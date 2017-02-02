شاب سعودي يبتز فتاة بصور وفيديوهات لها مقابل تنفيذ رغباته

الرياض ـ تفيد بتعرضها للابتزاز بصورها ومقاطع فيديو ظهرت فيها مقابل تنفيذ رغبات شاب، أصدرت محكمة في مدينة جدة، حكماً على المتهم بالسجن 4 سنوات و500 جلدة، لتورطه بعلاقة غير شرعية مع الفتاة العشرينية.

وبررت الفتاة علاقتها بالشاب أنه أقنعها برغبته في الزواج منها، وتبين لها لاحقا خداعه لها، وذلك وفقا لجريدة “الوطن”.

وذكرت المصادر أنه تم القبض على الشاب، وبعد تحريز هاتفه المحمول وجدت صور للفتاة وكذلك مقاطع خاصة بها، وأحيلت أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية، وصدرَ الحكمُ بحقه.