استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل في آيار
الرباط ـ «القدس العربي»: أفادت تقارير نشرت في المغرب باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب والدولة العبرية، وذلك بعد مضي 13 سنة على توقفها.
وأعلنت وكالة «بساط الريح» ومقرها تل أبيب، استئناف الرحلات الجوية بين البلدين عبر جزيرة صقلية، نظرا لعدم وجود أي اتفاق طيران بين المغرب وإسرائيل.
وتتوقع وكالة السفر المذكورة أن ينطلق خط الطيران خلال شهر أيار/ مايو المقبل لمدة شهرين مع إمكانية التمديد. وتكلف الرحلة التي تربط ما بين تل أبيب ومراكش أو الدار البيضاء 600 دولار على الأقل.
وستعمل شركة الطيران الإيطالية «نيوس» على إدارة الرحلات، التي يتخللها توقف قصير في جزيرة صقلية قبل أن يستأنف المســافرون رحلتهم إلى المغرب، التي تستغرق 7 ساعات.
وكانت وكالة الأسفار «بساط الريح» الإسرائيلية تقوم برحلات مباشرة بين الدار البيضاء وتل أبيب، لكنها توقفت عن العمل في 2002 بعد اندلاع الانتفاضة الثانية وتدهور العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، و»ومع ذلك واصلت شركات السياحة الإسرائيلية عملها وقامت برحلات إلى المغرب عبر بلد ثالت مثل إسبانيا».
ما شاء الله – زيارات صهيونية لبلاد أمير المؤمنين ! ذاب الثلج وبان المرج
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) الأنفال
التعاون مع الصهاينة بأي شكل من الأشكال هو في حده خيانة لله وللرسول وخيانة للأمانة
ولا حول ولا قوة الا بالله
تبريرات لهذه الخطوة حتما ستأتي من هنا وهناك .لكن كما يقال لا يصح إلا الصحيح.خطوة مرفوضة من أساسها وخاصة من دولة ( تكفل رسميا )الدفاع عن القدس.فلسطين الله يكون بعونك.
الخبر لا يحمل أي جديد فمئات اليهود المغاربة دأبوا على زيارة أضرحتهم كل سنة وبعض المواقع التاريخية التي ارتبطت باستقرار اليهود بالمغرب طوال خمس قرون بعد طردهم من الأندلس، هذه الزيارات كانت تتم دائما بواسطة شركات طيران أوروبية وبرحلات غير مباشرة كما هو حال هذه الرحلة المبرمجة عبر صقلية والتي تشرف عليها شركة طيران إيطالية.
هل للمغرب علاقات ديبلوماسية مع الكيان المحتل لأرض فلسطين كما هو حال الأردن ومصر وتركيا؟ الكل يعلم أن لا علاقات رسمية معلنة، لكن هناك شكوك تحوم حول وجود علاقات خفية بين أقطاب الدولة العميقة في البلد مع الكيان المحتل كما هو حال معظم الدول العربية.
الموقف الشعبي يرفض التطبيع، فليس في المغرب أي حزي سياسي أو هيئة مدنية أو جمعية حقوقية تدعو للتطبيع مع الكيان المحتل، بيد أن هناك بعض الشخصيات المغمورة التي قامت مؤخرا بزيارات للكيان المحتل مما أثار شكوك حول دور الدولة العميقة في مثل هذه التحركات والهدف منها.
سياسة الملك الحكيمة مع الحبايب !
بذأت الصورة تكتمل ما كان تكهنات اصبح واقعا ملموسا …فما رأي حراس معبد المخزن الذين ينخرون في كل المواقع ويبررون كل افعال المخزن…..الآن ليس من الصعب علينا ان نعرف من القوى العالمية التي تعمل جاهدة لتسويق صورة غير حقيقية عن الاوضاع في البلد وتجميل كل قبيح. على كل ذاب الثلج وبان اللي كان مخبى.
