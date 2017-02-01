لبناني يغتصب طفلة لعائلة سورية لاجئة استأجرت منزلاً لديه
Feb 01, 2017
بيروت ـ اعترف رجلٌ لبنانيّ يبلغُ من العمرِ (47 عاماً)، باغتصابه، طفلةً سوريةً تبلغ من العمر (11عاماً)، لأكثرَ من مرةٍ، بعد أن استأجرت عائلتُها منزلاً يملكهُ في مدينة بعلبك.
وعلى الرغم من حالة العائلة الفقيرة وقساوة الظروف التي فُرِضت عليها نتيجة الحرب الدائرة في بلادها، فإن صاحب المنزل وفق ما ذكر موقع المؤسسة اللبنانية للارسال لم يرف له جفن حين ارتكب فعله الوحشي فحسب، بل أقدم وببرودة أعصاب ومن دون رحمة، على التحرش بابنتهم القاصر واغتصابها لأكثر من مرة .
وتمكنت قوى الأمن من توقيف المتهم، بعد ادعاء والدة الطفلة السورية، والتي كانت قد لاحظت تغيرات في سلوك ابنتها فسألتها عن سبب ذلك، حينها أفشت لوالدتها بما حصل معها.
حيوان فعلا
لم أجد صفة تليق بهكذا فعل دنيئ فحتى الحيوان لا يستغل بني جنسه بهكذا إستغلال حقير – لعن الله من كان السبب بتهجير السوريين
ولا حول ولا قوة الا بالله
أللهم انتقم من الظالمين. المفروض ان يعاقب هذا المجرم بعقوبة شديدة وعلنية ليكون رادعاً للآخرين. ماذا حل بمجتمعاتنا؟ قتل, اغتصاب, سرقات, مخدرات,,,,,!!!
المسكينة اغتصبت مرتين
1- عندما اغتصب بشار وطنها وحريتها وطفولتها
2- التي وردت مع هذا اللبناني الحقير
صدقت أخ الكروي، نعم لعن الله من كان السبب بتهجير السوريين، المصيبة أن بعض من شارك في تهجيرهم من وطنهم يذرف عليهم دموع تماسيح ويتظاهر بالتعاطف معهم. لقد هجر بعض السوريين وطنهم إلى لبنان فكانوا كما في المثل من تحت الدلفة لتحت المزراب أو كالمستجير من الرمضاء بالنار إذ أن من كان له الدور الأكبر في تهجيرهم هو نفسه من يضطهدهم في لبنان، حقاً اتق شر من أحسنت إليه عام 2006 ولكن هؤلاء شيمتهم الغدر والخيانة إلى الأبد تحت مسمى المئاومة.
هل سوف تقحمون اسم المقاومة بكل حذث فردي اجرامي مستنكر ثم المقاومه عندما انتصرت عام 2006 و ;كانت المعجزة بعد ما تخلى الجميع عن لبنان وحققت ما فشل العرب جميعا بتحقيقه لم يكن نصرا للبنان فقط ودفاعا عن لبناان فقط بل كان نصرا لسوريا ايضا ووجود المقاومة في سوريا اليوم سوف يثبت التاريخ ولو بعد حين انه حماها من التقسيم والوقوع تحت سيطرة الارهاب
مين قللك دوموزيل سلوى انو نحنا منلوث اسم المقاومة !!المقاومة طلعت من دمشق ومن حلف الدكتاتور مع الميليشيات الطاءفية ونحن كفلسطينيين نااااادمون على تدريبنا للحرس الثوري الايراني الذي بدلا ان ينضم الى امته ذبحها بعهر طاءفي بشع وبحب خبرك انه اعلى تقرير كتبه جنرالات متخصصون اميريكيون ان اعتى مقاتلين على وجه الكرة الارضية واشدهم احترافا هم مقاتلي المقاومة في قطاع غزة الذين كان السلاح ممنوعا عنهم حتى يبصموا لدكتاتوركم فعرفت اسم المقاومة خااااااص بمن قاوم الظلم والاحتلال اسراءيليا كان او دكتاتورية وارهاب دولة او احتلال ايراني روسي فما تخافي اسم المقاومة لا يطلق على ميليشيات طاءفية يطلق فقط على الذين يحررون فلسطين من طريق فلسطين مش من حلب دوموزيل سلوى شكلو الجماعة نضاراتون ما عم تشتغل منيح ثم من يقسم سوريا هو من هجر الزبداني ومضايا وريف دمشق بالزبط متل الاسراءيليين الذين غيرو ديمغرافيا والاسد ما ارهابي عم بيزت ورد على نص مليون شهيد اغلبهم بالقصف وما قشع داعش تلات سنين اللي ضربت كل خصوم ايران والنظام السوري الا حبايبا عرفتو مين التكفيري ولا لسا هزلا فعلا عنجد شو هالكزبة نص مليون قتيل ولت شيء في حمص كان من كلام الانبياء اذا لم تستح فاصنع ما شءت !
