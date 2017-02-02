﻿مقال واسيني الأعرج: الملك ترامب فيليب الثالث

■ كي يكون الإنسان صادقا في رأيه يجب عليه أن يضع نفسه موضع الآخر كذلك حتى يرى الصورة واضحة كاملة. العرب يرون في الأندلس ملكا لهم ضاع من بين أيديهم أخذه منهم الإسبان.

كتبت في الأندلس الأشعار، تغنى بها المغنون، تنهد على سقوطها المتنهدون. لكن، إن وضعنا أنفسنا مكان الآخر، صاحب الأرض الأصلي، الإسباني (خوان وراموس ومرسديس)، يا أخي هذه أرضهم، أليس كذلك؟ العرب قدموا من أقاصي الأرض هجموا عليهم واستعمروا أرضهم. ألم نحارب نحن الإستعمار الفرنسي والبريطاني والإسباني على أرضنا؟

أتفق، عند زيارة المعالم العربية القديمة والأطلال في الأندلس يقول المرء: «هنا كان أجدادي» لكن تبقى الأرض أرضهم ونحن كنا بلغة اليوم «مستعمرين» كما كانوا هم في أوطاننا.

عبد الكريم