اخي الكروي داود تحيه طيبه من اعماق قلبي لشخصك الكريم انا اتفاجيء من استغرابك وانت خير المثقفين والمطلعين على اكثر الامور انك لا تعلم بهذه الامور البسيطه انا فكرتك تعلم ان الامور بين اكثر الدول وشبه الدول العربيه كما احب ان اسميها وبين العدو الصهيوني وصلت اكثر من موضوع السياحه الى مواضيع استراتيجيه وعلاقات قويه ودفاعيه قويه وهي قديمه ومن السبعينان القرن الماضي ولا تستغرب في يوم من الايام ان تتحد اسرائيل مع بعض او اكثر الدول العربيه في قتال ايران الشيعيه يعني نتحد مع اليهود والنصارى ضد الشيعه لان هذه السياسه التي يلحن لها بالمنطقه وهي التعاون ثم التعاون وكذلك لا تنسى الموضوع الاقتصادي المهم للعدو لانه العرب غير فاعلين بهذا الموضوع وهم مستهلكين حتى علبه الفول كلفورنيا من امريكا بدل رميه او اطعامه للبقر في امريكا اصبح يصدر لهذه الامه .
ارجو منك ان تفكر قليلا بالموضوع وتراجع نفسك وشكرا لك على ذوبان الثلج ليبان المرج !!
حياك الله عزيزي أبو عرب وحيا الله جميع المعلقين وحيا الله الجميع
1- إستغرابي هو لمن يدافع عن هذا النظام ليل نهار بل ويسانده على ظلمه لشعبه وظلم الشعب الفلسطيني الذي يدعي نصرته برئاسة لجنة القدس
2- نعم الكروي داود يعتقد أن لإيران ديناً آخر غير الإسلام الذي نعرفه ومع هذا لا يجوز لنا تكفيرهم لشهادة أن لا إله إلا الله
3- لا يجوز لنا الإستنجاد مطلقاً بغير المسلمين لقتال من يشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله
4- أكرر بأن أي تعاون مع الصهاينة بأي شكل من الأشكال هو في حد ذاته خيانة لله وللرسول وخيانة للأمانة وللأمة
ولا حول ولا قوة الا بالله
ايه المعلق من النرويج، الم نتفق على عدم استعمال القرآن. اراك في حاجة ماسة للاستعانة بآيات الله تعالى.
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الم اقل في احد تعليقاتي، ان المناهضين للتطبيع تلقوا ضربة قوية و قاسية جدا، بعدم انسحاب فلسطين مؤازرة للمغرب
في قمة مالابو. الم اقل ان كل هذه الاستماتة بربط المغرب و المغاربة بالصهيونية تاتي بنتائج عكسية و هي ضرب من حمية
الجاهلية. تعالى الآن و حلل ما يقع. تريد للمغاربة الايمان بقضايى العرب و المصير المشترك. لنحلل ماذا وقع في اديس ابيبا.
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موريتانيا، مصر، تونس، امتنعت عن التصويت، يعني حرمان المغرب من النصاب القانون للالتحاق، يعني، رفض عودته.
الجزائر، حدث و لا حرج، الاستماتة في تمزيق المغرب منذ عقود. سوريا تعترف بالبوليزاريو. ليبيا القدافي كانت هي الام
للبوليزاريو. السؤال، من يقف مع المغرب من العرب؟
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قد يقول قائل، انني ابحث على اعذار … لا انني اقول، بان الكل ياثر على الكل. و المجتمع المدني المناهض للتطبيع، شئتم
ام ابيتم، تلقى ضربة قاسية، و الآن يتضح انها كانت اكثر من قاسية. و قد عبرت عن هذا بعد استقراء للامر.
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الدليل، هل من دولة ستسجب الامر، باسم قضايا العرب، حتى ساسة فلسطين، لن يقولوا شيئا. باسم المجتمع المدني المغربي
المناهض للتطبيع، نشكر كل من ساهم في هذا الوضع الكارثي. الرجاء قرائة تعليقي بتاني، و بدون حمية الجاهلية.
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الحقيقة المرة هي انه الآن، و بعد كل ما جرى، صار من الصعب جدا جدا مساندة اي قضية عربية. هذا الوضع، ساهم فيه الجميع.
