أكياس الشاي قد تسبب السرطان
لندن ـ يبدو أن أكياس الشاي الأسود التي تستعمل بشكل واسع عالمياً ليست بالأمان الذي نعتقده. فقد حذرت مجموعة من العلماء الألمان من أنها تحتوي على مواد مضرة بصحة الإنسان حتى إنها قد تسبب السرطان.
وفي التفاصيل، توصلت دراسة قام بها باحثون من جامعة “إمبراليد” الألمانية إلى أن أكياس الشاي تلك تحتوي على مواد قد تسبب السرطان.
وأظهرت تلك الدراسة بحسب ما نقلته صحيفة الحياة عن دورية “ساينس ديلي”، أن جميع أنواع الشاي التي شملتها الدراسة وتضم 6 أنواع، 3 منها من الشاي الرخيص و3 من الشاي الباهظ الثمن، أظهرت أنها تضم على الأقل 4 أنواع من المبيدات الحشرية. ووجدت ما لا يقل عن 10 أصناف من هذه المواد الضارة في نوع واحد من الشاي.
أما السبب أو المشكلة الحقيقية، فتكمن في الورق المستخدم، إذ يحتوي على مادة (epichlorohydrin)، المستخدمة في صناعة الورق والبلاستيك والمبيدات الحشرية.
ويبدو أن الحل الأنسب، استعمال الشاي “غير الموضب في أكياس″، لأنه وبحسب الباحثين فقد تبين أن أكياس الشاي أو تحديداً تلك المادة المصنوعة منها الأكياس تتحول إلى مادة مسرطنة تسمى 3-MCPD وتعد مشكلة جديدة في قطاع الغذاء العالمي، بمجرد ملامستها للماء.
الكروي داود لا يستخدم أبداً أكياس الشاي لعدة أسباب أولها أنها تتكون من مخلفات الشاي !!
نعم فعند تعبئة أوراق الشاي الخشنة ثم المتوسطة ثم الناعمة تتبقى هناك بودرة على الأرض كانت ترمى ثم أصبحت تُعبأ في أكياس !!!
يا محلى الشاي الأسود الخشن مع الهيل داخل الإبريق الصيني على شمعة لحفظ حرارته
ولا حول ولا قوة الا بالله
*يا عمي منذ عقود وخلق الله تشرب
(الشاي) بأكياس ولم نسمع او نقرأ
عن حالة سرطان واحدة سببها
الشاي او اكياسه..؟!
*انا شخصيا بشرب الشاي بأكياس
منذ اكثر من 30سنة والصحة ممتازة
بفضل الله وكرمه والحمدلله على كل شيء.
سلام
كل يوم يطلعوا بشي جديد. الله يكون في عون الي بيسمع ليهم .راه يجدوا
اتفق تماما مع تقرير … البريطانيين مولعين بشرب الشاي .. عندنا الرخيص معبأة باكياس و و لونة مجرد سواد بسواد بمذاق يياااك … اما الغالي فهو بدون اكياس لونة احمر داكن ذهبي لامع و مذاقة يمي يمي .. انا اشرب الشاي الاخضر فهو رائع صحي و يجعل جسدك مثل الجززال
يا محلا ابريق الشاي الخشن مع الهيل فوق حطب السمر في جو ماطر فوق رمال الصحراء وقت الغروب.