﻿العاهل المغربي يتوجه من أديس أبابا إلى جوبا عاصمة جنوب السودان

الرباط – القدس العربي غادر العاهل المغربي الملك محمد السادس، ظهر امس الاربعاء، العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، بعد مشاركته في القمة الأفريقية الـ28 التي توجت باستعادة بلاده لمقعدها بالاتحاد الأفريقي بعد غياب دام أكثر من 32 سنة.

وقالت تقارير غير رسمية أن الملك محمد السادس توجه من اديس ابابا إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في اطار جولة افريقية جديدة في سلسلة الجولات التي يقوم بها للدول الأفريقية.

واوضحت أن الجولة الجديدة تشمل إضافة لجنوب السودان كلا من غانا وزامبيا وهي جولة كان مقررا القيام بها قبل القمة الأفريقية التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ويحضرها المغرب لأول مرة بعد مصادقة القمة على قرار العودة.

وقام العاهل المغربي خلال الشهور الماضية بزيارات رسمية لعدد من الدول الأفريقية, خاصة دول شرق القارة أو ما يعرف بدول الانكلوسكسونية، والمؤيدة لجبهة البوليساريو المناهضة للمغرب والساعية لإقامة دولة في الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا 1976.

وقال في خطاب القاه أول امس الثلاثاء أمام القمة الأفريقية إنه خلال السنوات الماضية «ارتأيت شخصيا أن أعطي دفعة ملموسة لهذا التوجه، وذلك من خلال تكثيف الزيارات إلى مختلف جهات ومناطق القارة» والتي بلغت 46 زيارة شملت 25 دولة أفريقية.

وقالت مصادر مطلعة رفيعة المستوى بجنوب السودان، أول امس الثلاثاء، إن الملك محمد السادس سيزور جوبا الأربعاء، لأول مرة تستغرق «ساعات» وهي زيارة كانت مقررة يوم 20 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن تتحدث عن تأجيلها.

وأقام المغرب الاسبوع الماضي مستشفى ميدانيا في جوبا من المقرر أن يقوم العاهل المغربي بتفقده. ويعيش المغرب أجواء انتصار حققه بعودته للعمل الأفريقي المؤسساتي بعد غيابه الطويل احتجاجا على قبول منظمة الوحدة الأفريقية لعضوية الجمهورية الصحراوية بالمنظمة كما أعلن عدد من الدول والمنظمات الإقليمية عن دعمها لهذه العودة وقالت إنها تدعم السلم والاستقرار في القارة الأفريقية.

وأسفرت عملية فرز رسائل الدول الأفريقية أن 42 دولة (من 54 دولة في الاتحاد) رحبت بطلب المغرب لعضوية الاتحاد الأفريقي وأشاد عشرات من قادة ومسؤولي الدول الأفريقية بهذا الطلب وحضور المغرب بالاتحاد. وتتحدث الأوساط المغربية عن الدول التي تحفظت ولم تشارك بتأييد المغرب خاصة الدول العربية وقال موقع «الأيام 24 « المغربي إن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، لا زالت «تحبل بمفاجآت حول الدول التي صوتت للمغرب من أجل عودته إلى الاتحاد الأفريقي، والتي رفضت بشكل مباشر التصويت لصالح عودته، وبين التي كان موقفها مبهما».

وقال المصدر نفسه إن كلا من تونس ومصر وموريتانيا كانت من بين الدول الأربع «التي كان موقفها مبهما من قضية التصويت، حيث تحفظت الدول المذكورة عن إبداء رأيها في القضية سواء بالسلب أو بالإيجاب»، وإن « موقف دول مصر وتونس وموريتانيا، هو أقرب إلى الطرح الجزائري وامتناعها عن التصويت هو تصويت ضد المغرب في حقيقة الأمر، غير أنها لم تجرؤ بشكل مباشر على التصريح بموقِفها».

وأضاف «إذا كانت مواقف مصر وموريتانيا معروفة، بالنظر إلى مواقفها «شبه العدائية» من المغرب، إلا أن موقف تونس بالامتناع عن التصويت غير مفهوم، خصوصا وأن الملك محمد السادس سبق وأن قاد زيارة إلى هذا البلد ومكث فيها أسابيع شجع من خلالها السياحة حينما كانت الأخيرة تمر بأزمة أمنية». وامتنعت 9 دول، بالإضافة إلى الجمهورية الصحراوية، عن التصويت لصالح عودة المغرب إلى اتحاد القارة السمراء، ويتعلق بكل من الجزائر وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وناميبيا والموزمبيق ومالاوي واللوسوتو وكينيا ووأوغندا.

ونجح المغرب في ضمان الالتحاق بالاتحاد الأفريقي بعد صراع طويل داخل الجلسة المخصصة للتصويت على العودة إلى الاتحاد مع كل من جبهة البوليساريو ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايتها. وقالت مصادر دبلوماسية عربية شاركت بقمة اديس ابابا إن المناهضين لمسلسل عضوية المغرب بالاتحاد الأفريقي كانوا يسعون للحصول على وثيقة رسمية من المغرب تؤكد التزامه بالميثاق الاساسي للاتحاد دون تحفظ خاصة فيما يتعلق بالحدود الموروثة عن الاستعمار وعدم الاعتداء وحماية حدود وسيادة واستقلال الدول الاعضاء الذين من بينهم رسميا الجمهورية الصحراوية. إلا أن المناقشات التي جرت في ندوة الرؤساء الأفارقة، وفي غياب المغرب، ذهبت باتجاه الاكتفاء بالمصادقة الرسمية المغربية على الميثاق الاساسي للاتحاد والتي سلمت رسميا للمفوضية الأفريقية قبيل عقد القمة.

ووافق قادة دول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على عودة المغرب إلى الاتحاد، بعد أن صوتت 39 دولة لصالح المغرب من أصل 53 دولة، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت، فيما لم تشارك 4 بلدان في عملية التصويت.