منذ ثلاثة أيام فقط كان أمير المؤمنين لجميع الديانت يدافع عن القدس في القمة الافريقية واليوم يعلنها المغرب صراحةبربط المغرب بتل أبيب بخط جوي ..ما هذا الاتناقض يا أمير المؤمنين لجميع الديانات
@الودغيري، باسمك و من خلالك اتوجه لكل من يستعمل كلمة امير المؤمنين، للنبز في المغرب، و اعطيكم هذا الخبر الصادم. مثال بسيط لحرب دروس لا يشعر بها الا اولو الاباب، اليكم الخبر: استطاعت ايران تشييع خمسة ملايين من المواطنين في نيجيريا. مبروك عليكم ايهه الاخوة، الدين يكسرون بيوتهم بدون دراية، حمية الجاهلية فقط.
مبروك و الف مبروك.
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اولا، دعوني احدد موقفي، انا سني ممارسة، و لا احد في العالم يستطيع اقناعي الدفاع عن السنة باسم الطائفية. انا ادافع عن وطني باسم الوطنية، ثم العرب باسم القومية، ثم الاسلام بشيعته باسم الدود عن الدين. لكن، ما تقوم به ايران و حتى في دول عربية، وجب التصدي له بقوة، لانه تسلل من اجل الهيمنة، و هذا ليس بالتشيع كممارسة مثلها مثل التسنن، بل هو مخطط سياسي يستهدف الهيمن. فمبروك عليكم خمسة ملايين شيعة تابعين لايران في عقر افريقيا السنية.
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من يستصدى لهذا في افريقيا؟ انها مؤسسة امارة المؤمنين التي لا تكفوا عن شتمها و لمزها. فهمتم الآن خطر شتائمكم؟
الم ترون ان نيجيريا طلبت العون من امير المؤمنين؟ نيجيريا صارت في خطر. نيجيريا في شمالها سنية مالكية. و مالي و السينيغال، و و و. … اين هي الازهر؟ اين هي القيروان في تونس، و ما ادراك ما القيروان؟ ماذا تفعلون …
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ايه الاخوة، ان سمعتم كلمة امارة المؤمنين، فلا يجب عليكم ربطها بمسلسلات دينية في رمضان، و كان امير المؤمنين بلحية طويلة و مسبحة و يأم الناس … امارة المؤمنين هي مؤسسة دستورية عصرية بمعنى الكلمة، و هي تاطر الحقل الديني بما فيه الاقليات في المغرب، و حتى في بلدان افريقية. و تامننا من فوضى الفتاوى، و النتيجة ضاهرة للعيان، لا توجد فوضى دينية بتاتا. هذا الامر يعد كنزا. و الاسم امير المؤمنين هو مجرد ميراث ثقافي لدولة عريقة عمرها 14 قرن. و الملك هو رمز للمؤسسة التي يديرها جهابدة في تخصصاتهم منفتحين على علم الاجتماع و السياسة و علم النفس …
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انطلاقا من روابط تاريخية و روحية مع بلدان افريقية، مؤسسة امارة المؤمنين تتصدى بنجاح لمناورات ايران في افريقيا. فماذا تريدون بشتائمكم؟ هناك مئات الاممة ياتون الى المغرب. هناك مؤسسة لعلماء افريقيا بالقرويين بفاس، هناك مجهودات جبارة … هل ستكفون عن هدم بيتكم بايديكم ام تكملوا طعنات حمية الجاهلية؟ شيئ من التعقل و التبصر.
قبل أيام فقط قرأت خبر قلق العرب من تعيين ترامب 11 يهودياً في حكومته أما حكام العرب وعلى رأسهم مسئول لجنة القدس ملك المغرب يتعاملون مع الكيان الصهيوني الغاصب وكأنه دولة شرعية غير محتلة.
” يسرق مع السراقيين ويصرخ مع أصحاب الدار “بالامس كان المغرب يدافع عن القدس في قمة افريقيا واليوم يربط النقل الجوي بين اسرائيل والمغرب
العدو الجزائري يتمنى ان تتاح لهم الفرصة كما اتاحت لرئيس بوتفليقة عندما ضم الى احضانه الرئيس الاسرائيلي لربط العلاقة مع اسرائيل . كفى من النفاق انتم تستنجيدون ليل نهار ان ترضى عنكم اسرائيل لتخفي عنكم وحلفائها الجرائم الابادة في الحق الشعب الجزائري وتيزي وزو والغرداية يريدون الاستقلال وهي اخر مناطق المحتل في العالم والصحراوي حرمتهم رجوع الى وطنهم . عندما اعدم الصدام الحسين دهب الرئيس بوتفليقة يستنجد بامريكا ان ترضى عنها اسرائيل حتى لا يشملها الغزو . اتقوا الله من دهب الى امريكا مخلوعا خائفا الجزائر ام المغرب , مع العلم لم يستدع بوش الرئيس الجزائري الى الزيارة الولايات المتحدة الامريكية .
