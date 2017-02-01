أكياس الشاي قد تسبب السرطان

لندن ـ يبدو أن أكياس الشاي الأسود التي تستعمل بشكل واسع عالمياً ليست بالأمان الذي نعتقده. فقد حذرت مجموعة من العلماء الألمان من أنها تحتوي على مواد مضرة بصحة الإنسان حتى إنها قد تسبب السرطان.

وفي التفاصيل، توصلت دراسة قام بها باحثون من جامعة “إمبراليد” الألمانية إلى أن أكياس الشاي تلك تحتوي على مواد قد تسبب السرطان.

وأظهرت تلك الدراسة بحسب ما نقلته صحيفة الحياة عن دورية “ساينس ديلي”، أن جميع أنواع الشاي التي شملتها الدراسة وتضم 6 أنواع، 3 منها من الشاي الرخيص و3 من الشاي الباهظ الثمن، أظهرت أنها تضم على الأقل 4 أنواع من المبيدات الحشرية. ووجدت ما لا يقل عن 10 أصناف من هذه المواد الضارة في نوع واحد من الشاي.

أما السبب أو المشكلة الحقيقية، فتكمن في الورق المستخدم، إذ يحتوي على مادة (epichlorohydrin)، المستخدمة في صناعة الورق والبلاستيك والمبيدات الحشرية.

ويبدو أن الحل الأنسب، استعمال الشاي “غير الموضب في أكياس″، لأنه وبحسب الباحثين فقد تبين أن أكياس الشاي أو تحديداً تلك المادة المصنوعة منها الأكياس تتحول إلى مادة مسرطنة تسمى 3-MCPD وتعد مشكلة جديدة في قطاع الغذاء العالمي، بمجرد ملامستها للماء.