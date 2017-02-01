وافد مصري يتلصص على دبلوماسية داخل غرفة قياس ملابس في الكويت

الكويت ـ ألقى رجال الأمن الكويتي في منطقة الفروانية، القبض على وافدٍ مصري يعملُ بائعاً في أحد مراكز التسوق، بناءً على بلاغٍ قدّمته دبلوماسية، اتهمته فيه بالتلصص عليها أثناء تبديلها الملابس في غرفة القياس.

وقال مصدر أمني إنه “في غمرة انهماك رجال الأمن في تسجيل الإجراءات القانونية والتدقيق على بيانات قليل الأدب، اتضح أنه مدين بمبلغ 700 دينار وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار فاقتيد إلى إدارة معاونة التنفيذ المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وسداد المبلغ المسجل عليه لإحدى الشركات، ومن ثم إحالته إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لإبعاده عن البلاد.

وصدرَ حُكمٌ من محكمة كويتية على المصري بالإبعاد، كما ألزمته بسداد مديونية بمبلغ 700 دينار مسجلة بحقه وصادر بها أمر ضبط وإحضار.