يا الكروي ادا اردت ان تتكلم عن المغرب عليك ان تغسل فمك بماء البحر وادا لم يلبي لك داك البحر فالمحيط.
نشرت جريدة العلم المغربية لخريطة المغرب مبتورة من جهة الصحراء الغربية المعتمدة لدى الإتحاد الإفريقي ، وليس في الأمر خطأ ، هذا ما صادق
عليه البرلمان المغربي ، الحدود الموروثة عشية الإستقلال
يا إبن الوليد من المانيا
موريتانيا صوتت بنعم لانضمام المغرب للإتحاد الإفريقي ولم تمتنع عن التصويت صحح معلوماتك
@محمد علي، موريتانيا صوتت بنعم، ثم افرغرت التصويت بتحفضات عديدة، منها تقريبا الاعتراف بالبوليزاريو.
النتيجة هي انها لم تصوت، و لم تحسب من الاصوات 39 بدون تحفض. كذلك حال مصر و تونس. يعني اعطيك تفاحة
باليمين، و آخذها بالشمال. لكن هذا ليس موقف الاشقاء في موريتانيا، بل مناورة سياسوية للانقلابي.
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الم ترى ان وزير خارجية الجزائر اعلن انه تلقى الامر بمساندة المغرب من بوتفليقا مباشرة !!! و هم الآن يقولون انهم ساندوا المغرب.
يا اخي محمد من موريطانيا انت تعرفهم هم يزورون الحقائق . قرات هدا الضباح جريدة المساء الجزائرية ادعت في احدى مقالاتها ان الاتحاد الافريقي اعلن في بيانه ختامي يطلب منع انشطة كراس مونطانا في الداحلة كما جرت العدة ان تقيمها في الداخلة كل سنة. يا اخي كلهم مراظين نفسيين لا حول ولا قوة الا باللله .
أولاً، فإن تسميتها ليست “الدولة العبرية” وإنما الدولة الصهيونية. إن إطلاق الدولة العبرية عليها يعطيها شرعية تاريخية وكأن فلسطين كانت دائماً دولة عبرية، وهذا تزييف للتاريخ ومسيئ لمشاعر جميع الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم. نرجو من صحيفة القدس العربي التعميم على جميع مراسليها والعاملين فيها بعدم تكرار هذا الغلط في المستقبل. أما بالنسبة “لإستئناف” رحلات الطيران بين المغرب ودولة العدو الصهيوني فإن هذا عار على النظام المغربي وعلى منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية والإسلامية سحب الثقة من الحكومة المغربية وسحب رئاسة لجنة القدس من الملك المغربي الذي يفقد مصداقيته في إتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بإحتلالها وإجرامها وعنصريتها وتهويد مدينة القدس الشريف وفلسطين المحتلة.
القراءة المتمعنة للخبر كما ورد ضمن المقال تبرز ما يلي:
- ليس هنالك اتفاق للربط الجوي بين المغرب و إسرائيل.
- ليس هنالك خط جوي مباشر بين البلدين، رغم أن المقال يتحدث في فقرته الأولى عن خط مباشر لكنه يعود بعد ذلك مباشرة ليتحدث عن خط جوي عبر جزيرة صقلية.
- من المعروف أن اليهود من أصل مغربي المستقرين في إسرائيل وغيرها من الدول يحرصون على المجيئ إلى المغرب وحضور المواسم وزيارة أضرحتهم لأن المجتمع المغربي معروف منذ القديم بسيادة قيم التسامح والحرية و احترام الأديان السماوية.
