها من يتطلب اعتذار رسمي للجمهورية الصحراوية ثم لاتحاد الافريقي والتزام بعدم خرق الحدود المعترف بها
ان كان المغرب لا يعترف بلحدود الموروثة عن الاستعمار
لماذا شارك في حرب تحرير الكويت ضد العراق ؟
رفض الجزائر وأعني هنا نظالم الجزائر لعودة المغرب لكرسيه في الإتحاد الإفريقي يضر بالجزئر أولا ، المغرب ضمن مساندة أغلب الدول لإفريقية ولن يستطيع أحد مهما وزع من أموال وحاول التشويش من منع المغرب من أخد مكانه ، فهو بلد إفريقي ينتمي لأفريقيا جغرافيا وتقافيا وسياسيا وإقتصاديا . إن الإتحاد لإفريقي اليوم يجد نفسه في مأزق بسبب قبوله عضوية حركة إنفصالية لا تملك لا أرضا ولا شعبا ولا شرعية وليست عضوا في الأمم المتحدة ولا في أي تجمع دولي آخر . إفريقيا تعج بالحركات الإنفصالية والجزائر نفسها يوجد بها شعب قبائلي ومزابي وصحراوي يريدون الإنفصال ، فهل يقبل أحد المطبلين للبولساريو اليوم أن تقسم الجزائر غدا ؟ كما تدين تدان …….. والعبرة للمتقين
عاد المغرب بقوة….وسيروض الحيوانات المفترسة في أدغال إفريقيا…..لذا أتاها. في وكرها…..وعلى طبيعتها الوحشية ….
فكان لزاما عليه أن يتخفى. ….ببزة الصياد المموهة…..ويقتنص….الشرسة منها فالأشرس…..أو يروض….من تعقلت…..وخضعت رقبتا……
كم في البراري من بهيمة قد تمنعت
وكم وكم هي مطيعة إذ تلجم