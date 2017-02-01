العاهل المغربي يتوجه من أديس أبابا إلى جوبا عاصمة جنوب السودان
بعد مشاركته في القمة الأفريقية التي توجت باستعادة بلاده لمقعدها في الاتحاد
محمود معروف
الرباط – القدس العربي غادر العاهل المغربي الملك محمد السادس، ظهر امس الاربعاء، العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، بعد مشاركته في القمة الأفريقية الـ28 التي توجت باستعادة بلاده لمقعدها بالاتحاد الأفريقي بعد غياب دام أكثر من 32 سنة.
وقالت تقارير غير رسمية أن الملك محمد السادس توجه من اديس ابابا إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في اطار جولة افريقية جديدة في سلسلة الجولات التي يقوم بها للدول الأفريقية.
واوضحت أن الجولة الجديدة تشمل إضافة لجنوب السودان كلا من غانا وزامبيا وهي جولة كان مقررا القيام بها قبل القمة الأفريقية التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ويحضرها المغرب لأول مرة بعد مصادقة القمة على قرار العودة.
وقام العاهل المغربي خلال الشهور الماضية بزيارات رسمية لعدد من الدول الأفريقية, خاصة دول شرق القارة أو ما يعرف بدول الانكلوسكسونية، والمؤيدة لجبهة البوليساريو المناهضة للمغرب والساعية لإقامة دولة في الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا 1976.
وقال في خطاب القاه أول امس الثلاثاء أمام القمة الأفريقية إنه خلال السنوات الماضية «ارتأيت شخصيا أن أعطي دفعة ملموسة لهذا التوجه، وذلك من خلال تكثيف الزيارات إلى مختلف جهات ومناطق القارة» والتي بلغت 46 زيارة شملت 25 دولة أفريقية.
وقالت مصادر مطلعة رفيعة المستوى بجنوب السودان، أول امس الثلاثاء، إن الملك محمد السادس سيزور جوبا الأربعاء، لأول مرة تستغرق «ساعات» وهي زيارة كانت مقررة يوم 20 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن تتحدث عن تأجيلها.
وأقام المغرب الاسبوع الماضي مستشفى ميدانيا في جوبا من المقرر أن يقوم العاهل المغربي بتفقده. ويعيش المغرب أجواء انتصار حققه بعودته للعمل الأفريقي المؤسساتي بعد غيابه الطويل احتجاجا على قبول منظمة الوحدة الأفريقية لعضوية الجمهورية الصحراوية بالمنظمة كما أعلن عدد من الدول والمنظمات الإقليمية عن دعمها لهذه العودة وقالت إنها تدعم السلم والاستقرار في القارة الأفريقية.
وأسفرت عملية فرز رسائل الدول الأفريقية أن 42 دولة (من 54 دولة في الاتحاد) رحبت بطلب المغرب لعضوية الاتحاد الأفريقي وأشاد عشرات من قادة ومسؤولي الدول الأفريقية بهذا الطلب وحضور المغرب بالاتحاد. وتتحدث الأوساط المغربية عن الدول التي تحفظت ولم تشارك بتأييد المغرب خاصة الدول العربية وقال موقع «الأيام 24 « المغربي إن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، لا زالت «تحبل بمفاجآت حول الدول التي صوتت للمغرب من أجل عودته إلى الاتحاد الأفريقي، والتي رفضت بشكل مباشر التصويت لصالح عودته، وبين التي كان موقفها مبهما».
وقال المصدر نفسه إن كلا من تونس ومصر وموريتانيا كانت من بين الدول الأربع «التي كان موقفها مبهما من قضية التصويت، حيث تحفظت الدول المذكورة عن إبداء رأيها في القضية سواء بالسلب أو بالإيجاب»، وإن « موقف دول مصر وتونس وموريتانيا، هو أقرب إلى الطرح الجزائري وامتناعها عن التصويت هو تصويت ضد المغرب في حقيقة الأمر، غير أنها لم تجرؤ بشكل مباشر على التصريح بموقِفها».