الا لعنة الله على الظالمين وان جرم من ثبت نظام الدكتاتور ودافع عن مشين افعاله لاعظم من جرم هذا هذا اغتصب طفلة تما اولءك المدعوون زورا (مءاومة ) فقد تسببو عبر تثبيت الدكتاتور القذر وحاشيته في اغتصاب خمسة ءالاف حرة سورية في سجون الدكتاتور وهل تغطي دموع التماسيح من هؤلاء على هذه الطفلة على دماء مءات الالاف ام على مظلومية احد عشر الف اسير فليدخرو دموعهم لتوابيت ابناءهم البغاة الذي تركو فلسطين وذهبوا يقاتلون اطهر شعب في ارضه لقد انتحرو كما انتحر فرعون وهو يظن بنفسه قوة فلحق موسى فالتءم عليه اليم ومن والى ظالما سلطه الله عليه ولا تتعب قلمك ولا تنفق رشفة حبر في اقناع هؤلاء انهم راو وسمعوا وشاركو في الجريمة هم يقاتلون كتفا الى كتف مع جنود الطاغية القذر ومن عاشر قوما اربعين يوما صار منهم فهؤلاء لهم ءاذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اعين لا يبصرون بها والباقي اتركه للعلي القدير الذي صنف امثالهم من علياءه وعلم بالقلم من يكون هؤلاء فدعهم فانما اتبعو السوريين في ارضهم ظلما وعدوا ويوشك يم مكرهم ان ينطبق عليهم ولن يغن عنهم تغنيهم بما سبق من الفضل ليغطوا عما لحق من القتل فانما الاعمال بالخواتيم والصالحون هم من ما بدلو تبديلا
هذا ليس لبناني هذا وحش ومجرم وبلا اخلاق مثله مثل بشار وعصابته المجرمة الذين قتلوا واغتصبوا ودمروا سوريا ولبنان من قبل لعنهم الله اجمعين … واتمنى على الاهل ان ينتبهوا الى اولادهم لان لا امان في بلاد العرب وحتى غير العرب ولا احد يثق بأحد وعليهم ان يعلموا اولادهم بأن لا يمتثلوا لأومر اي شخص كان ولك حتى الشرطي والقاضي بلاد تعبانه فاسدة من كبيرها الى صغيرها … الله يهدينا ويهدي الجميع …
اللهم ارنا عجائب قدرتك في بشار ومن عاونه وأيده .
حيوان اللهم انتقم منه و من بشار و كل اعوانه
ولك يا عديم الإنسانية والشرف …. حتى كانوا في الجاهلية قبل الإسلام ..من شيم العرب إكرام الضيف. …وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ..من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ..وهذا إكرام الضيف عندك؟ ؟؟؟!!!!
ما بكفي إنهم تشردوا من بلدهم … يعني موت وخراب ديار وقلة إنسانية وقلة شرف وحياء. .حسبنا الله ونعم الوكيل عليك وعلى اشكالك
تحية للشرف والمقاومة المتمثل في الأخت المجاهدة غادة الشاويش التي تقول الحق وهي في عقر دار المجرمين الظَلَمة، قال رسول الله (ص) : “أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”.
