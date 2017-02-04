العاهل المغربي يبدأ زيارة الى جنوب السودان

جوبا- أ ف ب – بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الاربعاء، زيارة دولة تستغرق يومين الى جنوب السودان بعد عودة بلاده الى صفوف الاتحاد الافريقي التي وافق عليها قادة القارة خلال قمتهم في اديس ابابا.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير في استقبال العاهل المغربي في هذا البلد الذي يشهد منذ ثلاث سنوات معارك عنيفة بين المتمردين والقوات الحكومية.

وقال وزير خارجية جنوب السودان دينغ الور، ان “المغرب بلد متطور في عدة مجالات، ولديه خبرات ومعارف افضل يمكن ان نستفيد منها”.

والاثنين في ختام حملة دبلوماسية مكثفة وافقت 39 دولة افريقية من اصل 54 على عودة المغرب الى صفوف الاتحاد الافريقي بعد 33 عاماً على خروجه منه على خلفية قضية الصحراء الغربية.

وبذلك، تكون الرباط قد كسبت الرهان بعدما ادركت ان دبلوماسية المقعد الشاغر تحولت عائقا امام توسعها الاقتصادي ونفوذها في افريقيا.

وكانت المملكة المغربية خرجت من الاتحاد الافريقي في 1984 احتجاجاً على انضمام “الجمهورية الصحراوية” التي اعلنتها “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (بوليساريو) في حين يعتبر المغرب هذه المنطقة جزءاً من اراضيه.