وأضاف «إذا كانت مواقف مصر وموريتانيا معروفة، بالنظر إلى مواقفها «شبه العدائية» من المغرب، إلا أن موقف تونس بالامتناع عن التصويت غير مفهوم، خصوصا وأن الملك محمد السادس سبق وأن قاد زيارة إلى هذا البلد ومكث فيها أسابيع شجع من خلالها السياحة حينما كانت الأخيرة تمر بأزمة أمنية». وامتنعت 9 دول، بالإضافة إلى الجمهورية الصحراوية، عن التصويت لصالح عودة المغرب إلى اتحاد القارة السمراء، ويتعلق بكل من الجزائر وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وناميبيا والموزمبيق ومالاوي واللوسوتو وكينيا ووأوغندا.
ونجح المغرب في ضمان الالتحاق بالاتحاد الأفريقي بعد صراع طويل داخل الجلسة المخصصة للتصويت على العودة إلى الاتحاد مع كل من جبهة البوليساريو ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايتها. وقالت مصادر دبلوماسية عربية شاركت بقمة اديس ابابا إن المناهضين لمسلسل عضوية المغرب بالاتحاد الأفريقي كانوا يسعون للحصول على وثيقة رسمية من المغرب تؤكد التزامه بالميثاق الاساسي للاتحاد دون تحفظ خاصة فيما يتعلق بالحدود الموروثة عن الاستعمار وعدم الاعتداء وحماية حدود وسيادة واستقلال الدول الاعضاء الذين من بينهم رسميا الجمهورية الصحراوية. إلا أن المناقشات التي جرت في ندوة الرؤساء الأفارقة، وفي غياب المغرب، ذهبت باتجاه الاكتفاء بالمصادقة الرسمية المغربية على الميثاق الاساسي للاتحاد والتي سلمت رسميا للمفوضية الأفريقية قبيل عقد القمة.
ووافق قادة دول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على عودة المغرب إلى الاتحاد، بعد أن صوتت 39 دولة لصالح المغرب من أصل 53 دولة، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت، فيما لم تشارك 4 بلدان في عملية التصويت.
بعد مشاركته في القمة الأفريقية التي توجت باستعادة بلاده لمقعدها في الاتحاد
محمود معروف
” وأقام المغرب الاسبوع الماضي مستشفى ميدانيا في جوبا من المقرر أن يقوم العاهل المغربي بتفقده. ” إهـ
والسؤال هو : نعم نشكر المغرب على المستشفيات الميدانية التي بعث بها لعدة دول
ولكن
هل المستشفيات متوفرة لجميع مواطني المغرب ؟ فأهل الدار أولى بالرعاية الطبية !
ولا حول ولا قوة الا بالله
المغرب اقام كذلك مستشفى ميداني على الحدود الاردنية للسوريين منذ سنوات.
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اليس من الاسلام المساعدة؟ هذه خطوة يجب التنويه بها، و ليس استصغارها.
.
لعلمك، جنوب افريقيا عارضت دخول المغرب الى الاتحاد. فهذا عمل لتقوية العلاقات، بس.
قد نسيت، هناك حتى مستشفى ميداني في غزة. نحن قوم نقتسم ما رزقه الله لنا بالفعل، و بدون ضجيج.
و لا مواطن واحد اشتكى من هذا الامر بسبب الخصاص. بالعكس، يثمنون هذا عاليا.
