﻿إقليم كردستان يفرض رسوماً مالية على المقيمين العراقيين العرب

بغداد ـ « القدس العربي»: بدأ اقليم كردستان العراق بفرض رسوم مالية على المقيمين العراقيين العرب، فيما أكد مصدر في مديرية أمن الاقليم أن هذه الرسوم تستخدم في استخراج الأوراق الخاصة بالمستمسكات الثبوتية للمقيمين.

وقال شهود عيان لــ«القدس العربي» إن «مكاتب الأمن في مدينة اربيل (عاصمة اقليم كردستان العراق) باشرت ومنذ مطلع العام الحالي بإستيفاء رسوم مالية سنوية من رب الأسرة المقيمة في المدينة وهو إجراء يتم تنفيذه لأول مرة في الإقليم».

واضاف الشهود أن «الرسوم المالية تشمل الزوج والزوجة والابناء البالغين، فيما تم إستثناء الاطفال من هذا الاجراء وأن «المبلغ تم تحديده حسب نوع الإقامة سواء كانت شهرية او نصف سنوية او سنوية».

من جهته، أوضح مصدر في مديرية الامن باربيل (الاسايش) أن الرسوم المالية تم تحديدها بمبلغ 10 آلاف دينار عراقي (7 دولارات) للمقيم الشهري و15 الف دينار عراقي (12 دولارا) للمقيم نصف السنوي و20 الف دينار (15 دولارا ) للمقيم السنوي، مبينا أن هذا المبلغ يتم إستيفاؤه من كل شخص بالغ بالعمر ولا يشمل الاطفال.

وأضاف لـ«القدس العربي» أن هذه الرسوم تسري على المقيمين داخل المدن ولا تشمل النازحين الساكنين في المخيمات المنتشرة في مدن اقليم كردستان.

وتابع المسؤول الأمني أن هذه المبالغ المالية يتم استخدامها في إصدار الهويات الثبوتية التي يتم تزويد المقيمين بها وتم العمل به بعد إدخال نظام الكتروني حديث في صرف الرخص الرسمية للمقيمين.

ويعمل إقليم كردستان العراق وفق نظام الإقامة القابلة للتجديد بالنسبة للمواطنين العراقيين من سكان المدن ذات الأغلبية العربية، وهي المحافظات الوسطى والجنوبية ومحافظتا الانبار ونينوى.