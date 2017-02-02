ألف مسؤول أمريكي يعترضون على قرار ترامب بـ«حظر المسلمين»
• الإمارات تعتبره شأنا داخليا • السعودية تؤيده • الأمم المتحدة تطالب بالغائه عاجلا • شركة إسرائيلية تشارك ببناء الجدار مع المكسيك
واشنطن ـ «القدس العربي» ـ من تمام البرازي: فيما تستمر النقاشات الحادة حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، تواجه إدارته موجة طعون قانونية واسعة، وقد بلغ عدد الموقعين على رسالة الاعتراض من قبل موظفي الخارجية الأمريكية ألف موقع، فيما انضمت ولايات جديدة لحملة الاحتجاج.
وأظهر استطلاع للرأي أجري بالتعاون بين «رويترز» و«إبسوس» أن أقل من ثلث الأمريكيين يعتقدون أن فرض حظر مؤقت على سفر مواطني الدول السبع سيجعلهم «أكثر أمناً». وفي سياق متصل قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غونتيريس إن القيود التي فرضها الرئيس الأمريكي على سفر مواطني سبع دول وتجميد إعادة توطين اللاجئين يجب رفعها عاجلا وليس آجلا.
وأضاف «ليست هذه أفضل طريقة لحماية الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى في ما يتعلق بالمخاوف الخطيرة المتعلقة باختراق إرهابي محتمل».
من جهة أخرى اعتبر وزير خارجية دولة الإمارات المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس، ردا على مرسوم الرئيس الأمريكي «لا شك أن الدول لها الحق في أن تتخذ قراراتها السيادية، والولايات المتحدة اتخذت قرارا من ضمن هذه القرارات السيادية. وهو غير موجه ضد الإسلام».
فيما دافع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن «حق الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها».
وفي مقابلة مع «بي بي سي» في لندن أعرب عن تفاؤله بألا ينفذ الرئيس ترامب وعوده الانتخابية بإيقاف كافة واردات النفط من السعودية، التي تعد المصدر الرئيسي له إلى الولايات المتحدة.
ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» إحصائية تشير إلى أن عدد الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم بتهم الإعداد لهجمات ضد الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 هم كما يلي: 81 أمريكيا ثم 18 من السعــــودية و10 من باكستان و5 من الصومال و5 من يوغوسلافيا سابقا و4 من أفغانستان و4 من مصر و3 من العراق و2 من اليمن وأيراني واحد، أما ليبيا والسودان وسورية فالرقم صفر لمواطني تلك البلدان الثلاثة. في سياق آخر كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن شركة «ماغال» الإسرائيلية للصناعات الأمنية من أبرز المرشحين لبناء جدار ترامب على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسي. وأوضحت أن الشركة الإسرائيلية طلبت العقد عن طريق الفرع الأمريكي لها، وهي شركة «سنستار»، وهي واحدة من 15 فرعًا للشركة حول العالم. ومن المقرر أن يعرض الفرع الأمريكي للشركة منظومة ‘»ايبر باترول» في مؤتمر عن أمن الحدود يعقد في ولاية فرجينيا، الذي تنظمه شركات للصناعات العسكرية.
ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، وآخرون من هيئات وقطاعات أمنية أخرى.
• الإمارات تعتبره شأنا داخليا • السعودية تؤيده • الأمم المتحدة تطالب بالغائه عاجلا • شركة إسرائيلية تشارك ببناء الجدار مع المكسيك
انا استغرب والله , العالم كله بما فيهم الامريكان يعتبرون قرارات ترامب خطيره وخطا اما الامارات والسعوديه طبعا من الخوف يعتبرونها قرارات سليمه وكذلك لانها تتماشا مع ما يفعلونه بقوانينهم الظالمه للبشر في بلادهم اي يعني ان الطيور على اشكالها تقع كما يقول المثل كذلك يجب ان تعلم هذه الدول ان هذه السياسه لا تفيد مع ترامبن لانه جاييكم الدور ولا مفر من ذلك انصحكم باللجوء الى الجار ذا القربي افضل لكم من معاداه المسلمين والجيران ولا فائده لكم من طرابن ولا غيره من الطرابين !
هو اتى به الله ليخلص عليكم واحد تلو الاخر مثل الثيران الثلاث عندما اكلوا الاوحد تلو الاخر …..
الف مسوول امريكي يعترض على سياسه ترامب عدا غالبيه دول اوروبا والعالم يعترض والاخ وزير خارجه الامارات يمتدح ويرحب بالقرارات الحكيمه لترامب اين نجد محاباه ومسح جوخ اكثر من ما نراه من اعرابنا لا حول ولا قوه الا بالله لكن هذه السياسه لا تفيد مع الثور الهائج لانه جاييكم الدور لا محاله !
اذا كان هاذا القرار ليس موجها ضد المسلمين والاسلام اذا هو موجه لاسرائيل ولباقي الكواكب الاخرى!
من جهة أخرى اعتبر وزير خارجية دولة الإمارات المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس، ردا على مرسوم الرئيس الأمريكي «لا شك أن الدول لها الحق في أن تتخذ قراراتها السيادية، والولايات المتحدة اتخذت قرارا من ضمن هذه القرارات السيادية. وهو غير موجه ضد الإسلام».
ومتي تتخذون قرارا سياديا لحمايه اطفال ونساء فلسطين والاقصي المبارك من القتل والاقتصاب والانتهاك ولو بالمقاطعه والصمت اضعف الايمان
السياسة هي المكر ( التمثيل ) الكذب هو نفس الشيء , وكل حكام العرب يرهبون ترامب , أكثر مما يرهبون الله , انهم مسلمين بالكلمة , ولتعرف الحقيقة في اسلامهم ادخل بيوتهم وستجد معظم أنواع المحرمات وكأن الشيطان سيدهم والاههم .
وكأنهم متقنين للمكر ولكن الله أمكر الماكرين .
الطيور على اشكالها تقع الموافقون للقانون لديهم سمات مشتركة
نصابون سارقون لشعوبهم ترام 4 مرات اعلان افلاس كيف يفلس 4 مرات ولديه مليارات والاخرون مليارديرات بدون عمل او مؤهلات
متعجرفون يعيشون في أبراج متكبرون على الناس يظنون انهم افهم من غيرهم
هزازين ذنب لليهود بشكل عجيب بل مناصرين لهم ظاهرا وباطنا
قوم بهت لانهم يقترفون الاجرام ويتهمون الأبرياء هم من فعلوا 911 واتهموا العرب والمسلمين والموافقون رسخوا هذه التهم وشاركوا بتدمير العراق وافغانستان
متهمون بالعمالة للخارج ترامب للروس وإسرائيل والاخرون للامريكان والانجليز وإسرائيل والخ الخ …..
عنصريون حتى الثمالة نتن ياهو واليهود ضد كل الاغيار الجويم كما يسمونهم وترامب يعادي الملونين والنساء واللاتين والموافقون كل من دخل
بلادهم يلاحظ استعلائهم على أبناء جلدتهم من العرب والمسلمين فارق كبير ان ترامب ونتن ياهو يحاولون اعمار بلادهم وهدم بلادنا والاذناب
تهدم بلادنا وتساعدهم على هدم بلادنا أيضا.