و ماعلاقتك بالأمر سيد كروي
القدس العربي حبلى بالكثير من الأخبار التي تستحق غمزك و لمزك
فلم هذا النشاط في تقفي كل أخبار المغرب و المغاربة
طرح هذا السؤال: هل المستشفيات متوفرة لجميع مواطني المغرب حتى تعمد الدولة إلى إقامة مستشفى ميداني في جنوب السودان؟ يشمل بين ثناياه فكرا عنصريا مقيتا…لا يوازيه إلا طرح سؤال مماثل: لماذا تقبل بلدان أوروبا باستقرار مهاجرين لا يراعون حضارتها وأسلوب عيشها خاصة وأن بينهم مشاريع جهاديين انتحاريين وأن بعضهم يحمل فكرا قروسطويا رجعيا ومتزمتا ؟
وقفت وسائل إعلام البوليساريو، طويلا، عند مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي قالت عنه إنه أخر ما يمكن أن يقدمه المغرب في هذا الملف، معبرة عن يأس شديد بعد عقود من الزمن التي مرّت دون أن تتقدّم الجبهة في ما أسمته نضالها، على الرغم من وجود حلفاء اعتبرتهم أقوياء في المنطقة وفي العالم، وعلى رأسهم الجزائر بنفطها وغازها.
للأسف لم ولن تستيقظ الجزائر من سباتها وتعلم أنها مجرد لعبه في يد جنوب افريقيا لكبح الطفرة الاقتصادية التي يتميز بها المغرب مدعوم من الاتحاد الأوروبي و الصين والهند و الخليج العربي
شكرا للجميع الدول الدول التي صوتت للحق.
اما موقف مصر وموريطانيا مفهوم فالاول نضام عسكري شبيه بنضام جارة المغرب الشقيقة ومن الطبيعي ان يتضامن معه بغض النضر عن مصالح الشعوب ،موريطانيا لها عذر نظرا لعلاقتها بجميع أطراف النزاع حول الصحراء والمغرب غالبا ما يتغاظى عن بعض مواقفها.
موقف تونس فهو غير مفهوم بتاتا فالملك ساعد تونس في عز ازمتها وتجول في شوارعها بدون برتكول ولا حراسة مشددة حتى يبين للعالم ان تونس بخير وآمنة .
اما بالنسبة للجزائر فستبقى وسمة عار عليها ابدا .فهذا جزاء المغرب في شخص محمد الخامس رحمه الله اللذي ضغط بكل ثقله وتحدى فرنسا في قمة المنضمة سنة 62 حتى تقبل جبهة التحرير الجزائرية
نسي التقرير أن يشير إلى البيان الختامي للقمة وما قرره بإجماع الدول الافريقية فيما يخص القضية الصحراوية ليظهر بوضوح حجم الانتصار الذي حققه المغرب في أديس ابابا.. أما جبين الجزائر فهو طاهر نقي.. والعار على من يدعي أن دولا بأكملها قائمة بذاتها لا يحق لها وجود إلا بانتمائها لحضيرة المغرب.. العار أن يتم جعل حاكما ما مساويا لله وللوطن.. العار أن تتم خيانة أمة الاسلام تحت ذريعة الحفاظ على وحدة ترابية خيالية تخلى أهلها عنها بإرادتهم تماما كما انسحبوا قبلا من المنظمة الافريقية بإرادتهم ليعودوا بعد 32 سنة دون أن يحققوا أدنى ادعاء لهم ويصوروه انتصارا ليصفق البسطاء.
إقراوا تصريحات عبد المومني فهو منكم وعليكم وستدركون من جلب على نفسه العار في قمة أديسابابا.
@سيد عبد الوهاب، لقد جاء في البيان الختامي، كلام عن تقرير المصير، و الاستفتاء، و حدود الاستعمار. ما الجديد؟
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هذا نسمعه دائما، و بيانات اكثر قوة صدرت من الاتحاد من قبل. اين الجديد. المهم هو التفعيل، و هنا عبرت الدول التي
وافقت على عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، ان مشكل الحدود يهم دولا كثيرة في افريقيا، يعني محاولة اضهار المغرب
الدولة الوحيدة … لا ينفع في شيئ، و لن يجد تفعيلا. النجاح يبقى ظاهرا للعين، عودة المغرب رغم استماتة نضام الجزائر و
جنوب افريقيا. و يجب على الاخوة في الجزائر، التنبه، ان دوافع جنوب افريقيا اقتصادية محضة، و هي ربما تستغل حتى
الجزائر في هذا. و بمجرد، التقاء المصالح مع المغرب، فهي ستتنصل من الامر كله و بسرعة كما حدث مع نيجيريا.