- علاقات الدولة والمسلمين المغاربة باليهود المغاربة ( باستثناء الصهاينة منهم )هي علاقة تسامح وتقدير تجعل كثيرا من مناهضي التطبيع في المغرب من اليهود على غرار السرفاتي وليفي سيمون وعمران المالح الذين وافتهم المنية كما أن هيئة مقاطعة إسرائيل يرأسها المناضل اليهودي أسيدون سيون. ولذا نحن نفرق بين اليهودي والصهيوني … وبطبيعة الحال هذه معطيات يصعب على غير المغاربة استيعابها وتقبلها، ولذلك نخوض في الانتقادات والشتائم التي تؤخر ولا تقدم عن المغرب والمغاربة وأمير المؤمنين. أو لم يكن للختيار ياسر عرفات رحمه الله معارف وأصدقاء يدافعون عن حقوق الفلسطينيين ؟
رد على تعليق الأخ هيثم:
- أن تتوقف الطائرات في طريقها بين المغرب وإسرائيل في إحدى المدن هو تحايل سخيف لا يلغي حقيقة الطيران بين البلدين. فالموضوع هو ليس أن يكون هناك خط مباشر وإنما طيران يربطبها معاً.
- إننا لسنا ضد اليهود، ولكننا ضد الصهاينة منهم. كل يهودي ترك وطنه وهاجر إلى فلسطين المحتلة هو صهيوني، فهو مستعمر يخدم في الجيش الصهيوني ويمارس القتل والعنصرية ويمارس التطهير العرقي ويرفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. كما أن من أكثر المجرمين والعنصريين الصهاينة هم للأسف من يهود المغرب العربي الذين نكروا لجميع العرب الذين إحتووهم وحموهم ودافعوا عنهم عندما كانت أوروبا تمارس قتلهم.
- ومن نافل القول أن إسرائيل هي قلعة الصهيونية والحقد والإجرام ضد العرب. فرجاء إحترام ذكاء القارئ العربي قليلاً وعدم التستر وراء اليهود، والخلط بين اليهود والصهاينة، وتمرير الصهاينة المجرمين تحت يافطة أننا لسنا ضد اليهود …الخ.
الأخ علي: شكرا لك.أثمن عاليا الآراء التي وردت في تعليقك. أتفق معك فيما يخص التمييز بين اليهود والصهاينة وعلى دور يهود المغرب في ممارسة الإجرام في فلسطين. النقطة الأساسية التي أردت أن أبرز في تدخلي هي تشبت اليهود المغاربة بزيارة المغرب علما أن أغلبهم موالون للصهيونية وهذه ظاهرة لا نجدها في بلدان عربية أخرى باستثناء تونس ربما. طبعا سياسة النظام في المغرب تساعد على وجود هذه الظاهرة لأسباب متعددة.أما مسألة الخط المباشر عبر صقلية فهي غير مطروحة بتاتا.فمن المؤكد أن الدولة المغربية ليست غبية للتورط في فضيحة رخيصة مثلما ذكرت ،خاصة وأن المغرب عرف أكبر المظاهرات في التنديد بجرائم إسرائيل. مع تحياتي.
رغم الداء و الاعداء فسيبقى المغرب شامخا وعقدة لكثير من الحاقدين و المنافقين اللهم حفظ هدا البلد و جعله آمنا مطمئنا آمين
على الدولة الجزائرية ضبط حدودها ببناء جدار اسمنتي مع هذا الجار المتامر على القضايا العربية .
المغرب يستقبل الاف الاسرائليين و منهم بطبيعة الحال عناصر الموصاد حتى يكون اقرب الى اكبر دولة عدوة لاسرائيل و هي الجزائر التي يصنفها الموصاد انها الوحيدة بين العرب التي ليس لها اي خيط مع اسرائيل و شعبها من اشد اعداء اسرائيل حتى في اللقاءات الرياضية علم فلسطين دائما حاضرا.
وتستمر العقدة من كلمة المغرب
اسال الأخ أو الأخت من النرويج أن يرجع إلى أرشيف جنازة الحسن الثاني وكيف تم السلام بين رئيسك و ايهود باراك تمعن في الصورة
اما إستخدام الأحاديث النبوية و القرآن دليل قاطع اختلاط عليك الأمر
الأفارقة ”شبعوا” ضحكا على هذا النوع من البشر الذي لا يوجد إلا عند قوم يعيشون في شمال إفريقيا! إذ كيف يحاول المغرب الدخول إلى الاتحاد الإفريقي ويشترط طرد من فيها ويدخل هو مكانه! فيما يحاول من هو بالداخل منع القادم الجديد من الدخول! شيء فعلا يضحك! خصوصا عندما يجري مثل هذا الحوار البليد والباهت أمام الأفارقة الذين يريدون بناء منظمة محترمة تعكف على حل مشاكل القارة وليس مشاكل أناس لا يعرفون من السياسة إلا إثارة المشاكل! أناس يحولون خيباتهم إلى انتصارات وهمية! إذا كان الدخول إلى المنظمة انتصارا والخروج منها انتصارا! فما هي معاني الهزيمة إذن؟!
