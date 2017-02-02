أغرب دار للمتقاعدات في العالم… كلهن “عاهرات”
مكسيكو ـ أنشأت امرأة تدعى كارمن مونزو، كانت تعمل كعاهرة على مر السنين، أغرب دار للمتقاعدات في العالم، حيث ضمت زميلاتها في المهنة ممن تقدم بهن السن وزال جمالهن وشبابهن وأصبحن مشردات لا يجدن مأوى.
وعاشت مونزو 40 عاماً تتسكع في زوايا مدينة بلازا والشوارع المحيطة بها في المكسيك كعاهرة تبحث عن المال بعد أن أدمنت على المخدرات وشرب الخمر.
وتقول عن فكرة الدار: بينما كنت أمر في أحد الشوارع وجدت 3 سيدات مسنات من زميلاتي في المهنة يجلسن بجانب الطريق لا يجدن المأوى، فحزنت على حالهن وساعدتهن في العثور على غرفة زهيدة الثمن في فندق ما، وأدركت وقتها ما فعله بهن تقدم السن بعد زوال جمالهن وشبابهن، فقد كانت نهايتهن هي حياة بلا مأوى.
وأضافت: لذا قررت أن أفعل شيئاً حيال الأمر، وبالفعل أخذت مكانا وجهزته واستطعت أن أساعد العديد من النساء المشردات ليتعلمن مهارات جديدة، كما وفرت لهن مساعدات عبر التبرعات الخيرية إضافة لدعم حياتهن الصحية عن طريق إجراء الفحوصات الدورية لهن، وتضم الدار حاليا 25 سيدة بين عمر 55 و 80 عاماً.
حقاً صدق المثل الذي يقول: إن الطيور على أشكالها تقع.
“قال الله تعالى “إنّ الله لا يغفر أن يُشرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء”. سورة النساء/116
{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً} سورة النساء/124
في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:
(بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي، فمرت على بئر ماء فشربت، وبينما هي كذلك مر بها كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فعادت إلى بئر الماء؛ فملأت موقها، -أي: خفها- ماءً، فسقت الكلب فغفر الله لها)
ولا حول ولا قوة الا بالله
أليس للمرأة حتى لو كانت عاهرة حق في العيش
عزيزي صديقي .. عصام حمادي
خقا اتفق معك عزيزي .. هي انسانة لم تضر احد او تسرقة .. و قبل ان نحكم علي بشر يجب ان نندرس ماذا حدث لهم بماضيهم اثر علي مستقبلهم .. و قبل ان ننتقد الغير فلننقد انفسنا فقط اولا … فا لو هناك بائعة هوي يزورها كثرررر مشتريين سرا ثم يحدثونا عن اخلاق و شرف .. تحياتي
هناك أناس مسلمون بدون اسلام..شكرًا لهذه المراة النبيلة فلا احد يختار ان يبيع جسده لمجرد اللهو!
الله غفور رحيم ولعلها عند الله افضل من كثيرين من مدعي الشرف والفضيلة
عاهرة دخلت الجنة بسبب هرة هدا هدي محمد عليه افضل الصلاة وافضل التسليم المحتاج انسان والمنفق والمتصدق والحليم انسان قبل كل شيئ.
إن الله غفور رحيم ولعلها عند الله افضل من كثيرين من مدعي المئاومة والرأفة.
الله لا يوزع الرحمة إلا لمن يستحقها بأن يُقلع عن الذنب ويتوب عنه توبة نصوح ويندم عليه وبعد كل هذا ربما يقبل الله توبته ويرحمه. أما وقد بلغ من العمر عتيا يتذكر أن الله رحيم!
على ذكر المقاومة اللي شاغلتلك بالك احب ان اهديك هذه القصيدة الرائعه للشاعر عمر الفرا
كذا صار الدم العربي
سكيناً وذبّاحاً
وصار الشعر بعد الصمت
في الساحات صدّاحاً
كذا صرنا ولن نبقى
إذا كنا تناسينا
جهاد الحق والإيمان
وأن الشعب رغم الذل رغم القهر
يرفع راية العصيان
يصمم أخذها غصباً ويأخذها
كذا فعلت رجال الله
يوم الفتح في لبنان
* * *
جنوبي الهوى قلبي
وما أحلاه أن يغدو
هوى قلبي جنوبيا
هنا حطت رحائلنا
تعال اخلع
وقد أرجوك أن تركع
تعال اخلع نعالك إننا نمشي
على أرض مقدسة
فلو استطيع أعبرها على رمشي
هنا سلبوا. هنا صلبوا
هنا رقدوا. هنا سجدوا
هنا قصفوا.. هنا وقفوا
هنا رغبوا.. هنا ركبوا
براق الله وانسكبوا
بشلال من الشهداء
قبل رحيلهم كتبوا
كتابات بلا عنوان
ستقرأ في مدارسنا
رجال الله يوم الفتح في لبنان