وتستمر العقدة من كلمة المغرب
اسال الأخ أو الأخت من النرويج ماذا قدمت بلادك لإفريقيا هذه السنين الاخيرة
كفى التباهي ببلاد الملجاء
أقام المغرب الاسبوع الماضي مستشفى ميدانيا في جوبا من المقرر أن يقوم العاهل المغربي بتفقده. ” إهـ
وهناك مستشفى في فلسطين و الاردن…..وادا كنت تسأل هل المستشفيات متوفرة لجميع مواطني المغرب ؟فاقول لك لا وفي هده النقطة تكمن الاخوة ويعظم الاجر وتضاعف الحسانات بالله عليك ما الفرق بين سوداني ومغربي و جزائري…..على ما يبدو تجهل قوله تعالى ؛ويوترون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة؛ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؛اللهم بارك في اعمال هدا الملك وحفظه يارب
روي في الصحيح ; عن أبي هريرة قال : { أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فقال : يا رسول الله ; أصابني الجهد ; فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا رجل يضيفه الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله ، فذهب إلى أهله فقال لامرأته : ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لا تدخري عنه شيئا . فقالت : والله ما عندي سوى قوت الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ، ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لقد عجب الله من فلان وفلانة ، وأنزل : { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } } .
كل الشكر والتقدير والإمتنان للشعب المغربي الأصيل الذي يؤثر على نفسه ولو كان بهم خصاصة
ولا حول ولا قوة الا بالله
اسئلة بسيطة اوجهها للاخوة في الجزائر
- لماذا تدعون انكم تكرهون فرنسا وتدافعون عن احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار؟
- اذا كانت عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي في صالح «الجمعورية الصحراوية» كما تروجون فلماذا فعلت الجزائر المستحيل من اجل عرقلة هذه العودة .
ختاما اقول ان مستشفيات المغرب ربما لا تلبي حاجيات المواطن المغربي في التطبيب لكننا شعب كريم يتقاسم ما يملك مع الاخر وهذا بشهادة جميع من زاروا المغرب من الاجانب ولمن يشكك في هذه الحقيقة فدونه youtube ليتاكد بنفسه فنحن شعب من الذين قال فيهم الله سبحانه ( ويوثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة ) لسنا مثل دول شعوبها تعاني وهي تنفق امواله في شراء الدمم من اجل تقسيم بلد مسلم .
الى السيد عبد الوهاب.
يقيني انك تعلم ان اول مؤتمر تأسيسي لمنظمة جامعة للافارقة كانت في الدار البيضاء وحضرها رواد التحرير في القارة: محمد الخامس، عبد الناصر، نكروما، كيتا، سيكوتوري وغيرهم.
كما حضرتها الجزائر ممثلة بقياديين من جبهة التحرير رغما عن أنف فرنسا.
يقيني كذلك انك تعلم ان اجتماعا آخر انعقد في نيجيريا لاستكمال التأسيس لكنه فشل بسبب ما كان يسمى يومها القضية الجزايرية. فقد رفضت بلدان من قارتنا، بايعاز من فرنسا، حضور ممثلين عن جبهة التحرير، لكن المغرب أصر على ان تمثل الجزائر بثوارها الذين حضروا الى المؤتمر على متن طائرة مغربية وبجوازات سفر مغربية.
اليوم، حينما تصرف الجزائر الجهود والاموال لإفشال عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، فهي تتصرف بعقلية ” دولة بدون ذاكرة “.
