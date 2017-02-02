جوني ديب يعيش حياة البذخ والترف وينفق 2 مليون دولار شهريا

لندن ـ قال مديرو أعمال النجم الأمريكي جوني ديب إن السبب وراء المشاكل المالية التي يعاني منها هو حياة البذخ والترف التي يعيشها، إذ ينفق مليوني دولار شهريا.

ويقاضي ديب مديري أعماله لسوء إدارة شؤونه المالية.

ويزعم مديرو أعمال نجم هوليوود أنه أنفق أكثر من 75 مليون دولار على شراء 14 منزلا، وثلاثة ملايين دولار على استخدام مدفع لإطلاق قذيفة تحتوي على رفات الكاتب الراحل هانتر طومسون في الهواء.

ورفع فريق إدارة أعماله دعوى مضادة، بعدما رفع نجم فيلم “قراصنة الكاريبي” دعوى قضائية تطالب الفريق بدفع 25 مليون دولار.

وقالوا إن ديب هو “المسؤول مسؤولية كاملة عن أية مشاكل مالية” يواجهها.

وقالوا في الدعوى القضائية: “لقد رفض أن يعيش في ضوء إمكانياته، رغم التحذيرات المتكررة حول وضعه المالي”.

واتهموا ديب في الدعوى القانونية، التي حصل موقع “ديدلاين” على نسخة منها، بإنفاق:

-18 مليون دولار على شراء يخت بطول 150 قدم (45 متر)

-أربعة ملايين دولار على شركة تسجيلات لم تحقق أي نجاح

-ثلاثة ملايين دولار على استخدام مدفع لإطلاق قذيفة تحتوي على رفات الكاتب الراحل هانتر طومسون في الهواء.

-300 ألف دولار شهريا على رواتب 40 موظفا لديه

-200ألف دولار شهريا على الطائرات الخاصة

-150 ألف دولار شهريا على رجال الأمن المكلفين بحراسته على مدار الساعة

-30 ألف دولار شهريا على شراء واستيراد النبيذ

وخلال الشهر الماضي، ادعى ديب أن فريق الأدارة يدين له بـ 25 مليون دولار.

وقال في دعواه أيضا إن الشركة لم تدفع الضرائب في الوقت المحدد، مما جعله يدفع غرامة بقيمة 5.7 مليون دولار.

ويأتي أحدث صراع قانوني لديب في أعقاب انفصاله عن أمبر هيرد في يناير / كانون الثاني بعد أشهر من المشاحنات.