رفع الأذان في كنيسة في بوسطن احتجاجا على مواقف ترامب من المسلمين Feb 01, 2017 Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - فيديو
موقف جميل ومشرف من الكنيسة وأتمنى أن ترفع جميع الكنائس الأذان في وقت واحد لمصلحة الجميع من حيث دحر الغلو والكراهية بوقت واحد
ولا حول ولا قوة الا بالله
الله اكبر
والله شيء مفرح
اماترامب مارح يستطيع يمنع المسلمين من دخول امريكا
* هذا الاهوج المندفع نحو الهاوية
(ترامب) سوف يتغير تدريجيا برضاه
أو غصبا عنه.
* (أمريكا) تبقى دولة (مؤسسات) وليست
دولة افراد وزعران وشبيحة.
* مثال بسيط على كلامي ؛-
* ترامب سوف يتراجع عن نقل السفارة
للقدس مجبرا وليس مخيرا..
سلام
غريب ان نشاهد هدا التضامن الرائع مع المسلمين من قبل غير المسلمين في امريكا نفسها وعبر العالم في حين نجد بعض من يحسبون على الاسلام يبررون عنصرية ترامب حيث صرح وزير خارجية بلد خليجي بان مرسوم الرئيس الامريكي حول الهجرة غير موجه ضد الاسلام ودافع اخر وهو وزير الطاقة في اكبر بلد خليجي عن حق الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها في اشارة واضحة للحظر الدي فرضه ترامب على المسافرين من سبع دول اسلامية.
يا بلحرمة محمد المغرب:
لو أمعنا في قول الله عز و جل:
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود و الذين أشركوا و لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوآ إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين و رهبانا و أنهم لا يستكبرون *
لله الامر من قبل ومن بعد