﻿ألف مسؤول أمريكي يعترضون على قرار ترامب بـ«حظر المسلمين»

واشنطن ـ «القدس العربي» ـ من تمام البرازي: فيما تستمر النقاشات الحادة حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، تواجه إدارته موجة طعون قانونية واسعة، وقد بلغ عدد الموقعين على رسالة الاعتراض من قبل موظفي الخارجية الأمريكية ألف موقع، فيما انضمت ولايات جديدة لحملة الاحتجاج.

وأظهر استطلاع للرأي أجري بالتعاون بين «رويترز» و«إبسوس» أن أقل من ثلث الأمريكيين يعتقدون أن فرض حظر مؤقت على سفر مواطني الدول السبع سيجعلهم «أكثر أمناً». وفي سياق متصل قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غونتيريس إن القيود التي فرضها الرئيس الأمريكي على سفر مواطني سبع دول وتجميد إعادة توطين اللاجئين يجب رفعها عاجلا وليس آجلا.

وأضاف «ليست هذه أفضل طريقة لحماية الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى في ما يتعلق بالمخاوف الخطيرة المتعلقة باختراق إرهابي محتمل».

من جهة أخرى اعتبر وزير خارجية دولة الإمارات المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس، ردا على مرسوم الرئيس الأمريكي «لا شك أن الدول لها الحق في أن تتخذ قراراتها السيادية، والولايات المتحدة اتخذت قرارا من ضمن هذه القرارات السيادية. وهو غير موجه ضد الإسلام».

فيما دافع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن «حق الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها».

وفي مقابلة مع «بي بي سي» في لندن أعرب عن تفاؤله بألا ينفذ الرئيس ترامب وعوده الانتخابية بإيقاف كافة واردات النفط من السعودية، التي تعد المصدر الرئيسي له إلى الولايات المتحدة.

ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» إحصائية تشير إلى أن عدد الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم بتهم الإعداد لهجمات ضد الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 هم كما يلي: 81 أمريكيا ثم 18 من السعــــودية و10 من باكستان و5 من الصومال و5 من يوغوسلافيا سابقا و4 من أفغانستان و4 من مصر و3 من العراق و2 من اليمن وأيراني واحد، أما ليبيا والسودان وسورية فالرقم صفر لمواطني تلك البلدان الثلاثة. في سياق آخر كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن شركة «ماغال» الإسرائيلية للصناعات الأمنية من أبرز المرشحين لبناء جدار ترامب على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسي. وأوضحت أن الشركة الإسرائيلية طلبت العقد عن طريق الفرع الأمريكي لها، وهي شركة «سنستار»، وهي واحدة من 15 فرعًا للشركة حول العالم. ومن المقرر أن يعرض الفرع الأمريكي للشركة منظومة ‘»ايبر باترول» في مؤتمر عن أمن الحدود يعقد في ولاية فرجينيا، الذي تنظمه شركات للصناعات العسكرية.

ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، وآخرون من هيئات وقطاعات أمنية أخرى.