@Rachid الهزيمة هي ان تحاول شيئا ما و لا تفلح فيه. مثال، الجزائر فعلت المستحيل لمنع المغرب من الرجوع
الى الاتحاد و لم توفق. هذا مثال للهزيمة.
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اما دول الاتحاد الافريقي، فهي كما قلت ليست قاصرة، و قد قررت مصلحتها، و تعرف من اين تاكل الكثف.
المغرب ليس له علاقات مع الصهاينة رغم ان هناك اكثرية من اليهود المغاربة يعيشون هناك وليس من المروءة في شيء ان نتنكر لهم نعم الصهاينة مجرمون قتلة ودولتهم دولة العدوان على كل المسلمين مواجهتها..ليس كما يقوم به البعض هنا كالكراوي من النرويج الذي ندب حياته لهجاء المغرب وما يقوم به الملك اعزه الله مشكلة العرب انهم اصحاب فتن ويختلقون الفتن ومن التعليقات يمكن التاكد من ذلك…نحن المغاربة لنا حارة هناك ودفاعنا عن فلسطين ليس وليد اللحظة ولا يمكن لاحد ان يزايد علينا ..وحتى اننا الوحدين الذين خرجوا في مظاهرات مليونية نصرة لفلسطين….فقط اصمتوا هو خير لكم وافضل لا تلوكون الكلام وانتم تبحثون عن اشعال الفتن والتفنن في مهاجمة الاخرين عاش المغرب وعاش الملك..
لك داكرة يا الرشيد من الجزائر مثل الدبانة تضربها تعود اليك بسرعة كانك لم تضربها. الاتجاد المغرب العربي مكون من خمس الدول تريد الجزائر طرد المغرب وتعوضه البيولسزاريوا . انصحك ان تدهب الى طبيب نفساني يعالجك . اولى لك ان تهتم بشؤون داخلية لبلدك . انتخابات على الابواب .
Rachid-Algérie
معاني الهزيمة أنك هنا
ابن الوليد. المانيا.
من الفطرة السليمة ان نستدرك ان عودة الوطن الى الاتحاد الافريقي كانت مدروسة و دقيقة في كل خطواتها، في المكان و الزمان و ستاتي بثمارها على الامد القريب و المتوسط و البعيد، بالصبر و الحكامة بطبيعة الحال. امس استمعت الى نقاشات محللين سياسيين جزائريين ( ابواق العسكر)حول هذا الموضوع و اقسم بالله الى ان وجوههم و كلامهم كان يعبر عن بارانويا و هيستيريا جماعية. احدهم تجرا ان يقول ان كل هذا مفاجأ وان هناك تمويلات كبيرة وراء تحركات محمد السادس. هنيئا لاخواني المغاربة و لكل من عمل صالحا من اجل عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي.
ثم بعد ذلك فإن ” أمير المؤمنين ” يقول إن احتمال إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل مقر سفارتها في «إسرائيل» إلى مدينة القدس، « من شأنه أن ينسف جهود تسوية القضية الفلسطينية العادلة، فضلا عن تداعياته الوخيمة على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره ».ما شاء الله .
عندما إستقبل الراحل الحسن التاني رحمه الله شيمون بيريز في قصره بالرباط
قامت الدنيا في العالم العربي بسبب هذه الزيارة حينها رد عليهم الراحل بأن
جميع من إستنكروا هاته الزيارة يسيل لعابهم للقاء ولومسؤول إسرائيلي عادي
أنصح الكروي النرويج بمشاهدة شريط جنازة الحسن التاني ليرى طريقة
عناق رئيسه لباراك الرئيس الإسرائلي آنداك أقامت عليها الجزيرة الذنيا