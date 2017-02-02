شاب أردني يلقى حتفه حرقاً بعد إضرام النّار في نفسه
Feb 02, 2017
عمان ـ لقي شاب أردني في الثلاثينيات من عمره، الأربعاء، مصرَعهُ بعد أن أقدم على إضرام النار في نفسه في منطقة الرصيفة التابعة لمحافظة الزرقاء.
وقال مصدر أمني أردنيّ إن الشاب حرق نفسه فوق سطح منزله الكائن في منطقة الرصيفة، مشيرا إلى أنه توفي على الفور وتم نقل جثته إلى الطب الشرعي، لافتاً إلى أنه يعاني من مرض نفسي.
وبدأت الشرطة تحقيقاتها في الحادثة وفق المصدر ذاته الذي تحدث لوسائل إعلام أردنية.
” وقال مصدر أمني أردنيّ إن الشاب حرق نفسه فوق سطح منزله الكائن في منطقة الرصيفة، مشيرا إلى أنه توفي على الفور وتم نقل جثته إلى الطب الشرعي، لافتاً إلى أنه يعاني من مرض نفسي. ” إهـ
رحمه الله وغفر لنا وله فهو ليس بكامل قواه العقلية
بسم الله الرحمن الرحيم
۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) الزمر
ولا حول ولا قوة الا بالله
الله يصبر أهله. أوطاننا العربية كلها على حافة الاحتراق. ضلم.سياسية حاقده. شباب عاطل.
حقوق ضائعة.
الله يحسن أوضاعنا امين
راحت موضة الحرق خلاص يجب اتباع طرق جديدة أخرى الآن
رحمك الله غفر لك الله واسى قلب اهلك ولا اذاقك بعدها نارا اخرى … لا استبعد ابدا ابدا ان يكون من شدة الفقر ورواية المرض النفسي اشم منها راءحة سلطات تخشى من بوعزيزي … والله يا جريدة القدس انا جالسة الان في مطعم انتظر صديقا .. دعاني اليه كل ما حولي مترف الا انا كما ارجو الله ان اكون ..كيف ساستقبله باااكية انكسر قلبي وحيات الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله
نقول لحكوماتنا العربية ان “المرض النفسي” الذي يلصق بكل منتحر او متذمر اصبحت أسطوانة مشروخة..فالجوع كافر والظلم كافر والبطالة نفس الشيء..شبابنا محبط وأنتم ومن يحكمكم ستحاسبون على كل روح تزهق بسبب فسادكم وجشعكم!
عزيزتي .. She
اونا وريوفين مغاس ايش إونا ذتمون = من لم يجد ما يقدمه للحبيب
ايناس ايناس مايريخ أداسيخ إزمان = قل له قل له ماذا عساي أفعل للزمان
اورذا ايسناقس د صارث غاس الجيب إخوان = لا ينقص من كبرياء المرأ إلا الفقر
الدنيت اوريتريت الدنيت اوريتريت والادي توطيت ذتمون = يا ايتها الدنيا لماذا لاتريديني
اييف ما يام كادستا هيلادف غوو = يا إخوتي يا إخوتي مثلي من يحق له البكاء
ورساري توطيت انمون اناس اناس = يا ايها الزمان لماذا لا تنتظرني
اسينغا اسينغا القنض اباعدي اوبريد دوسمون = اشتقت للحبيب والطريق اليه بعيدة
نك ايا يتما ايستهل ما ديتمون = انا يا اخوتي استحق الرفقة
ايناس انياس ا بابا = قل له قل له يا ابي
مايريخ مايريخ أداسيخ إزمان = ماذا عساي أفعل للزمان
ايناس ايناس مايريخ أداسيخ إزمان = قل له قل له ماذا عساي أفعل للزمان
اهدبكي هذة اغنية امازيعية مترجمة عربية .. يغنيها فنان مصري اسمة.. حمزة نمرة
.. تحياتي
هاري بوتر متأكد أنها امازيغية the sound اردو أو هندي
طبعا انها الحجة المنتظرة التي يبررون بها انتحار الشباب فاما مختل عقليا او يعاني من مرض نفسي.
عزيزي صديقي ,, عصام حمادي
جدا اغنية جميلة بليز شاهدها بصوت الفنان حمزة نمرة
عزيزي صديقي ,, عصام حمادي
جدا اغنية جميلة بليز شاهدها بصوت الفنان حمزة نمرة ,, أغنية إناس إناس (باللغة الأمازيغية) – للراحل محمد رويشة من المغرب
هناك ستكون المحاكمة الحقيقية لمن افسد في الارض وافقد الشباب بصيص امل في مستقل افضل من خلال ايجاد فرصة عمل وبناء اسرة وعيشة كريمة. اللهم انتقم من افسد في الارض وحرق الحرث والنسل. والله لتسئلن عن هذا يوم لا سلطان الا سلطان الرب العادل الحق. يا رب اغفر لهذا المسكين الضحية غفرانا كثيرا فنحن بشر لسنا سواء في قدرة التحمل والاصطبار. وواسي اهل.
*أعتقد أن قصة المرض (النفسي)
صحيحة لسبب الشاب الذي (ينتحر )
اما يكون مريض نفسي..
أو (إيمانه ) وثقته بخالقه ضعيفه..
(الفقر ) ليس مبرر للإنتحار
نسبة الفقر في الاردن ومعظم الدول العربية
مرتفعة والفقراء ب (الملايين )
فهل ينتحرون لأنهم مجرد فقراء..؟؟؟
* اللهم فرج عن كل مكروب ومديون
واسترنا دنيا وآخره يا رب يا عظيم
يا رحمن يا رحيم .
سلام