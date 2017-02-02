زوج مريم حسين ينفصل عنها مجددا ويؤكد حملها قبل الزواج

دبي ـ انفصلت الفنانة العراقية مريم حسين، للمرة الثانية عن زوجها عارض الأزياء والممثل السعودي فيصل الفيصل، بعد عودتها له منذ أيام قليلة.

وكان زوج مريم حسين، قد كشف عبر صفحته الشخصية بموقع “سناب شات”، أن سبب ارتباطه بمريم حسين يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته الأمر الذي اثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مريم حسين، ردت على كلازم زوجها عبر فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “سناب شات”: “مع الأسف، الواحد عشان الشهرة يبيع اللي قدام واللي وراء، ويطّلع نفسه هو الصح ويخلي الطرف التاني هو الغلط … المرأة لة أخطأت يقدر يحاسبها زوجها في بيتها مش بالسوشيل ميديا … الواحد يتفاهم ودياً في البيت”.

وأضافت: “ضد الواحد اللي قاعد يسب بالشرف بإسم دولة ما وهو أصلا ما ينتمي لها غير الجواز، بس الأصل فلسطيني”.

واختتمت كلامها قائلة “والواحد يتتكلم عن العادات والدين، أيش هالدين هاذ وكل الصفحة تفسّخ في تفسّخ واغراء، المراهقات مساكين”.