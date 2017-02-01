رسائل «تطمين» سعودية: «المنحة النفطية» في طريقها للتحويل… والملك سلمان يزور الأردن قبل القمة العربية بيوم
بسام البدارين
عمان ـ «القدس العربي»: ما زالت التأكيدات تصل لحكومة الأردن من الجانب السعودي بعنوان: ما زلنا معكم، المنحة الخليجية في طريقها للتحويل، الملك سلمان بن عبد العزيز سيحضر لعمان قبل 24 ساعة من الموعد الرسمي للقمة العربية وبرفقة جميع كبار المسؤولين في محطة تهدف لمساعدة المملكة الأردنية الهاشمية.
الرسالة نفسها تؤشر على أن المملكة الشقيقة تفكر بالمساعدة عبر تمويل مشاريع للطاقة البديلة والبحث في التفاصيل وارد.
وعلى أن الرياض مهتمة بالبقاء في دائرة العلاقات الإستراتيجية مع الأردن ويسرها بقاء الأردن في موقعه وموقفه تجاه المشهد اليمني والإرهاب والملف الإيراني كما عبر عنه في دافوس وزير الخارجية أيمن الصفدي وهو يطالب إيران بوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.
رسالة من هذا النوع برزت مجددا بعدما أقالت حكومة الملقي وفي ضربة واحدة سريعة وخاطفة أبرز شخصية دينية في البلاد وهو إمام الحضرة الهاشمية سابقا الشيخ أحمد هليل من أربعة مناصب يشغلها منذ عقود تفاعلا مع خطبته الشهيرة التي بالغ أولا في الحديث فيها عن «خطر حقيقي» تواجهه البلاد.
وإنطوت ثانيا على رسائل نقدية تلوح بتعرض منظومة السعودية والخليج لإشكالات كبيرة إذا ما ضعف الأردن.
لا زال الشارع الأردني يتجادل في الخطبة الشهيرة للشيخ هليل الذي أفاد شهود عيان بأنه ومن فرط الغضب بعد إقالته من جميع مناصبه رفض في اليوم الأخير له بوظيفته الرسمية محتجا المغادرة بسيارة الحكومة وشوهد بالشارع أمام دائرة الإفتاء منزعجا قبل أن تصدر بيانات باسم عشيرته «العجارمة» ترفض الصمت على أي محاولة للإساءة لفضيلة الشيخ وتتهم السلطات بالتواطؤ على حملة غير مؤدبة حاولت التعريض به.
كما يفعل رجال الدولة لم ينبس الشيخ هليل ببنت شفة وانسحب من مواقعه الأربعة بهدوء ولم يطرح قصته لمسار الأحداث.
لكن من قرر انسحاب الرجل من وظيفته الرسمية العليا كأعلى مرجعية دينية أرسل رسالة إضافية تجنبا لإغضاب الشقيقة الكبرى السعودية عندما «فرط» عمليا وظائف الشيخ هليل واستبدله بأربعة من رجال الدين دفعة واحدة.
سعوديا من المرجح أن المؤسسة السعودية المحنكة والمخضرمة اكتفت بالإجراء المتعلق بإقالة صديقها المقرب الشيخ أحمد هليل ولم تعلق على مسار الأحداث بل تم وبعد تعليقات مماثلة في البرلمان إيصال رسائل لعمان تقول بالنص بعدم وجود ولو حتى عتب على الجانب الأردني والأمور الثنائية «ستحلق قريبا». إزاء رسائل من هذا النوع لا يملك رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلا الاستجابة والانتظار رغم اتساع دوائر التشكيك محليا في أن تكون جزئية مساعدة الأردن «أولوية» سعودية.
وهو ما يلمح إليه عضو البرلمان الذي أثار الجدل بالتزامن مع خطبة الشيخ هليل طارق خوري وهو يؤكد مجددا لـ «القدس العربي» تعليقا على تقرير لها حول الموضوع بأن مداخلته في الموضوع لا يمكنها الانطلاق من «استجداء» السعودية ودول الخليج بل العمل على طرح بدائل تحقق مصلحة الأردن وكرامته المنشودة.
ووفقا لوزير بارز في حكومة الملقي لا يوجد أصلا ما يسوغ عدم الانتظار والترقب حيث لا خيارات بديلة بما فيها تلك التي يقترحها سياسيون كبار من وزن عبد الكريم الكباريتي وغيره بخصوص الحرص على التنويع والانفتاح أكثر والانتباه لأن دولة مثل إيران تتحكم على الأقل ببلدين في جوار الأردن.
عمليا يمكن القول بأن مستوى الاتصالات بين عمان والرياض في الأيام القليلة الماضية أكثر عمقا واسترخاء ومباشرة وصراحة خصوصا وأن عمان لا زالت ملتزمة سياسيا بمعظم الإستراتيجية السعودية إزاء القضايا والملفات الأهم إقليميا بما فيها العراق والإرهاب والملف اليمني وحتى الملف الفلسطيني.
