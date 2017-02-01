وافد مصري يتلصص على دبلوماسية داخل غرفة قياس ملابس في الكويت
Feb 01, 2017
الكويت ـ ألقى رجال الأمن الكويتي في منطقة الفروانية، القبض على وافدٍ مصري يعملُ بائعاً في أحد مراكز التسوق، بناءً على بلاغٍ قدّمته دبلوماسية، اتهمته فيه بالتلصص عليها أثناء تبديلها الملابس في غرفة القياس.
وقال مصدر أمني إنه “في غمرة انهماك رجال الأمن في تسجيل الإجراءات القانونية والتدقيق على بيانات قليل الأدب، اتضح أنه مدين بمبلغ 700 دينار وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار فاقتيد إلى إدارة معاونة التنفيذ المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وسداد المبلغ المسجل عليه لإحدى الشركات، ومن ثم إحالته إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لإبعاده عن البلاد.
وصدرَ حُكمٌ من محكمة كويتية على المصري بالإبعاد، كما ألزمته بسداد مديونية بمبلغ 700 دينار مسجلة بحقه وصادر بها أمر ضبط وإحضار.
لو كان زبوناً وتلصص فلا شيئ لكنه البائع الذي يجب أن يكون عل خُلق حسن
هناك باعة في بعض البلاد العربية رأيتهم يبيعون ملابس داخلية للنساء! المصيبة أن معظم هذه النسوة من المحجبات !!
لم أجد رجلاً بالنرويج يبيع ملابس نسائية كانت داخلية أو حتى خارجية !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
*عامل بغض النظر عن (جنسيته) وقح
وغبي وخائن الأمانة.
سلام
التلصص هو قلة ادب نعم خصوصا لو استغل المتلصص مهنته شر استغلال. لكن لماذا الابعاد في دول الخليج والتي تصدر ضد بعض من يرتكبون مخالفات بسيطة كهذه!..واين الدليل اصلا على تلصصه؟.. ام كونها خواجاية وديبلوماسية وعليه فما تقوله مقدسا؟
عن اي نرويج تتحدت يااخ داوود
في النرويج مافي فرق بين رجل ومراة الكل يشتغل بدون تمييز وفي جميع المجالات..مافي شي حكر عالرجل او المراة…
اعطيك بعض الاسماء لمحلات تبيع ملابس داخلية وتشغل رجال
Cubus,kappahl.Hm,Lindix,Bion….وعشرات المحلات يصعب عدها او حصرها..احترمو عقولنا ياخي
حياك الله عزيزي ربيع وحيا الله الجميع
أنا لا أطعن بشهادتك ولكن بنفس الوقت لا تطعن بشهادتي
أقسم بالله العظيم أني لم أرى شخصياً رجل بالنرويج يبيع ملابس نسائية داخلية كانت أو خارجية
ولا حول ولا قوة الا بالله
بصراحة والحقيقة تقال ولا انا!
وانا اقصد هنا البوتيكات الصغيرة للملابس الداخلية..اما في المحلات الكبرى فلا ادري لاني لا أشتري منها ذلك.
أي امرأة سليمة الفطرة حياؤها يمنعها من شراء ملابس داخلية بائعوها رجال.