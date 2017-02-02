شاب سعودي يبتز فتاة بصور وفيديوهات لها مقابل تنفيذ رغباته
Feb 02, 2017
الرياض ـ تفيد بتعرضها للابتزاز بصورها ومقاطع فيديو ظهرت فيها مقابل تنفيذ رغبات شاب، أصدرت محكمة في مدينة جدة، حكماً على المتهم بالسجن 4 سنوات و500 جلدة، لتورطه بعلاقة غير شرعية مع الفتاة العشرينية.
وبررت الفتاة علاقتها بالشاب أنه أقنعها برغبته في الزواج منها، وتبين لها لاحقا خداعه لها، وذلك وفقا لجريدة “الوطن”.
وذكرت المصادر أنه تم القبض على الشاب، وبعد تحريز هاتفه المحمول وجدت صور للفتاة وكذلك مقاطع خاصة بها، وأحيلت أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية، وصدرَ الحكمُ بحقه.
” وبررت الفتاة علاقتها بالشاب أنه أقنعها برغبته في الزواج منها، وتبين لها لاحقا خداعه لها، وذلك وفقا لجريدة “الوطن”. ” إهـ
عذر أقبح من ذنب
المفروض أن تُعاقب الفتاة أيضاً فلا دخان بدون نار ! صحيح أنها قد تعرضت للإبتزاز ولكن بسبب صورها الخليعة
ولا حول ولا قوة الا بالله
اوووت … اغربو عن وجهي … بعد صداقة دامت ٦ عام طردت من منزلي بلندن ٣ اصدقاء من احد دول الخليج .. كنت دائما احسن ضيافتهم و ابقيهم طوال فترة عطلتهم بمنزلي .. لكن دائما يريد اني يروني مقاطع انفسهم مع نساء بالموبايل .. او عندما تتصل بهم احدهم يضعوها علي سبييكر و يسمعوني ما يدار بمكالمة … كان يفضحو نساء حتي يثبتو لي انهم رجال .. لكن كلما فعلو ذلك كان احتقاري لهم يزيد .. حذرتهم كثر ان لا يفعلو ذك .. لكن لم يستجب القدر .. فتم طردهم من من منزلي و حياتي للابد و بلا ندم .. فما احقر من يبتز حوا او يتطاول عليها او يضربها
بيستاهل عديم الرجولة والمروءة
بسبب المجتمع الذكوري الذي تعيشه في السعوديه يستطيع اي ذكر أن يهدد فيها المرأة لأتفه الاسباب ويهددها بأن يفضحها لأنها كانت تتكلم معه وهنا يزداد مطالب الذكر ويريد صور ومقاطع فيديو لها يستحق العقوبة الجلد والحبس خمس سنوات واحيي كل امرأة سعودية شجاعة التي تحارب المجتمع الذكوري….. وفي المستقبل القريب سوف يكون هناك مسااوة بين الرجل والمرأة بمقاومة هذه المرأة الشجاعة ،،،
عزيزتي .. منى
قلبي يشفق علي حوا السعودية .. نعم عزيزتي هي تعش برعب من مجتمعها الذكوري العنصري .. لا الومها فهذا الرعب ينال رجال قادهم القدر للعمل بسعودية .. مثل محدثك الذي يعمل بلبحار و لة قلب لا يهاب مخاطر .. لكني هناك بسبب تقليد و عنصرة كنت مثل فأر مرعوب ههههه … زاد الرعب عندما تزوجت ملاكي السعودية .. و انتهي الرعب عندما هربنا و جئنا بلادي بريطانيا الكافر حسب اقوالهم .. تحياتي
منى الرجل مستحيل يحترم او يرتبط في بنت تساهلت في نفسها
عزيزي .. د حمود الفاخري/واشنطن
حقير من يخدع باسم الخب حتي يحصل علي الجسد … عندما تقع حوا في الحب تكون صادقة بمشاعرها و كريمة بعطائها … فهل هذا جزائها من وغد ؟؟؟
منى انتي تغردين خارج السرب. للإشارة فقط هي من سمحت له بأن يبتزها لم ارى في الحادثة أي إشارة لمجتمع ذكوري . صحيح أنه إنسان منحط وسافل لكنها هي من فتح له المجال والحادثة غير مقتصرة على الدول العربية بل حتى الأوروبية. ارجو ان تكون عبرة للفتيات الغبيات الطماعات