تحية لك ولاحرار وابطال سوريا الذين فيهم عشرات الالوف قالو كلمة حق عند سلطان جاءر ودفعو الثمن من دماءهم ولن تستطيع الارض بمن فيها كسر ارادتهم فذرهم وما يفترون اخي باسر باي وعما قليل ليصبحن نادمين انه وعد الله الذي لا يتخلف بالنصر للصابرين وبالسحق لمن والى الطغاة واصر ودافع عنهم (ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطءين )
عزيزتي صديقتي الوفية الراقية الشاعرة … سلوي
الجاسوس هانوكا لا يكن اي ود لحزب الله لانة لقني درس قاسي عنما حاولت ومعي جيش كبير ان اعتدي علي وطنة …. اتفق معك بكل حرف يا بنت لبنان ارض الابطال و السلوي … و للاسف كثر من سوريين خانو وطنهم و لم ييتعلمو من الدرس العراقي … احر تحياتي
ما تخاف مسيو حانوكاة نصف المؤسسة الامنية الاسراءيلية كما قال جابي سيبوني ترى ضرورة التعاون مع الاسد وحلفاءه لقتال (التطرف السني ) ويرون انهم اصبحو على جهة واحدة من عدو واحد وان هناك خطرا حقيقيا يتمثل بفصاءل سورية باتت تملك خبرة عسكرية للقتال ضد الروس والاميريكيين وحزب (الاسد ) الله سابقا وميليشيات الحشد مسيو هانوكاة يبدو ان انجليزيتك تعبانة اذهب واقرا على موقع مركز دراسات الامن القومي ولو ما بتقرؤوا هيءتكون في الوحدة 3200
!! *ادعو القراء جميعا الى قراءة ما كتبه مسؤول العلاقات الاميريكية الايرانية تريتا بارسي عن العلاقات الايرانية الاسراءيلية وادعو ك مسيو حانوكاة الى القراءة جيدا حول احتماعات بورجوندي الفرنسية برعاية صينية بين مسؤولين سابقين بالحرس الثوري الايراني وضباط في المؤسسة الامنية الاسراءياية لقراءة طلبات (الحلفاء الجدد )وتمرير النووي بس سؤال ومش بريء دخلك الجماعة عندون 150الف صاروخ ليش لهلا ما ضربو اسراءيل ببساطة قرار ايراني في فرق مسيو حانوكاة بين جيش ايراني اذا تصالحت الدولة التي ترعاه معكم سرا او التزمت بتفاهمات لا يقاتلكم ولكن الجيش الفلسطيني يلي ما عندو مية وخمسين الف صاروخ سيمحوكم عن الخارطة وستترحمون على ايام من تدافع عنهم لسبب بسيط ما حدا الو علينا مونة فاااااهم والدرس العراقي لسا ما كمل من تعاون مع الاميريكيبن ضد ابناء وطنه لا يشبه بحال من يضربه الاميريكيون والروس وميليشيات العهر الطاءفي المدافعة عن الدكتاتور قل من يدافع عنك اقل لك من انت وعلى عينك يا تاجر هزلت !
ترددت طويلا قبل ان أضغط على العنوان لقراءة الموضوع لكني في النهاية فعلت ويا ليتني ما فعلت!..فانا زرت سوريا سياحة في أواخر التسعينات والمقارنة الان توجع قلبي فتدمع عيوني سوريا الحبيبة كلها اغتصبت..ولازالت تغتصب.. فالارض تنتهك من قبل بشار وروسيا وإيران وللاسف حزب الله الذي دخل على الخط ايضا..واللاجئات من قبل عديمي الضمير!
بشار كان موقفه يختلف عن بن علي ومبارك والقذافي وصالح..فهو أتى للسلطة وصفحته السياسية ناصعة البياض لا دماء عليها ولا خصومات مع الشعب..ولو كان استعمل ذكاءه لكان لبى مطالبات الثوار التي كانت تطالب بالعدالة فقط وليس برحيله كونه كان محبوبا..لكنه بغباء شديد سلم حل الامور الى شقيقه وأبناء أخواله من ال مخلوف وقيادات عسكرية اخرى لا تجيد غير القمع في مواجهة اي تمرد مهما كان سلميا،تماماً كما فعل المقبور حافظ الاسد في حماه أوائل الثمانينات!..مبروك لإسغاييل فهي تقر عينا يوميا وهي ترى دولا عربية عتيقة تتحطم مع تحطم نفسيات اجيال بكاملها ستحتاج لها قرونا للنهوض مرة اخرى!!!
