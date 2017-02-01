محكمة في دبي تنزع الولاية عن جد بدد أملاك احفاده ووضع يده على ممتلكات بمليار درهم
دبي ـ عزلت محكمة الأحوال الشخصية في دبي ولاية جدّ على أموال وأصول أحفاده الثلاثة، التي يُديرها منذ وفاة نجله عام 2006، التي تتجاوز قيمتها مليار درهم، وألزمته بتسليم جميع أموال وممتلكات أحفاده، وما يتعلق بها من مستندات، مع كشف حساب عن إدارته منذ ولايته عليهم حتى تاريخ الحكم بعزله.
وجاء هذا الحكم، بعد أن رفعت والدة الأطفال القصر دعوى تطالب فيها بعزل الجد عن إدارة الأصول والأموال الخاصة بأبنائها، والتي يديرها بصفته ولياً عليهم، مبررة أنه “ارتكب مخالفات في إدارتها من خلال استيلائه على بعض الممتلكات، ونقل ملكيتها إلى اسمه، وبيعه أخرى واستيلائه على ثمنها، وعدم إيداعه ريع بعض الشركات والأراضي المؤجرة في حسابات القصّر، إضافة إلى إيقافه النفقة الشهرية الخاصة بحصة القصّر، التي كانت تصرف لهم من أموال الشركات التي يملكها والدهم المتوفى ويديرها جدهم”.
وأضافت أن “الجد ارتكب 10 مخالفات، منها عدم إجرائه حصر تركة ابنه المتوفى لأكثر من تسع سنوات، أي منذ توليته من قبل المحكمة وصياً عليها؛ ما أدى إلى تعريضها للخطر”.
ووفق الدعوى فإن “المخالفة الثانية تمثلت في تحويل الجد وتعديله عقود خمس شركات ومستودعات بالتنازل لنفسه بدلاً من القصّر، كون والدهم كان كفيلاً لها، وكان يتقاضى سنوياً عنها 300 ألف درهم، ما أضاع ملايين الدراهم التي كانت تدر دخلاً سنوياً للورثة، كما استولى عليها لنفسه مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 225 من قانون الأحوال الشخصية بأنه (لا يجوز للوصي بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي نائباً عنه)”.
وبينت الأم أن “الجد تنازل ـ أيضا – لنفسه عن فندق من ضمن الأصول العائدة للأحفاد؛ ما تسبب في ضياع 60 مليون درهم أرباحاً كان يدرها الفندق، ما يعد تبديداً لأموال التركة ويضع الولي الشرعي تحت طائلة عقاب القانون الجزائي”، مشيرة إلى أنه “ادعى لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر أنه فتح حساباً باسم أحفاده وأودع فيه ثلاثة ملايين و500 ألف درهم مُتحصلة من الشركات، غير أن ما أودع، بعد الرجوع إلى الحسابات البنكية، هو مبلغ مليون ونصف المليون درهم”.
ولفتت الدعوى إلى أن “الجد، بعد مرور خمس سنوات من توليه الولاية الشرعية على تركة ابنه، اعتدى على ملكية فندقين من ضمن الأصول، إذ أقام دعوى لدى المحكمة المدنية بملكيته الفندقين، غير أن المحكمة رفضت دعواه وأيدت محكمة الاستئناف الحكم”.
وبعد اطلاع النيابة العامة على الدعوى طلبت سلب ولاية الجد، وتعيين مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي ولياً لإدارة أموال وأصول الأحفاد.
فيما أنكر الجد أمام المحكمة ما تم الادعاء به، مقرراً أنه كان يودع الأموال في حسابات أحفاده البنكية.
بسم الله الرحمن الرحيم
وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) النساء
وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) النساء
قاتل الله الطمع وقلة الذمة والدين
ولا حول ولا قوة الا بالله
سواء كان الجد صادقا او كاذبا، لماذا يكون واليا عليهم اصلا؟!.. لقد توفي الأب رحمه الله وعليه تذهب ممتلكاته لأولاده وزوجته التي لها الحق في التصرف في مال زوجها او تعيين من تريد ليدير شؤونها!..ارفعوا ايديكم عن المراة فهي في احيان كثيرة جدا اشطر وأذكى من الرجل ولا تحتاج لوصي!…لقد قطعت السيدة امينة الصحراء على الجمال مع خادمتها ومع حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره ست سنوات متجهة الى أخواله قبل ان تموت رحمها الله في طريق العودة الى البيت حيث دفنتها الخادمة في منتصف الطريق وأكملت رحلتها حتى اوصلت الصغير الى البيت امنا!!..المراة أقوى مما تتصور ايها الرجل العربي فقط امنحها المساحة لتتحرك حتى تبدع واركن انت على جنب واتفرج!!!!
أختنا she
تحياتي
اذا توفى الأب وترك صغارا يمنح الشرع الولاية للجد على عامود النسب وإن علا ( كجد الجد وهكذا ) .
ويتولى الولي الولاية على الصغير ذكرا كان أم أنثى ويقوم بكل واجبات الرعاية والحماية وحفظ وإدارة مال الصغار
ويبقى للولي على الصغير تلك السلطة الى حين بلوغه سن الرشد وهي سن الثامنة عشر لدى معظم الدول العربية والإسلامية .