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وزير الدفاع الإيراني: الاختبار الصاروخي الأخير كان ناجحا

Feb 02, 2017

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طهران- د ب أ- صرح وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان الخميس، بأن الاختبار الصاروخي الذي أجرته إيران مؤخراً كان ناجحاً، وليس فاشلاً كما تقول الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة “تسنيم”، فقد جدد التأكيد على أن “الاختبارات الصاروخية الإيرانية لم تخالف الاتفاق النووي والقرار الدولي رقم 2231 ، ولا تنتهكهما”.

وكان دهقان أعلن أمس قيام إيران بإجراء اختبار صاروخي، وشدد على أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونها الدفاعية.

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