كلما دق الكوز بالجرة أطل علينا الشيطان بوجهه القبيح ليلقي علينا الحكم والمواعظ، ولشدة سفاهته يعتقد أننا نصدق حرفاً واحداً مما يقول. هيهات يا هذا، أنت تحاول أن تدخل الفيل بثقب إبرة. ولكن مهلاً، سوف يصدقك فقط الذين هم على شاكلتك ومن طينتك، يا من عبثاً تحاول أن تقنعنا أن افيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الصهيوني هو صديقنا! ولا أستغرب أنك صديق حزب الله وصديق افيخاي أدرعي لأنكم كلكم أصدقاء، أنتهت المسرحية.
هنا على صدوركم باقون كالجدار…………..
شكرا صديفي هاري وعقبال تحرير فلسطين واعادة الاخوة الاعزاء passerby وغادة الشاويش الى ارضهم الاصلية
نحنا بنرجعا بلا منة من احد وما حدن برجعنا الا رجالنا ! وخصوصا اننا لا نقبل على شرف فلسطين والمقاومة التلوث باسم دكتاتور بشع مش لاقيي شي يغطي فيه على اجرامو غير تلويث اسمنا كمقاومة فلسطينية قالت المقاومة كلمتها الحق عندما قطع الايرانيون الدعم تابعنا القتال ونقولها بالفم الملءان لقطعان بشار الاسد والخامنءي الذين اطاعو سادتهم وكبراءهم فاضلوهم السبيل اليد الذي تقاتل العدو لا تعترف لطاغية ولا تصافحه ولا تجامله بكلمة والفلسطينيون والسوريون اصبر مقاتلي الارض رح يرجعوكون على بلادكون سلوى بس كانت امنياتنا وبكل صدق انو ما يرجعو الشباب عاهلون بالتوابيت الصفر ! بس انتو قررتو وبءس المصير ارجعو عبلادكون انتو لاشوف نحنا ملح ارض بلادنا وما برجعنا الا سلاحنا من دون تجارة وابتزاز سياسي سااااااامعين تجوع الحرة ولا تاكل بثدييها وهيك عملت المقاومة الفلسطينية في الحروبات ما بعد ضلال رفقاء السلاح القدامى ومن اراد الله به خيرا من مقاتلي حزب الله فقد اخذ امانته شهيدا قبل هذا الزمن الاسود
جريحة فلسطينية منشقة عن حزب( الله )
عزيزتي صديقتي الوفية الراقية الشاعرة … سلوي
يعجبني .. كرمك ذوقك تسامحك مع من لا يكن لكي ود او يتطاول … يعجبني عقلك الناضج الذي يري المشهد السياسي بصورة نقية تماما خالية من عنصررررية او طائفية .. لكل مواطن الحق ان يحيا في بلادة .. الا من هرب منها او خانها او قاتل اخوة بالوطن … عندما تولي الاسد الحكم بالوراثة لم ادعمة … لكني لا انسي انة مناهض لغزو العراق .. و عندما دخل الارهاب بلادة فانا اؤيد ما يفعلة و اتضامن مع الشعب السوري و جيشة … حزب الله بطل … لم يعتدي يوما علي احد .. و ان كان ذهب الي سوريا فهذا اقل واجب نقدمة للسوريين حتي نرحمهم من انياب الارهابين .. تحياتي
حتى حرب المقامات واجب طاءفي طلبه السوريون منهم ! وحتى الاسد لا يمارس ارهاب الدولة ههههه ضد غزو العراق عشان هيك فلت على حلفاؤه من ادوات طهران تنظيم القاعدة مش عشان يدافع عن العراق عشان كان خايف على حالو وحتى شارك بمحادثات في ال2007 2008 مع العدو الاسراءيلي والانكى انه حرب المقامات ليست طاءفية والي بيضحك انه الشعب السوري بدو (حزب الله ) اعني حزب الطاغية ليدافع عنو دخلك مين يلي عم بيدافع عن ارضو بوجه الغرباء اللبنانيين والعراقيبن والافغان انه الشعب السوري العظيم الذي حارب جنود الطاغية القذر فرجاء ما تحكي باسم سوريا واحلى اعجاب بين داعمي افيخاي ادرعي وابواق (المءاومة )!هزلت