الملف الوحيد الذي يلاحظ سياسيون كبار بان الجانب الأردني «يبتعد» فيه منهجيا وبمسافات أمان مناسبة هو «السوري» حيث لم تعد الإستراتيجية المساندة لرحيل النظام السوري فعالة أو نشطة على الأقل في داخل الأردن. وحيث بدأت بواكير اتصالات ذات بعد أمني برعاية قنوات روسية بين عمان ودمشق.
بسام البدارين
تخويف الناس في لقمة العيش ومسرحية داعش ما هي الا مشروع للموافقة على التقسيم وإسرائيل الكبرى ومنع المسلمين من دخول الأرضي الغربية لوضعهم تحت الامر الواقع انتهاء العرب وسوف تقبل مصر بإعطاء جزاء كبير من سيناء لتهجير باقي الفلسطنين ولبنان والأردن وجميع العالم سوف يجنس الفلسطنين والله اعلم .
هناك أمور يجب أن يصلحها النظام الأردني أولاً (قبل إنتظار المساعدات الواجبة على الأشقاء) وأهمها محاربة الفساد بشكل جدي وملموس ثم توضيح العلاقات الأردنية مع النظام الأسدي وإيران وروسيا !
ولا حول ولا قوة الا بالله
*حتى لو ساعدت (السعودية) مشكورة
بلدي (الأردن) يبقى الإعتماد ع الذات أفضل
وعلى الحكومة البحث عن بدائل حقيقية
لدعم الموازنة بعيدا عن جيوب الفقراء
والمطحونين..
حمى الله الأردن الغالي من الأشرار
والفاسدين.
سلام
الاردن يدفع سنويا مليار دولار لخدمة الدين كفوائد واطفاء ديونه التي لا تزيد عن 30 مليار يعني عمليا تقديم مليار دولار سنويا له هي قيمة خدمة الدين واذا لم يرد الاشقاء العرب تسديد ديون الاردن فلماذا لا يشتروها ويعفوه من فوائد خدمة الدين و30 مليار ليست كثيرة على دول الخليج وقد دفع اضعافها لمصر خلال اشهر قليلة والاردن كان ولا يزال بوابة الانسانية للعالم العربي فهو الذي استقبل الدروز والارمن والشركس والفلسطينيين والعراقيين والسوريين والليبيين ولا يغلق بابه في وجه فار بحياته او طالبا لرزق كفاف وهو الذي يفتقر للموارد ويقاسمهم حتى مياهه الناضبة والوقاية خير من العلاج يجب ان لا ينتظر العرب خراب الاردن لا قدر الله ليهبو لنجدته واليمن مثال قائم للعيان فما ينفق على اليمن اليوم في حرب الفوضى اضعاف اضعاف ما كان يمكن ان يمنع ما حدث
الاخ سامح من الاردن له عبارة يرددها كثيراً وهي حمي اللة الاردن الغالي من الاشرار والفاسدين …ليلة البارحة الاستاذة رلي الحروب علي جوسات قدمت محاضرة شاملة عن موضوع الفساد وفق تقارير ديوان المحاسبة مع تفاصيل دقيقة ومعالجات محاسبية في علوم المحاسبة ، اعتقد ان بند المخصصات هو نقطة الضعف في بنود اي ميزانية او ميزان تجاري لأي منشأ اذا لم يستغل بالوجة الصحيح….اللهم احفظ العالم من الفاسدين والمخربين وعالمهم الفوضوي….
العلاقات السعودية متجذرة وعوامل استقرارها لا تتكسر امام اي ظرف …وسماحة الشيخ هليل فتح الباب على مصراعيه بالتحذير والتنذير وقد قوبلت خطبة الامام هليل بصدى لدى دول الخليج وخاصة السعودية وقد تفهم الاخوان بالخليج ما قاله هليل الا ان حكومتنا لم تفهم الامر وبادرت بعقاب احد اكبر علماء الاسلام بالعصر الحديث بطريقة لم يتوقعها احد…هناك في الاردن مرجعية دينية وسياسية وقيادية نثق بعدالتها وهي مرجعية بني هاشم متمثلة في عميد ال البيت الملك عبد الله المعظم وهذه المرجعية تعرف من هو هليل وتحترم نظرته لامور…. وكلام امامنا الشيخ هليل مع الزمن ستعرف الاجيال قيمة ثماره..
لن يكون هناك اصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي تكون اولى اااولوياتة مكافحة ومحاكمة الفساد والمفسدين في الارض وتكون للمواطن كلمتة من خلال الامتثال للدستور الاردني الذي يقول انه هو مصدر السلطات وتبعا لذلك قانون انتخابي ديمقراطي يكون عليه الاجماع ومن ثم مجلس نواب قوي والنتجة تكون حكومة قوية تمثل ارادة الشعب حينها يمكن ان تقوم للاردن قائمة لان الرجل المناسب سيكون في المكان المناسب وننهي المعادلة التي تحكم الاردن ابن الوزير وزير وابن السفير سفير وابن القمل صيبان.
*حياك الله عزيزي سيف كرار (السودان).
* للأسف (الفساد) سبب فقر بلدي الاردن
توجد طبقة صغيرة من الاثرياء وباقي
الشعب عايش على حافة الفقر.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وفاسد
سلام