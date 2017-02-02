شاب أردني يلقى حتفه حرقاً بعد إضرام النّار في نفسه

عمان ـ لقي شاب أردني في الثلاثينيات من عمره، الأربعاء، مصرَعهُ بعد أن أقدم على إضرام النار في نفسه في منطقة الرصيفة التابعة لمحافظة الزرقاء.

وقال مصدر أمني أردنيّ إن الشاب حرق نفسه فوق سطح منزله الكائن في منطقة الرصيفة، مشيرا إلى أنه توفي على الفور وتم نقل جثته إلى الطب الشرعي، لافتاً إلى أنه يعاني من مرض نفسي.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها في الحادثة وفق المصدر ذاته الذي تحدث لوسائل إعلام أردنية.