شكرا هاري على كلامك اللطيف وادراكك لحقيقه الامور رغم انك لست من الشرق الاوسط ولكن لديك بصيرة نافذة بعكس البعض الذين ينظرون الى الامور من زاوية طائفتهم وملتهم فقط بالنسبة للاخت غادة اقول لا احد ينكر تضحيات المقاومه الفلسطينية ولكن الفلسطينين يحتاحون الى عنصر محفز ومنشط catalyst وهذا المحفز هو المقاومة في لبنان
بس لزكرك الشهيد عماد مغنية رحمه الله كان عنصرا في القوة سبعة عشر ومن اسس الحرس الثوري الايراني هو نحن ونحن لا ناخذ تحفيزا من ميليشيات طاءفية ! واعلمي تماما ان الذين قاتلو العدو في ثلاث حروب بعد انقطاع الدعم الايراني بسبب محاولة ارغامنا على البصم للطاغية نحنا ما بصمنا ببساطة رغم حصار غزة من الجار المصري وقطع الدعم الايراني وكان فلسطين تكون حقا ثم فجاة عندما تقول لا للطاغية تصبح باطلا!! وتم وصفنا من قبل اعلامكم( بالابن الضال )!! فهلا الهمكم موقفنا وتبراتم من الطاغية بس بعد شو هل تغسل الكلمات دماء مءات الالاف ! اغلب الاسرى الفلسطينيين والذين نتواصل معهم وقلتها واعيدها من اصحاب الاربعة مؤبدات اقسمو على قتال الطاغية ان خرجو يوما … من اسس كتاءب الامام علي دوموزيل سلوى هي حركة فتح في لبنان ومن كتب مشروع الحرس الثوري الايراني (وللاسف فقد تحولت الى خطيءة ) هو الاخ انيس نقاش يوم جاء الشباب الايرانيون اليه ليدعمهم في وجه طاغية طهران الشاه ومن اسس افواج المقاومة اللبنانية امل التي منها انشق حزب (الله) هو نحن ! فانتبهي نحن اهل الكتاب العزيز يلهمنا الله وحده وليس انتم !ويصنعنا الله على عينه ومن طعن جنود العدو بالسكين على الحواجز من حراءر الخليل ومن دهسوا بسياراتهم جنود العدو في القدس ومن هربو السلاح عبر الانفاق من غير يد الايرانيين التي تراودنا عن شرفنا الثوري وتريد منا ان نبصم لطاغية الشام برشوة معسكراتنا السابقة يعني ما سبق من الفضل مقابل تاييد ما لحق من القتل واعطاؤه صفة المقاومة لا يحتاجون الهاما من احد ! انصحك بالتواضع فعندما كانت اخر نسخة صواريخ ايرانية قبل ال2012 يصل مداها الى 40كن ايادي مهندسينا المحاصرين من كل طغاة الارض طورتها الى 80كم بلا منة من احد شعبنا دوموزيل سلوى مقاتلو حزب (الله) وحدة من حسناتو التي نستغفر الله عليها فقد اصبحت سيءات في حق اخوتنا نصرنا الايرانيين على الشاة ولما استوى عودهم نصرو فرعون سوريا على المستضعفين السوريين سيدتي اذكرك نحن جنود الكتاب العزيز نتلقى الاوامر من العلي القدير ولا نعصيه في تاييد دكتاتور ولا نقبل رشاويكم فان الله لما مد الينا السلاح لم ياخذ الرشوة منا فكيف ناخذها في دينه وعدله اقف على مءذنة القدس وارتل في اذنيك ان كنت من رفقاء السلاح القدامى ( ولا تركنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون )
تحية إجلال وتقدير لك أخت غادة كفيتي ووفيتي وصح الله لسانك وقلمك وردودك المقنعة. … وهبت النار من عكا للطيرة وكمشة صغار ربيوا عالحصيرة وهاي صاروا كبار ومنسيوش الديييييرة وميييين اللي ينسى فلسطين الجنة
وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ومتآمر ضد فلسطين والفلسطينيين وكل شرفاء الأمة العربية والإسلامية