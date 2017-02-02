بوتين في المجر لبحث تفكيك العقوبات الاوروبية

بودابست- أ ف ب – يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، محادثات مع رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان، في وقت يسعى الكرملين إلى تعميق الاختلاف في المواقف بين دول الاتحاد الاوروبي بشأن العقوبات المفروضة على موسكو.

والزيارة هي الاولى لبوتين إلى اوروبا منذ ان احدث انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة هزة في اوساط الاتحاد الاوروبي.

من ناحيته، يأمل الكرملين بأن يؤدي وصول ترامب للبيت الابيض إلى تخفيف الضغوطات على روسيا بعدما تراجعت العلاقات مع الغرب إلى ادنى مستوى لها منذ الحرب الباردة اثر تدخل موسكو في اوكرانيا.

وكان اوربان الذي دعا الى الغاء الاجراءات العقابية ضد روسيا من القادة القلائل في دول الاتحاد الذين اعربوا عن دعمهم لترامب.

الا ان رئيس الوزراء المقرب من بوتين لم يخرج بعد من صفوف الاتحاد الاوروبي ويعلن رسمياً معارضته للعقوبات التي ضربت الاقتصاد الروسي منذ فرضها عام 2014.

ويرى محللون ان صعود ترامب الى السلطة وموجة الشعبوية التي تجتاح اوروبا هما عاملان قد يدفعان الزعيمين للدفع قدما في هذا الاتجاه.

وقال أندراس دياك، من معهد اقتصاد العالم في اكاديمية العلوم المجرية ان “المجر انتقدت العقوبات ضد موسكو الا انها لم يسبق ان صوتت رسمياً ضدها”. الا ان “ذلك قد يتغير؛ سيتقرب اوربان خطوة اضافية من بوتين في خطابه نتيجة التغير في السياق الدولي،” بحسب المحلل.

وفي كانون الاول/ديسمبر، تم تمديد هذه العقوبات التي تستهدف قطاعات اساسية في الاقتصاد الروسي حتى آخر تموز/يوليو 2017 رغم تنامي تساؤلات بعض الدول بشأن فعاليتها.

- “علاقات شخصية” -

ولكن الحفاظ على موقف اوروبي موحد بخصوص العقوبات ضد روسيا لن يكون حالياً، ضمن اولويات بروكسل في ظل تنامي المخاوف من التهديد الذي تشكله سياسات ترامب للاتحاد الاوروبي حيث تحضر الاحزاب القومية لخوض الانتخابات في هولندا وفرنسا والمانيا.

اما الكرملين، فوصف الزيارة على انها “شاهد على العلاقات الشخصية والثقة” بين اوربان وبوتين.

والتقى الرجلان مرة واحدة على الاقل خلال الاعوام الستة الماضية فيما كان اوربان اول زعيم اوروبي يستقبل بوتين منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في اوكرانيا عام 2014.

ويرى المحلل السياسي المقيم في موسكو، فيودور لوكيانوف، ان الرئيس الروسي يرغب بابداء “دعمه لدولة كانت تسعى لتحسين العلاقات مع رفع العقوبات”.

وقبيل الزيارة، أعلن كبير مستشاري الكرملين يوري يوشاكوف ان المحادثات ستركز على “تطوير العلاقات الاقتصادية” بين البلدين بعدما تأثرت سلباً بالعقوبات.

وسيناقش بوتين خطط روسيا لتوسيع محطة الطاقة النووية المجرية الوحيدة اضافة إلى مواضيع اخرى في مجال الطاقة، في وقت تعتمد بودابست اعتماداً كبيراً على امدادات الغاز الروسي.

وفيما يرى اوربان في بناء مفاعلين تبلغ قوة كل منهما 1200 ميغاواط في محطة باكس خارج بودابست مشروعا استراتيجيا، تنظر اليه المعارضة والاتحاد الاوروبي بعين الريبة.

وأعلنت بروكسل في 2015 انها ستحقق فيما اذا كان بناء المفاعلين له تبريرات اقتصادية والتأكد من عدم وجود مساعدات حكومية غير قانونية.