أما “دولة الصحراء” التي تتحدث عنها، فهي كما تعرف، ليست عضوا في الاتحاد المغاربي ولا في مجموعة س .ص ولا في جامعة الدول العربية ولا في منظمة المؤتمر الاسلامي ولا في مجموعة دول عدم الانحياز ولا في الأمم المتحدة.
وأنه لمن المشين حقا ان تبقى هذه الدولة العزيزة على قلبك، إلى اليوم، بدون عضوية في الأمم المتحدة وقد أعلنت استقلالها منذ 40 عاما.
الموضوعية والشجاعة تقتضي ان تتحدث عن الفشل والعار حينما أقدمت سلطات بلد بترولي على طرد المهاجرين الأفارقة من ارضها، على متن شاحنات للبضايع.
للمغاربة ان يفتخروا ببلدهم الذي نشر مستشفيات عسكرية لفايدة الأصدقاء والأشقاء في فلسطين والأردن وكوسوفو ومالي وليبيا وجنوب السودان.
هي بادرة طيبة وعمل إنساني مبرور يشرف اي بلد واي إنسان إلا من كان في قلبه مرض، فلا نملك إلا ان نطلب له الشفاء.
والسلام عليك.
وتستمر العقدة من كلمة المغرب
اسال الأخ أو الأخت من النرويج ماذا قدمت بلادك لإفريقيا هذه السنين الاخيرة
كفى التباهي ببلاد الملجاء
لم تجيب عن السؤال ماذا قدمت بلادك لإفريقيا وكفى من الأيديولوجيات فكلنا مسلمون
كفى الاسترزاق بالدين
كل المغاربة الذين ُخدعوا في منتصف السبعينات، وانجروا وراء فكرة “جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” , وجدوا أنفسهم يلهثون وراء السراب لأنهم اكتشفوا كل ما ُبشروا به كان زائفا وما هو إلا مصيدة وفخ نصبته الجزائر لإضعاف المغرب و الصحراويين المؤيدين لفكرة الاستقلال، حتى يتسنى لها التحكم في مغرب ضعيف وانفصاليين عليهم ديون لصالح الجزائر. فالجزائر لا تعادي المغرب و تدعم الانفصاليين لوجه لله ، وإنما سيرا على خطط دنيئة أثبتت الأيام عدم جدواها و الدليل هو ما أنفقته من ملايير الدولارات على مخيمات تندوف والذي يفوق آلاف المرات ما ساعدت به الفلسطينيين لا لشيء سوى لتحقيق مطامع جنرالاتها الذين يعيثون في تلك الأرض فسادا. لقد فطن العديد من الصحراويين المغاربة الأذكياء إلى لعبة الجزائر ورفضوا الامتثال لمسلسلها التخريبي للمنطقة بعدما فهموا أنها تخطط لجعل أبناء الصحراء عملاء لها يحاربون بالتفويض عنها ضد المغرب ساعية بذلك إلى تلقينهم مبادئ الفاشية المتسمة بالكراهية لغيرهم من ألأعراق الأخرى، لينظروا إلى أبناء الوطن من غير الصحراويين نظرة العدو متبعين في ذلك خطوات النازيين المتعصبين فأنتجوا صحفهم وإذاعاتهم الخاصة وانسلوا إلى الأطفال ليصنعوا منهم آلات لا تعرف سوى التخريب و التدمير، همهم الوحيد زرع الفتنة و إثارة القلاقل والتي هي في الواقع أهداف من يحركهم كالكراكيز على المسرح. إن هذه المعطيات إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الذي يحارب المغرب هي الجزائر والانفصاليون الفاشيون هم عسكرها الذين وضعتهم في الواجهة مع المغرب تهربا من أي متابعة لكن هيهات فأبناء الصحراء المغربية واعون و فاطنون لمثل هكذا ألاعيب التي لن تنطلي عليهم و سيأتي اليوم الذي سيقولون فيه كلمتهم الحاسمة…نحن أبناء الصحراء…ونحن مع مغربيتها…ونحن ضد أعدائها…