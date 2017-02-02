أغرب دار للمتقاعدات في العالم… كلهن “عاهرات”

مكسيكو ـ أنشأت امرأة تدعى كارمن مونزو، كانت تعمل كعاهرة على مر السنين، أغرب دار للمتقاعدات في العالم، حيث ضمت زميلاتها في المهنة ممن تقدم بهن السن وزال جمالهن وشبابهن وأصبحن مشردات لا يجدن مأوى.

وعاشت مونزو 40 عاماً تتسكع في زوايا مدينة بلازا والشوارع المحيطة بها في المكسيك كعاهرة تبحث عن المال بعد أن أدمنت على المخدرات وشرب الخمر.

وتقول عن فكرة الدار: بينما كنت أمر في أحد الشوارع وجدت 3 سيدات مسنات من زميلاتي في المهنة يجلسن بجانب الطريق لا يجدن المأوى، فحزنت على حالهن وساعدتهن في العثور على غرفة زهيدة الثمن في فندق ما، وأدركت وقتها ما فعله بهن تقدم السن بعد زوال جمالهن وشبابهن، فقد كانت نهايتهن هي حياة بلا مأوى.

وأضافت: لذا قررت أن أفعل شيئاً حيال الأمر، وبالفعل أخذت مكانا وجهزته واستطعت أن أساعد العديد من النساء المشردات ليتعلمن مهارات جديدة، كما وفرت لهن مساعدات عبر التبرعات الخيرية إضافة لدعم حياتهن الصحية عن طريق إجراء الفحوصات الدورية لهن، وتضم الدار حاليا 25 سيدة بين عمر 55 و 80 عاماً.